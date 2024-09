Při odstraňování škod po velké vodě hrozí při nedostatečné hygieně nákaza leptospirózou. Tato infekce se výrazněji projevila už při předešlých povodních. „Člověk se může nakazit celoročně různými druhy leptospir, které u nás nejčastěji přenášejí potkani nebo myši. Každý rok onemocní nižší desítky lidí, letos do konce srpna evidujeme 15 infikovaných. Průměrně jeden člověk ročně zemře. Po záplavách v letech 1997 se ale nakazila téměř stovka lidí a čtyři zemřeli. Podobná byla situace i po povodních v roce 2002,“ zavzpomínal vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Jak předcházet leptospiróze

Podle něj stačí, když se holá kůže skrze kontaminovanou vodu a bahno dostane do styku s močí hlodavců. Bakterie tak přes oděrky vniknou do těla. Infekce je podle Kynčla v začátcích podobná projevům chřipky, člověk třeba trpí vysokými horečkami. Mnohdy to zanedlouho odezní, někdo ale může mít i těžší formu nemoci spojenou se zánětem mozkových blan. Tehdy hrozí i rychlé selhání orgánů a úmrtí.

Je proto dobré nákaze předcházet. „Kromě důsledné ochrany rukavicemi, holínkami, ideálně i respirátory a ochranou očí doporučuji vyhodit všechny potraviny, které přišly do kontaktu se záplavovou vodou s výjimkou hermeticky uzavřených. I ty je ale nutné dezinfikovat či důkladně omýt. Co je jakkoli nasákavé, nebo je jen sebemenší podezření na kontaminaci, je třeba vyhodit,“ poznamenal Kynčl. Na dodržování hygieny je podle něj vhodné dbát i při pozdějším úklidu vyschlých sklepů, stodol či kůlen, kde se vyskytují hlodavci.

Při odstraňování škod spojených s povodněmi je možné nakazit se i tularémií projevující se horečkou či celkovou slabostí. A též například listeriózou, při které má nakažený horečku, bolí ho svaly či má průjem a cítí nechutenství, v těžších případech ho i bolí hlava, je zmatený nebo trpí křečemi.

Pozor na infekce ze studny

Kvůli zdravotním rizikům je nutné dávat i pozor na vodu ze studny. „Jinak hrozí různé druhy průjmových onemocnění typu úplavice, salmonelóza, kampylobakterióza či průjmy způsobené viry, adenoviry, noroviry a podobně. Popřípadě také žloutenka typu A. Trochu ošemetné je, že se to projeví zhruba až po dvou či třech týdnech, takže si člověk ani nedá do souvislosti, že to bylo způsobeno povodní,“ upozornil vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu a vedoucí Oddělení hygieny vody Státního zdravotního ústavu František Kožíšek.

Pokud tedy do studny během povodní natekla voda, tak i když na první pohled vypadá čistě, je nutné ji podle něj považovat za potenciálně kontaminovanou. Ostražitost je vhodná i u studny, která nebyla přímo zasažená seshora. Kožíšek upozornil, že tam kvůli špatnému těsnění mohla po povrchu natéci dešťová voda, či se tam kvůli nedostatečné filtraci dostat špinavá voda z nedalekého toku. „Studnu je potřeba nejdřív vyčistit, odčerpat, vydezinfikovat, počkat si na rozbor vody a teprve poté ji pít,“ zdůraznil. Případně ji po vydezinfikování převařit.

Očkování proti tetanu a žloutence A

Dobré je, když je člověk pracující v zasažených oblastech očkován proti žloutence typu A. „Žloutenka typu A je virové onemocnění, které postihuje játra a přenáší se buď kontaktem se znečištěnými a kontaminovanými předměty, nebo potravinami,“ vysvětlil už v minulosti přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.

Odborníci upozorňují, že přes oděrku v kůži se při úklidových pracích po povodních člověk může nakazit i třeba tetanem. Je proto vhodné zjistit datum posledního očkování, případně se nechat přeočkovat.