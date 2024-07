Podle místopředsedy sněmovního zdravotního výboru Toma Philippa (KDU-ČSL) poslanci návrh projednávali už v minulosti. „Pokoušeli se o to Patrik Nacher (poslanec za ANO, pozn. red.) s bývalým ministrem Adamem Vojtěchem. Shoda se ale nenašla. V budoucnu to může být jinak, těžko odhadnout,“ řekl Deníku.

Staršího muže sužuje angína, zajde proto k lékařce, která mu předepíše antibiotika. Kamenná lékárna poblíž není, a tak zamíří rovnou domů k počítači a přes internet si objedná lék, který mu přiveze kurýr nebo jiný dopravce. To je možná hudba budoucnosti, protože zatím to je možné jen u volně prodejných léků. Vášnivě o ní diskutují odborníci, ministerští úředníci či politici.

Na nedávném sněmovním kulatém stolu to potvrdil i náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. „Zásilkového prodeje léčiv se nebojíme, prostředí se k tomu blíží čím dál víc. Existuje lékový záznam (zobrazuje léčivé přípravky, které byly pojištěnci předepsány a vydány, pozn. red.) nebo eRecept. Otázka tedy zní nikoli zda, ale kdy to bude legalizováno. Důležité je udržet menší kamenné lékárny mimo velká města, zjistit, zda jsme připraveni na změnu a jaká je vůle pacienta,“ zmínil.

Lékové novinky Od července mohou praktičtí lékaři na základě novely prováděcí vyhlášky č. 376/2011 Sb. k zákonu o veřejném zdravotním pojištění předepisovat pacientům bez omezení některé léky na cukrovku, poruchy srážlivosti krve, kožní, oční či urologické potíže. Předtím tak mohli činit jen specialisté. „O změnu jsme usilovali desítky let,“ uvedl předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka. Od roku 2018 lékaři vystavili už více než pět set milionů eReceptů. Jubilejní elektronický recept byl 17. července vystaven ve Slavkově u Brna. „Systém eRecept neustále inovujeme a přidáváme nové funkce,“ uvedl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Třeba od června si pacient může v aplikaci najít dvacet nejbližších lékáren, kde mají jeho lék s omezenou dostupností. Přeshraniční eRecept je už dostupný v Chorvatsku, Polsku, Estonsku, Španělsku, Portugalsku a Lotyšku. Brzy se připojí další země EU. Od června (na základě novely zákona o léčivech) musí distributoři, kteří Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv ohlásí přerušení či ukončení dodávek vybraných léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění, držet na českém trhu zásobu daného (nebo náhradního) léku, která odpovídá jednomu až dvěma průměrným měsíčním dodávkám. Lék, který ústav označí za omezeně dostupný a není možné nahradit jej jiným, nesmí být distribuován do zahraničí. Lékárny a distributoři musí zároveň hlásit jeho zásoby a objednávat ho tak, aby byl všude po republice. Na červnovém jednání Rady ministrů EPSCO devatenáct členských států Evropské unie i Evropská komise podpořily iniciativu českého ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) proti nadměrné tvorbě zásob léků na národních úrovních. Aby nechyběly jinde. Čeští zástupci budou v tomto směru jednat třeba s Němci, kteří si schválili možnost půlročních zásob léků. „U nás jsme zavedli mnohá opatření. Jde nám ale i o evropské řešení, neboť žijeme v rámci EU,“ podotkl ministr.

Průzkum: úleva pro 84 procent lidí

Nálady veřejnosti mapoval březnový průzkum Národní asociace pacientských organizací (NAPO), realizovaný agenturou Incomind, jehož se účastnilo tisíc respondentů ve věku od 18 do 75 let. Vyplynulo z něj, že zásilkový výdej léků by ulehčil život 84 procentům z nich.

Zájem o zásilkový výdej léků na předpis projevila veřejnost napříč věkovými kategoriemi. „Naše data ukazují, že čím více mají lidé komplikovaně dostupné lékárny, tím více online výdej podporují,“ nastínil předseda NAPO Robert Hejzák.

Philipp, který společně s pacientskou asociací sněmovní seminář uspořádal, uvedl, že není na co čekat. „Některé firmy začínají vesele distribuovat i léky na předpis. Jestli s tím něco rychle neuděláme, najde si to terén sám,“ upozornil.

Pro Deník upřesnil, že některé firmy fungují v jakési legislativní mezeře. „Od pacientů se dozvídám, že když jim pošlou kód, dovezou jim lék. Není to úplně legální, ale ani asi zcela nelegální. V lékárnách též nevydávají léky na předpis oproti občanskému průkazu, ale na kód. Bylo by ale dobré dát tomu řád, proškolit dopravce i zajistit, aby byl na telefonu lékárník, který pacientovi případně poradí,“ nastínil.

Zastánci zvažované služby argumentují i tím, že systém online výdeje léků na předpis funguje kupříkladu v Německu, Francii, Dánsku či Nizozemsku.

Lékárníci nabádají k opatrnosti

Viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký má za to, že nelze hledět jen na to, co někteří lidé chtějí. „Někteří zase chtějí dostávat všechny léky bez receptu, což nejde. Vždy je nutné myslet na bezpečnost. Lidem s tělesným a duševním postižením, starým či osamělým by nová možnost jistě pomohla. Variantou ale může být nabídka návštěvní služby, kdy lékárna léky na předpis doveze domů. To funguje třeba v Portugalsku,“ poznamenal.

Neříká radikální ne, nabádá ale k opatrnosti. „Je třeba připravit to tak, abychom nezlikvidovali hustou lékárenskou síť. Je důležité, aby zůstaly kamenné lékárny. Třeba v Norsku zavedli zásilkový výdej, radovali se, ceny léků klesly. Po deseti letech ale naopak o třicet procent vzrostly a Norové nakupují léky ve Švédsku,“ popsal.

Podle mluvčího lékárenské sítě Dr. Max Michala Petrova se zásilkový výdej zdá být na první pohled bezpečný u chronicky nemocných, kteří teoreticky svou medikaci znají. „Ale i u nich se může rejstřík užívaných léků měnit a mohou vznikat nové interakce. Proto je potřeba, aby případná lékárnická konzultace na dálku nebyla formální, nýbrž důsledná,“ sdělil Deníku.

Připomněl, že za covidu byl tento způsob dopravy léků tolerován, proto si ho v rámci takzvané skautské pomoci vyzkoušeli. „Poptávka po službě ale byla zanedbatelná, mnohem spíše pacienti používali rezervační systém (člověk si lék přes počítač zarezervuje a pak vyzvedne v lékárně, pozn. red.),“ přiblížil. Nová možnost dálkového výdeje by podle něj nejvíc ohrozila malé lékárny, dříve či později si ale poptávka veřejnosti novou službu zřejmě vyžádá.

Podle výroční zprávy České lékárnické komory bylo v roce 2022 v Česku 2535 lékáren, nyní jich je v databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv registrováno 2666.