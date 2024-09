Aktuálně poslanci jednají o regulaci prodeje energetických nápojů mladistvým, tedy do 18 let. Na jedné straně máme zastánce nějaké formy omezení státem, druhá strana volá spíš po osvětě. Co vy? Nápojáři se samozřejmě na případná omezení dívají se skřípajícími zuby. Mně dosud vadilo, že se k tomu odpovědní ministři, politici, ale i lékaři téměř nevyjadřovali, či málo důrazně. Víc než za přísnou regulaci jsem za inspiraci a vytváření zdravého prostředí. Prodejci případný zákaz beztak vždy nějak legálně obejdou.

Podle aktuálních studií pravidelně pije energetické nápoje pětina dětí ve věku 11 až 15 let. Co na to říkáte? Je to problém. Tyto nápoje obsahují sladidlo, které je návykové. Cukr v nápojích nejrychleji přechází do krve, nejrychleji se zvedá glykémie, z dlouhodobého hlediska je tam největší metabolická odezva. K tomu obsahují povzbuzující látky, kofeiny a podobně. Pro mladší děti mohou být nevhodné. Potravinářský průmysl obecně nejvíc vydělává na produktech vysoce průmyslově zpracovaných, udělaných z nejlevnějších surovin. Čím víc cukrů a dochucovadel, tím víc produkt uděláte částečně návykový.

Jakou úlohu má hrát stát?

Vládní představitelé mají dát jasně najevo, že ve školách a nemocnicích chtějí výhradně neslazené nápoje. Oprostit se od nezdravých nápojů jde nyní ve školách jenom tam, kde je vedoucí jídelny nebo ředitelka školy silná osobnost a jde za tímto cílem. Pro ostatní je jednodušší pokračovat v zavedených kolejích.

Svaz výrobců nealkoholických nápojů se brání, že nedodává výrobky do středních škol. Není ale problém dostupnosti sladkostí širšího rázu, i u menších dětí?

Celé to začíná u dospělých a rodičů. Pro mě je nepochopitelné, že se v Česku děti odměňují sladkostmi ve školách i mateřinkách. Ve školních jídelnách, v nemocnicích nebo na sportovištích se prodávají slazené, přeslazené nápoje. Někdy téměř výhradně. Mnoho rodičů mi píše, že je téměř nemožné zajistit, aby si ve školce dítě mohlo jít napustit do umývárny obyčejnou vodu. Ve školních jídelnách se sladí i mléka, používají se drahé koncentráty. Prodej slazených nápojů malým dětem je děsivá záležitost.

Co s tím?

Důležité je vytvářet zdravé prostředí. Nemít tyto produkty ve zmíněných veřejných institucích. Děti jsou jimi v současnosti obklopeny. Ve školních řádech mají různá omezení, proč ne tohle týkající se slazených nápojů? Ať k tomu většinu dne, co jsou ve škole, nemají přístup. V jedné školce jsem zažila zákaz sladkostí, s jasným vymezením, že podávají jen neslazené, tak rodiče mají posílat také neslazené. Jde to prosadit.

Takže přibývá příkladů, kde jdou touto cestou zdravějšího stravování?

Co se týká zlepšení výživy, vzorovým příkladem dobré praxe je Nemocnice Havířov, kde pravidelně nabízejí ryby, exotickou kuchyni nebo třeba zeleninové saláty. Ke snídani mají i zdravé kaše. Nebo vedoucí jídelny Waldorfské školy v Příbrami se velmi snaží. I v podmínkách platné staré a strašlivé vyhlášky o spotřebním koši ve školách se lze nějak pohybovat.

Zpět k mladistvým. Energetické nápoje jsou fenoménem mladé generace. Je tady argument, že si produkty stejně nějak seženou, podobně jako cigarety. A navíc, zakázané ovoce nejvíc chutná…

Bohužel, obecně je konzumace sladkostí u těch starších dětí daná tím, co se naučily dřív. Je to částečně návyk. Když děti odmalička topíte denně ve sladkostech a ještě podáváte slazené nápoje ve školách, je to pak těžké.

Jak to je se sladkostmi u dospělých? Jde občas přimhouřit oko?

Jsme generace utopená ve sladkostech. Nezdravé je levné, vliv má komercionalizace. Za našich babiček to bylo jinak, konzumovalo se sem tam něco. Z hlediska zdraví platí: čím méně cukru, tím lépe. V současnosti jde asi o nejběžnější výživový problém. Obrovsky se přejídáme cukrem. Souvisí s tím nejběžnější chronické nemoci, vysoký krevní tlak, nadváha, cukrovka druhého typu, zánětlivé nemoci, ale třeba i Alzheimerova demence a psychiatrická onemocnění.