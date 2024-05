Potíže s kloubní chrupavkou mohou člověku výrazně znepříjemnit kvalitu života. Osteoartrózou (neboli artrózou) v Česku trpí kolem šedesáti procent starších lidí. Celkově na světě trápí asi půl miliardy pacientů. Vzniká nejen opotřebením kloubů, spouštěčem může být i zánět. Vědci hledají nové metody pro její včasnou diagnostiku a léčbu. Zjistili totiž, že z krve je možné nemoc vysledovat již asi osm let před jejími prvními příznaky.

Osteoartróza trápí hlavně důchodce. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Začíná to nenápadně. Člověk vstává z postele a bodne ho v koleni nebo kyčli. Časem se ale bolest hlásí častěji a čím dál intenzivněji. Klouby jsou ztuhlé, oteklé, dotyčný má problémy s pohybem. To jsou projevy osteoartrózy (známé též pod názvem artróza). Tedy chronického onemocnění, při němž dochází k postupnému opotřebovávání kloubní chrupavky.

Úskalí choroby nedávno s odkazem na odborníky popsala reportérka deníku The New York Times Knvul Sheikhová, která se zabývá mimo jiné chronickými a infekčními nemocemi. Upozornila, že lékaři nejsou schopni chorobu diagnostikovat, dokud nezačne zasahovat do každodenních činností člověka. Nemoc totiž zjistí až z rentgenovaných snímků, kdy už je kloub opotřebovaný a mezera mezi kostmi užší.

Chrupavka je ochranná tkáň, která slouží jako vycpávka mezi kostmi v kloubech. Umožňuje jim po sobě klouzat, když člověk kráčí, stoupá do schodů nebo se ohýbá. Dlouhým životem se přirozeně opotřebovává. „Naše tělo ale obvykle ví, jak se samo opraví,“ podotkla ředitelka Centra pro artritidu a muskuloskeletální systém Clevelandské kliniky Elaine Husniová.

Zužování mezery mezi kostmi

U lidí s osteoartrózou se to ale zvrtne, neboť chrupavka ztrácí schopnost tlumit kosti a mezera mezi nimi se postupně zužuje. Nejčastěji se nemoc projevuje u nosných kloubů, jakými jsou kolena, kyčle a dolní část páteře. „Může se ale vyskytovat i na malých kloubech prstů nebo chodidel,“ poznamenala Husniová.

Onemocnění kloubů a kostí Osteoartróza (artróza)

chronické onemocnění, při němž dochází k postupnému opotřebovávání kloubní chrupavky, spouštěčem může být i zánět či úraz Revmatoidní artritida

autoimunitní onemocnění, chronický zánět, při němž dochází k poškození kloubní chrupavky a odvápnění kostí Osteoporóza

odvápňování kostí i úbytek dalších minerálů z kostní hmoty, což vede ke zvýšení křehkosti kostí a snadným zlomeninám Dna

zánětlivé onemocnění, způsobené zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi, projevuje se zarudlým a bolavým otokem kloubů

Vědci intenzivně hledají způsob, jak osteoartrózu odhalit včas, aby bylo možné odvrátit či zpomalit její neblahý průběh. Nemoc totiž postihuje více než půl miliardy lidí po celém světě, z toho téměř 33 milionů ve Spojených státech amerických.

Spouštěčem může být i zánět

Choroba výrazně trápí také Čechy. „Trpí jí až sedmdesát procent lidí starších pětašedesáti let,“ přiblížila pro Deník revmatoložka Eva Dokoupilová z Medical Plus v Uherském Hradišti, která se onemocnění kloubů věnuje už třicet let (více v rozhovoru níže v článku). Signálů nemoci je podle ní celá řada - od déletrvajících bolestí kloubů po námaze přes ranní ztuhlosti až po omezení hybnosti kloubu a trvalé bolesti.

Sheikhová odkázala na mezinárodní výzkumy, podle nichž onemocnění chrupavky způsobuje nejen každodenní opotřebovávání kloubů při běžných činnostech či sportu. U některých pacientů totiž může být jeho spouštěčem nebo urychlením i přetrvávající zánět. Odborníci proto mají za to, že poškození chrupavky může začít dlouho předtím, než se objeví první příznaky.

Možná pomohou krevní testy

Vědci z Dukeovy univerzity v americké Severní Karolíně v této souvislosti nedávno zveřejnili novou studii, v níž identifikovali molekuly, které cirkulují v krvi žen. Z nich by mohli lékaři nemoc objevit až o osm let dřív, než díky rentgenu u člověka zachytí změny v kostech. „V té době jste už na eskalátoru, který vás rychle veze k rentgenovým změnám,“ uvedla profesorka medicíny a hlavní autorka studie Virginia Byers Krausová.

Může ale trvat roky, než vědci prokážou, že krevní test je dostatečně spolehlivý. Testují také experimentální léky. „V současné době se pacienti musejí spoléhat na podpůrnou léčbu bolesti, jako jsou nahřívací podložky, fyzikální terapie a volně prodejné léky,“ řekla Krausová.

Je dobré jíst zdravě a hýbat se

Dobré je se snažit potížím s klouby předcházet či je alespoň oddálit. K tomu podle Krausové přispívá, když si člověk drží optimální váhu, je aktivní nebo se vyváženě a pestře stravuje.

Podle bylinkářky Jarmily Podhorné si člověk může ulevit i přírodními přípravky. „K revitalizaci (oživení - pozn. red.) kostní tkáně a chrupavek, kde je například snížený obsah kloubního mazu, vápníku a dalších minerálních látek, jsou vhodná gemmoterapeutika (vytvořená z výtažků z pupenů stromů rostlin - pozn. red.), z borovice, sekvoje, u dětí z pupenů jedle,“ doporučila.

Pro své klouby toho nejvíc můžeme udělat sami, říká revmatoložka

Revmatoložka Eva DokoupilováZdroj: Se svolením Evy DokoupilovéOsteoartróza je onemocnění způsobené postupnou degenerací kloubní chrupavky. „Nejvíce postiženy bývají velké klouby dolních končetin, tedy kyčle a kolena. S osteoartrózou se ale setkáváme i u páteře nebo například malých kloubů na prstech rukou. Trpí jí až sedmdesát procent lidí starších pětašedesáti let a na jejím vzniku se podílí více faktorů,“ říká v rozhovoru pro Deník revmatoložka Eva Dokoupilová z Medical Plus v Uherském Hradišti. Signálů je podle ní celá řada a člověk toho pro své klouby může hodně udělat i sám.

Text v deníku The New York Times uvádí, že podle výzkumů je osteoartróza způsobena nejen každodenním opotřebením kloubů, ale u některých pacientů může urychlit progresi onemocnění, nebo ho dokonce způsobit, přetrvávající zánět nízkého stupně. Máte takové zkušenosti?

I když na téma osteoartrózy probíhá již řadu let intenzívní výzkum, nelze dosud příčinu jednoznačně určit. Známe a dokážeme ale definovat rizikové faktory jejího vzniku. O jednom z nich se zmiňuje právě článek v deníku The New York Times. Potvrzuje obecnou zkušenost, že i mírný zánět se podílí na vzniku pozdější osteoartrózy.

Vyvolán může být celou řadou vnějších vlivů. Například mechanickým poraněním při sportu, nárazem, ale často je způsoben také nesprávně nastavenou klimatizací v autě nebo v místnostech. Mírný zánět pak obvykle samovolně odezní a následky se objeví až mnohem později. Je třeba uvést i rozdíl mezi osteoartrózou a revmatoidní artritidou. Ta je na rozdíl od osteoartrózy autoimunitním onemocněním, které se dnes již velmi úspěšně léčí v centrech biologické léčby.

Jak lze poruchu kloubní chrupavky zpozorovat zavčasu? A lze jí nějak předejít?

Signálů osteoartrózy je celá řada, od déletrvajících bolestí kloubů po námaze přes ranní ztuhlosti až po omezení hybnosti kloubu a trvalé bolesti. Jak jsem již uvedla, známe řadu rizikových faktorů, které se na vzniku osteoartrózy podílí. Značná část populace trpí nadváhou. Člověk, který váží o dvacet kilogramů více než by měl, pomyslně kamkoliv se hne, ve dne, v noci, vláčí na zádech pytel cementu. Mnohdy i desítky let.

Pak se nedivme, že zejména klouby dolních končetin takovou zátěž nevydrží. Obezita s sebou samozřejmě přináší mnoho dalších závažných zdravotních rizik, nejen vznik osteoartrózy. Takže velmi důležitou prevencí je správná tělesná hmotnost. Na internetu je celá řada kalkulaček BMI, takže by neměl být problém snad pro nikoho si svoji správnou váhu spočítat. A podle toho se zařídit. Prevence nejen osteoartrózy spočívá i ve vhodných pohybových aktivitách. Nejlépe takových, které rovnoměrně zatěžují co nejvíce kloubů. Jsou jimi například plavání, nordic walking či jízda na kole.

Diagnostikují lékaři osteoartrózu včas?

Při dostupnosti lékařské péče, která se osteoartrózou zabývá, tedy ortopedie a revmatologie, nebývá problém s včasnou diagnózou. Už první stadium, tedy zúžení kloubní štěrbiny, lze dobře popsat na rentgenu. A od toho se pak odvíjí další léčba. Mnohdy stačí snížit tělesnou hmotnost, upravit životosprávu a zaměřit se na vhodné pohybové aktivity.

Jaká je léčba? Respektive, do jaké míry lze člověku pomoci a s čím se musí naučit žít?

Léčbu je možné rozdělit do dvou částí. Do té první spadá to, co pro sebe můžeme udělat sami, bez lékaře. To jsem již dostatečně popsala. Do druhé spadá již lékařská péče. Ta je samozřejmě odvislá od stavu, v jakém se chrupavka kloubu nalézá. U časnějších stádií jsou to chondroprotektiva (látky podporující chrupavku - pozn. red.), později léky na bolest, aplikace léčiva přímo do kloubu. Následovat mohou chirurgické zákroky, tedy artroskopie nebo poslední ve škále zákroků, tedy výměna kloubu neboli endoprotéza.

Stále však platí, že pro své klouby toho můžeme udělat nejvíc sami. Osteoartróza je nemoc, která nás ovlivňuje, klouby, kde je chrupavka poškozena, bolí. Není to ale důvod k tomu, abychom ustali ve svých pohybových aktivitách.