Upozorňujete na rozdíly v odměňování sester ve velkých fakultních a malých regionálních nemocnicích. Jaké jsou? Vysoké. Pracuji v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně , která de facto supluje fakultní nemocnici v našem kraji, protože ve Zlínském kraji fakultní nemocnice není. Když jsme s kolegyní, která pracuje ve fakultní nemocnici v jiné části Moravy, porovnávaly průměrné příjmy všeobecné sestry, tak je tam o deset tisíc vyšší plat než u nás. A když zase na druhou stranu vidím průměr malé okresní nemocnice v našem regionu, příjem všeobecné sestry je naopak o deset až dvanáct tisíc nižší než u nás. To znamená, že rozdíl mezi malou okresní a fakultní nemocnicí na Moravě činí dvaadvacet tisíc měsíčně. To je opravdu hodně.

Bylo by podle vás řešením sjednotit na celostátní úrovni základ v příjmech všeobecných sester?

Určitě chceme, aby se alespoň sjednotily základy. Zároveň by bylo dobré, aby služebně starší sestra brala víc než sestřička, která nastoupí. Není fér, aby měla stejný základ jako ta, která slouží dvacet let a musí ji zaškolit. Tabulkový plat sester by ale měl být jednotný pro všechny typy nemocnic. Jako motivace mají sloužit odměny, protože pochopitelně ne všichni lidé pracují stejně a vedoucí pracovník má mít vždycky možnost nějaké motivační složky. Základ ale musí být stejný. Zdravotní péče je veřejná služba, hrazená ze zdravotního pojištění, všichni musíme poskytovat péči, musíme se řídit spoustou předpisů a legislativních vymezení, plnit základní kritéria. A pokud to někdo nedělá, nemá ve zdravotnictví co dělat.

Říkala jste, že přibližně třetina sester po absolvování vysoké školy do zdravotnictví nenastoupí, nemálo dalších z něj později odchází či si vybírá velkou nemocnici s vyšším platem. Co s tím?

Je v pořádku, že sestra se všemi kompetencemi musí mít vystudovanou vysokou školu. Zdravotnictví je totiž přece jen jinde, než bylo před dvaceti lety. Zároveň je problém, že tolik vystudovaných sester do oboru nenastoupí. Není se ale čemu divit. Když nastupujete a nabídnou vám pětadvacet či třicet tisíc hrubého, tak si zkrátka hledáte něco líp ohodnoceného. Některé sestry zase krátce po nástupu odcházejí, protože ve škole se naučí, jak má péče vypadat, a tak si to i představují. Všichni jsme plní entuziasmu a chceme pomáhat pacientům. Jenže pak v praxi zjistíte, že je málo personálu a musíte si vybrat priority, co zvládnete a co už ne. Všechno nemůžete udělat tak, jak byste chtěla. A to mnohé sestry ničí.

Stejně jako množství přesčasové práce?

To každopádně, to s tím souvisí. Mnohde, stejně jako u lékařů, přesahují 150 hodin ročně. Pracovní prostředí je nutné kultivovat. Jde to ale strašně těžko, protože když se teď něco udělá, efekt se dostaví až tak za sedm let. Politikům se do toho proto moc nechce. Je to ale potřeba.

Podpořila jste kampaň zástupců lékařů či odborů Slibem neuzdravíš, která upozorňuje na problémy lékařů nebo sester. Jste tedy všichni na jedné lodi?

Určitě. Nejen lékaři a sestry, ale i další personál. Běžný člověk vidí lékaře, pak si všimne možná sestry, a to je pro něj zdravotnictví. My jsme ale živý organismus, potřebujeme lékaře, sestry, pečovatelky, sanitářky, laborantky, fyzioterapeutky, kuchařky či uklízečky. Když jedna část vypadne, můžete stokrát léčit a pečovat o pacienta, ale kdo ho nakrmí, umyje, napolohuje? Vysterilizuje nástroje, udělá rozbor krve? Všichni jsme zajedno, protože jsme tým.