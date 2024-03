Ministerstvo: Léků na černý kašel či záškrt je dost, dovážejí se další vakcíny

ČTK

Počty případů žádné z infekcí, které se nyní více šíří, jako je černý kašel, záškrt nebo tuberkulóza, se neblíží epidemické hranici. Potřebných léků a vakcín je dostatek, další pro děti se dovážejí z Velké Británie. Na dnešním setkání s novináři to řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti). Odborníci doporučují přeočkování dospělých, z veřejného zdravotního pojištění ale hrazeno není. Stojí 500 až 1500 korun. Znovu řešit by se to mělo do poloviny roku.

Očkování - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock