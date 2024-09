Po letním opalování na prudkém slunci nastal čas na návštěvu kožního lékaře. Podle odborníků si má člověk nechat znaménka zkontrolovat každoročně. Při včasném záchytu maligního melanomu totiž lékaři dokážou většinu lidí vyléčit. Horší je, pokud člověk do ordinace dorazí pozdě. Zároveň je dobré pravidelně si kontrolovat znaménka doma a v případě divného nálezu neprodleně kontaktovat doktora. K dispozici už je i aplikace s umělou inteligencí. Ani na podzim netřeba zapomínat na ochranu před slunečními paprsky.

Začínající podzim je ideální dobou k návštěvě kožního lékaře, u něhož si je třeba nechat po slunečném létu zkontrolovat znaménka. „Pravidelnou kontrolu znamének by lidé neměli podceňovat. Po létě jejich vyšetření dává největší smysl, protože kůže je v červenci a srpnu vystavená silnějšímu UV záření,“ upozornila předsedkyně Společnosti korektivní a estetické dermatologie České lékařské společnosti J. E. Purkyně Monika Arenbergerová. To může podle ní vést nejen ke spálení pokožky, předčasným vráskám či pigmentovým skvrnám, ale i ke vzniku kožních nádorů.

Čísla jsou neúprosná. Ročně přibývá asi 3700 lidí s maligním melanomem, což je nejobávanější typ rakoviny kůže. Představuje sice asi jen deset procent ze všech zhoubných kožních nádorů (mezi další patří bazaliom či spinaliom), činí ale přibližně tři čtvrtiny úmrtí souvisejících s nimi. Každoročně melanomu podlehne asi čtyři sta lidí. S každým osmým totiž lidé přijdou do ordinací pozdě. Pokud přitom lékař nádor odhalí včas, pacient má až pětadevadesáti procentní šanci na vyléčení.

Rizika a prevence: Rizikové faktory pro vznik rakoviny kůže: Světlá kůže

UV záření

Genetika

Více mateřských znamének

Oslabený imunitní systém

Věk (50+) Jak rakovině předcházet: 1x ročně prohlídka u dermatologa

Vyhýbat se soláriu a omezit pohyb na slunci mezi 11. a 15. hodinou

Používat krém s vysokým UVA a UVB ochranným faktorem Melanom: Nejzávažnější typ rakoviny kůže - zhoubný nádor pigmentových buněk. Nejčastěji se spojuje s mateřskými znaménky. Nemelanomové nádory: Špatně se hojící vřed, který mokvá, svědí a může i krvácet. Objevuje se na obličeji a končetinách, místech, která jsou slunečnímu záření vystavena nejvíce. Zdroj: Loono

Pravidelné kontroly

K dermatologovi by podle Arenbergerové měli každoročně chodit lidé od pětatřiceti let výš. Pokud má však někdo mladší více než padesát znamének či světlejší kůži, měl by kožního lékaře pravidelně navštěvovat i dřív. „Laik totiž nepozná, která znaménka jsou riziková,“ uvedla.

Vyšetření dermatoskopem (optickým zvětšovacím zařízením) sice není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, přispívají na ně ale zdravotní pojišťovny z fondu prevence. Člověk má též jednou za dva roky právo na prohlídku kůže u praktika, který jej může poslat ke specialistovi. Pozitivní podle odborníků je, že úmrtnost na rakovinu kůže v Česku nestoupá, ale stagnuje. A také, že lidé častěji než dřív jeví zájem o prevenci.

Samovyšetření metodou ABCDE Odborníci doporučují pravidelné samovyšetření znamének metodou ABCDE, což jsou začínající písmena anglických slov, která jsou v této prevenci stěžejní. A - Asymmetry (asymetrie): Je znaménko asymetrické?

B - Border (hranice): Má znaménko nepravidelné okraje?

C - Color (barva): Je znaménko modré, černé nebo vícebarevné?

D - Diameter (průměr): Je průměr znaménka větší než 6 milimetrů?

