Mladí lidé se čím dál víc kvůli otravě či nějaké závislosti obracejí na odborníky. Ze souhrnné zprávy o sebevražedném jednání a prevenci v České republice, kterou vypracovali experti z Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ), ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky, vyplývá, že roste počet dospívajících dívek, které kontaktují Toxikologické informační středisko.

Zatímco v roce 2019 tam kvůli otravě především léky zavolalo necelých patnáct set žen (či těch, kteří na jejich stav upozornili), loni jich bylo už přes dva tisíce. Nejvíce to byly dívky mezi šestnácti a devatenácti lety, následovaly mladší než patnáctileté a v závěsu mladé ženy od dvaceti do devětadvaceti let. „Speciálně u dívek se tendence volat tam opravdu výrazně zvýšila,“ řekl Deníku Ondřej Rýdlo z Pracovní skupiny Prevence a výzkum sebevražd NÚDZ.

Zvýšený zájem o své služby zaznamenali i třeba odborníci z moravské organizace Podané ruce. Loni pomohli téměř čtrnácti stovkám lidí, což je za třicet let fungování organizace rekord. Na děti a dospívající toho totiž v posledních letech dopadá moc. Nejkrásnější léta prožili v izolaci způsobené pandemií covidu, následovala stále pokračující válka na Ukrajině přinášející plno bolesti a přidaly se ekonomické trable.

Pocity osamění

Podle předsedy správní rady Podaných rukou a odcházejícího národního koordinátora pro protidrogovou politiku Jindřicha Vobořila je jednou z příčin i to, že děti a dospívající tráví moc času v online prostoru. „V průměru i čtyři a půl hodiny denně, což přináší značné osamocení,“ řekl Deníku.

Pak třeba hůř spí a mají horší náladu. „Špatný spánek může způsobit závažné potíže. Lidé mohou trpět i depresemi,“ poznamenal Vobořil. Další potíž tkví podle něj v tom, že se tu klade obrovský důraz na výkonnost, kdy se příliš nepočítá s tím, že někdo něco nezvládne.

Nesouhlasí s příkrými soudy, kdy někteří lidé považují mladé za rozmazlené, kteří nic nevydrží. „Moje a starší generace občas nevnímá, že opravdu prožívají existenciální problémy. Jak mají spoustu nabídek a jakoby všechno, jsou v tom ztraceni. Naše společnost je navíc velmi individualistická,“ podotkl.

Považuje za důležité, aby se v případě problémů semkly rodina i společnost. Mladí totiž často padají do závislostí jak na návykových látkách, tak třeba na online světě. Vobořil se proto problematikou hodlá zabývat i po konci srpna, kdy už nebude národním koordinátorem. Zůstane ale expertním poradcem premiéra Petra Fialy.

Důraz klade na to, aby politika v oblasti závislostí vycházela z vědecky ověřených informací a byla zaměřena na ochranu dětí, dospívajících, lidí v obtížné situaci či s duševní nemocí. Má za to, že regulovaná dostupnost méně rizikových látek je z pohledu prevence účinnější než úplná prohibice všech návykových látek (viz box).

Z dat Státního zdravotního ústavu vyplývá i to, že více než polovina teenagerů od 15 do 24 let užívá nikotin včetně jeho elektronických náhražek. „Rodiče by měli s dětmi otevřeně hovořit o rizicích kouření a užívání tabákových produktů. Je důležité zdůraznit, že i malé množství nikotinu může vést k závislosti a ohrozit jejich zdraví,“ sdělil přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno Milan Sova.