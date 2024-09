Mnohým lékařům a zdravotním sestrám dochází podle zástupců České lékařské komory a odborářů trpělivost s postupy ministerstva zdravotnictví. Ve hře je proto možnost, že by k 30. říjnu začali podávat výpovědi z přesčasových hodin. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek oponuje, že dohody plní. Deník o situaci ve zdravotnictví hovořil i ze zlínskou zdravotní sestrou.

Zástupci České lékařské komory a odborů ztrácejí podle svých slov trpělivost. Mají za to, že ministerští úředníci neplní prosincovou dohodu o odměňování a pracovních podmínkách zdravotníků. K 30. říjnu proto zvažují výzvu zdravotníkům, aby vypovídali přesčasové služby.

Počkají, co přinese jednání s ministrem zdravotnictví plánované na 26. září. „Od dohody uplynulo devět měsíců. Schůzky s námi se ale pořád odkládají,“ uvedl předseda Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů Martin Engel.

Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové je třeba sjednotit odměňování v nemocnicích, aby v těch menších nebrali lékaři a sestry o tisíce korun méně než ve fakultních. „Nutné je též dodržovat zákoník práce či upravit vzdělávání lékařů. Aktuální systém je nemotivuje k nástupu do českého zdravotnictví, mnozí odcházejí do zahraničí,“ podotkla.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek kritizuje projednávanou úhradovou vyhlášku na příští rok. „Zdravotní pojišťovny zřejmě nebudou mít peníze na to, aby zaplatily v reálných cenách zdravotní péči v rozsahu a kvalitě, kterou si od nás stát objednává. Týká se to nejen nemocnic, ale i soukromých lékařů. Vláda přijala populistické usnesení, že pojišťovny musí hospodařit vyrovnaně,“ řekl v nedávném rozhovoru pro Deník.

Dohody plníme, říká ministr

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) reagoval, že prosincovou dohodu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, odbory a Českou lékařskou komorou plní. A to včetně memoranda někdejšího ministra Leoše Hegera, tedy jistotu minimálního příjmu pro jednotlivé kategorie lékařů (1,5 až 3násobek průměrné mzdy dva roky zpětně při dosažení podmínky limitace objemu přesčasové práce, tedy 8 přesčasových hodin týdně).

Posledním otevřeným bodem v diskusi zůstává podle Válka sjednocení odměňování zdravotníků. „Náš návrh na sjednocení odměňování zdravotníků prosincovou dohodu plní. Zároveň je finančně udržitelný. Byli jsme otevřeni i novým návrhům od odborů a České lékařské komory ohledně technického pojetí zákona, které v maximální možné míře aplikujeme. Splnění dohody je pro mě prioritou,” uvedl ministr.

Odboráři a zástupci lékařů v úterý představili kampaň Slibem neuzdravíš. Zřídili pro ni speciální web. Chtějí upozornit na bolesti českého zdravotnictví. Podle Žitníkové především v nemocnicích chybí až pět tisíc lékařů. Zapotřebí jsou i další sestry, neboť bezmála patnácti tisícům z nich je nad šedesát let. „Do pěti let půjdou do důchodu. Kdo se bude starat o pacienty?“ řekla.