E - Evolution (vývoj): Mění se znaménko v čase? Pokud člověk alespoň na jednu otázku odpoví kladně, je vhodné, aby zavítal k dermatologovi. Zdroj: Loono

Chránit kůži nejen v létě

Před slunečním zářením je dobré chránit se nejen v létě, kdy je nejostřejší. Podle mediků a mladých lékařů sdružených v neziskové organizaci Loono je dobré omezit pobyt na přímém slunci mezi 11. až 15. hodinou, kdy je intenzita UV záření dvakrát vyšší než v 10 či v 16 hodin. Při zvlášť slunečném počasí je dobré se při vycházkách natřít krémem, mít kvalitní sluneční brýle, případně i klobouček či jinou pokrývku hlavy.

Dobré je myslet i na zdánlivé maličkosti při běžné činnosti. „Muži například opravují něco na zahradě, svléknou se do půli těla, ohnou se, stopnou si ke slunci zády, aby si chránili oči, ale zapomenou právě na záda,“ poznamenal dermatovenerolog Petr Arenberger z pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Umírají i mladší lidé

Za vznikem melanomu stojí podle odborníků jak nadměrné vystavování se slunečnímu záření bez ochrany, tak vyšší věk, genetika, světlý fototyp, časté „spálení od sluníčka“, větší množství mateřských znamének či kouření. „Některé z rizikových faktorů ovlivnit nemůžeme. Vhodnou ochranu kůže a očí však ano,“ poznamenala lékařka a zakladatelka Loono Kateřina Šédová.

Arenberger upozornil, že nejvyšší výskyt melanomů lékaři sice pozorují u pacientů ve věku 67 až 70 let, rizikové jsou ale i pro mladší. Asi pětatřicet procent nových onemocnění a skoro pětina úmrtí na tento zhoubný nádor kůže totiž nastává u lidí do šedesáti let věku. „Přestože je pětileté relativní přežití u klinického stádia I téměř sto procent a u stádia II asi sedmdesát procent, u stádia III číslo klesá na sedmapadesát procent a u stádia IV pouze na jedenadvacet procent,“ zmínil.

Vyšetření kožních znamének Příspěvky z fondu prevence zdravotních pojišťoven: Všeobecná zdravotní pojišťovna: 500 Kč

Vojenská zdravotní pojišťovna: 400 Kč

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 500 Kč

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 800 Kč, možnost online vyšetření

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 1x za rok proplacení vyšetření

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: 500 Kč (dětem až 1500 Kč)

RBP, zdravotní pojišťovna: 500 Kč

Pomáhá i umělá inteligence

Odborníci považují za důležité, když si lidé znaménka prohlížejí i doma a v případě nejistoty kontaktují lékaře. Posloužit jim může i umělá inteligence v mobilní aplikaci, která se dostala také do Česka. „Aplikace SkinVision dokáže rozpoznat příznaky nejběžnějších typů rakoviny kůže s citlivostí asi 95 procent. Stačí si ji stáhnout do telefonu, pomocí kamery vyfotit znaménko a nechat si vyhodnotit míru jeho rizikovosti,“ vysvětlil generální ředitel Dr. Digital a partner SkinVision pro ČR Ondřej Svoboda.

U potenciálně nebezpečného znaménka pošle aplikace informaci s doporučením na rychlou návštěvu kožního lékaře. Služba standardně stojí necelých padesát euro (asi 1250 korun) ročně. „Našim pojištěncům ji v rámci prevence nabízíme bezplatně,“ uvedla zdravotní ředitelka OZP Jitka Vojtová.

Svoboda zdůraznil, že člověk má ale pravidelně navštěvovat kožního lékaře i tehdy, když mu aplikace sdělí, že je vše v pořádku.

Začalo to jako piha na obličeji

Rada poskytnutá umělou inteligencí v minulosti pomohla třeba šestašedesátileté Lindě z Austrálie. „Začalo to jako něčím, co vypadalo jako piha na mém obličeji, vysoko na lícní kosti mezi okem a uchem. Časem začala být více patrná,“ popsala svou zkušenost.

Vyzkoušela výše zmíněnou aplikaci, která jí poradila, aby do čtyř týdnů navštívila lékaře. Ten ji poslal na biopsii, jejíž výsledky potvrdily karcinom bazálních buněk.

Krátce poté ji operoval plastický chirurg. „Ukázalo se, že zákrok byl mnohem větší, než jsem si představovala. Uklidnilo mě ale, že mi to odstranili, protože můj strýc měl mnoho let předtím rakovinu kůže na tváři a od diagnózy do jeho úmrtí uplynulo jen šest měsíců. Má tvář je nyní zpět v normálním stavu,“ dodala.