Klíšťata jsou rozšířena po celé České republice, dokonce více ve městech než v lesích. Není ale takřka místa, kde by nebyla vůbec. Je proto dobré chránit se před nimi a po každé výpravě do přírody se řádně prohlédnout. Po odstranění klíštěte je třeba sledovat případné příznaky lymské boreliózy či klíšťové encefalitidy. Deník přináší odpovědi na nejdůležitější otázky spojené s tímto parazitem.

Čím déle je klíště přisáté, tím vyšší riziko přenosu infekce hrozí | Foto: Shutterstock

Kde se klíšťata vyskytují?

Odborníci upozorňují, že na klíšťata si lidé musejí dávat pozor všude, kde je zeleň. Už to není jako před dvaceti let, kdy se vyskytovala hlavně v jižních Čechách či podél středočeských řek Berounka a Sázava. Jejich počet sice nijak výrazněji neroste, narůstá ale počet míst, kde žijí.

Kde klíšťata nejsou?

Podle expertů už takřka neexistuje oblast, kde by klíšťata nebyla. „Dochází i k zarůstání některých lokalit v blízkosti měst nebo přímo ve městech, což poskytuje vhodné podmínky pro hostitele klíšťat,“ uvedl parazitolog Jan Votýpka z Katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Jak poznat klíšťovou encefalitidu a boreliózu? Únava, bolest hlavy jsou začátek

Je klíšťat víc ve městech, či v lesích?

Podle prvních výsledků projektu Státního zdravotního ústavu „Klíšťata ve městě“ (začal loni a potrvá do roku 2026) žije obecně více klíšťat v městských parcích než v lesích. Za rozšiřování míst, kde se tito roztoči živící se sáním krve savců, tedy i lidí, plazů či ptáků vyskytují, mohou podle odborníků i mírnější zimy způsobené klimatickými změnami.

Která zvířata jsou hostiteli klíšťat?

Hostiteli klíšťat jsou hlavně drobní hlodavci, kterým se dobře žije v městské zeleni nebo kolem obydlené zástavby s křovisky. A též u jídla v popelnicích. Klíšťata se chytají i na ptáky či lesní zvířata.

Zdroj: Youtube

Čím se před klíšťaty chránit?

Klíšťata přenášejí lymskou boreliózu a klíšťovou encefalitidu. Proti lymské borelióze neexistuje očkování. Pomoci mohou repelenty, dostatek vitamínu B (v jídle či potravinových doplňcích), chodit do zeleně v plných botách a ponožkách. Důležité je se po příchodu z přírody prohlédnout a případně nalezené klíště co nejdřív odstranit.

Proti klíšťové encefalitidě funguje očkování. „Je to nejspolehlivější metoda, jak se vyhnout riziku prodělání nemoci a trvalým následkům včetně ochrnutí,“ upozornila lékařka Dita Smíšková z Kliniky infekčních nemocí pražské Fakultní nemocnice Bulovka.

Až třetina klíšťat přenáší nemoci. Novým nákazám nahrává i změna klimatu

Nemoc může mít těžký průběh třeba u důchodců. „Často se u nich rozvine těžší neurologické postižení, dochází ke zhoršení funkcí nervového systému i ve smyslu zhoršení paměti, výbavnosti, poruch spánku,“ sdělila lékařka Lenka Petroušová z Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava

Jak poznat problém na kůži?

U lymské boreliózy se na kůži mnohdy objeví červená skvrna s bledým středem. Experti ale varují, že to není pravidlo. Doporučují proto při zvýšené únavě, teplotě či malátnosti navštívit lékaře (který nasadí antibiotika) i v případě, že se skvrna neobjeví. Klíšťovou encefalitidu člověk na kůži nepozná. Projeví se asi dva týdny od přenosu nákazy, kdy připomíná virózu, která do týdne odezní. U někoho tím skončí, u jiného se nemoc rozšíří do mozku až míchy.