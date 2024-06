V pražské ordinaci Armády spásy se objevila Oksana – Ukrajinka ve středních letech, která v Česku skončila na ulici. Stěžovala si na bolesti a lékařka zjistila, že má nádor. Potíž je v tom, že žena nemá zdravotní pojištění, takže další specializovaná vyšetření si musí zaplatit ze svého, což je v její životní situaci velmi složité. Oksana není jediným cizincem, který se v takové situaci ocitl. V některých případech může mít neléčení těchto nemocí fatální následky.

Vlastně jen náhoda přivedla Oksanu (jméno redakce pozměnila) do pražské ordinace Armády spásy. Na ulici si jí všimla terénní pracovnice, když si žena stěžovala na bolest v hrdle, která jí vystřelovala do ucha. Lékařka Andrea Pekárková během vyšetření odhalila rozpadající se nádor u kořene jazyka. Žena nutně potřebovala další vyšetření a následnou léčbu, v opačném případě by nemoc mohla přerůst ve vážné komplikace.

Ty ale přišly hned po příchodu na specializované lékařské oddělení, kam žena dorazila v doprovodu terénního pracovníka. V ordinaci ORL jí bylo řečeno, že nebude vyšetřena, dokud nesloží zálohu deset tisíc korun. „Pokud nebude žena včas léčena, nádor se zvětší natolik, že dojde k neprůchodnosti dýchacích a polykacích cest. Následky takového stavu jsou fatální,“ varovala lékařka Pekárková.

Není to ojedinělý podobný případ. Mnoho cizinců žijících v Česku na ulici totiž nemá uzavřené zdravotní pojištění, takže lékařskou péči musí někdo uhradit. To je i případ Oksany. V tomto případě měla žena zpočátku štěstí. Za menší poplatek ji vyšetřili v jiné nemocnici. Nyní ale čeká na operaci, která ji bude stát 150 tisíc korun. „Místo okamžité operace pacientka řeší s nemocnicí splátkový kalendář a zatím ubíhají cenné dny. Z naší strany jí samozřejmě poskytneme potřebnou výživu a předoperační vyšetření,“ doplnila Pekárková.

Péči o nepojištěné si hradí sami

Jen loni Armáda spásy ošetřila 770 pacientů bez zdravotního pojištění. Tato vyšetření jdou tedy na účet Armády spásy. Loni za tyto pacienty zaznamenala ztrátu jeden a půl milionu korun.

Podobnou zkušenost mají i ordinace organizace Naděje, která rovněž pracuje s bezdomovci. Loni její lékaři ošetřili 1 230 pacientů, přičemž pětina z nich byli cizinci. „Při ošetření lidí bez pojištění se náklady zvyšují o vyžádanou péči, léky, obvazový materiál. Jedná se o náklady, které by pojišťovna hradila jiným poskytovatelům, tedy laboratoře, lékárny a náklady na materiál, který souvisí s ošetřením,“ popsal metodik Naděje Luboš Turzík.

Charitativním organizacím se podařilo se zdravotními pojišťovnami dohodnout určitou bonifikaci za ošetření lidí bez domova, takže za lékařský úkon dostávají o něco více peněz, čímž pojišťovny zohledňují náročnost práce s lidmi bez domova. To se ovšem týká jen pojištěných pacientů.

„Každý, i nepojištěný člověk bez domova, musí být ošetřen v rámci nutné a neodkladné péče. Není již jasné, kdo tuto péči bude v případě nepojištěného pacienta hradit. To staví poskytovatele zdravotních služeb, zejména nemocnice, do nepříjemné situace,“ doplnil Turzík.

Stát neušetří

Pekárková proto volá po nějakém systémovém řešení. „Neposkytnutím zdravotní péče včas k žádnému ušetření finančních prostředků nedochází, naopak. Pacient se dostane dříve či později do kritického zdravotního stavu, kdy je přivezen rychlou záchrannou pomocí a mnohdy uložen na jednotce intenzivní péče. Náklady na řešení těchto stavů jsou posléze mnohem větší než na poskytnutí včasné zdravotní péče,“ míní Pekárková.

Považuje proto za neúnosné, aby morální a finanční odpovědnost za zdraví nepojištěných cizinců ležela pouze na neziskových organizacích.

Pražská ordinace Armády spásy zahájila provoz v lednu 2022 a od té doby má v evidenci 429 cizinců bez platného českého zdravotního pojištění. Jedná se především o pacienty ze Slovenska, Ukrajiny, Polska a Bulharska. Mezi těmito pacienty jsou ale i lidé ze Spojených států nebo afrických zemí. Tito lidé nezřídka nemají ani doklad totožnosti a často nedisponují ani dokladem o zdravotním pojištění ve své domovské zemi.

V tomto ohledu se ale v dohledné době zřejmě nic nezmění. Ministerstvo zdravotnictví neplánuje zavedení „specifických podmínek účasti veřejného zdravotního pojištění pro bezdomovce“. „Lze pouze doporučit zjištění životní situace konkrétní osoby, na jejímž základě bude naplněna některá z podmínek účasti v systému veřejného zdravotního pojištění,“ vzkázal nedávno mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Pomáhají dotace a dárci

Provoz ordinací proto stojí na dotacích poskytovaných například pražským magistrátem, případně ministerstvem zdravotnictví. „Přesto je financování ordinací na základě dotací, na které není nárok, spojeno každoročně s určitou mírou nejistoty, protože podmínky titulů i priority donátorů se můžou měnit,“ vysvětlil metodik Turzík.

Jindy se neziskové organizace obracejí přímo na dárce. Armáda spásy má například svou kampaň Ošetřenka. Nyní požádala veřejnost také o dar pro nemocnou Ukrajinku, pro níž potřebuje vybrat 150 tisíc korun, aby mohla podstoupit operaci.