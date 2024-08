Z aktuálního průzkumu STADA Health Report 2024 vyplývá, že vstřícnější komunikaci lékařů při konzultacích svého zdravotního stavu požaduje čtyřicet procent Čechů. Evropský průměr je dokonce o dvě procenta vyšší. Mezinárodní studie se účastnilo šestačtyřicet tisíc respondentů z třiadvaceti zemí. Z každého státu v průměru dva tisíce lidí.

Ne vždy si lidé sednou

Podle Hájkové to někdy bývá i o konkrétním člověku, a to jak pacientovi, tak lékaři. „Ne vždy si navíc konkrétní lidé sednou. Neříkám, že to má být pravidlem, ale v takovém případě existuje i možnost jít k jinému lékaři,“ uvedla. Člověk, který nesouhlasí s navrhovanou léčbou, je pro něj nesrozumitelná či chce porovnat postupy, má též právo na názor druhého lékaře.

Za dobré Hájková považuje i to, aby si vážně nemocný člověk sebou na schůzku s lékařem vzal někoho blízkého. „Lékař s pacientem řeší další postup. A je dobré, když jsou tam dva lidé, kteří dané informace vstřebají. Alespoň jeden z nich totiž není pod takovým emočním tlakem,“ poznamenala. Na některých onkologických pracovištích též působí koordinátoři, kteří s komunikací pomáhají. Možné je i obrátit se na některou z pacientských ordinací, jejichž zástupci sdílejí mezi sebou sdílejí zkušenosti.

O vstřícný přístup k pacientům se snaží kupříkladu zástupce primáře gynekologického oddělení v pražské Nemocnici Na Homolce Vladimír Baláž. „Nevyhovíte samozřejmě každému, ale vím, že je to pro pacientky důležité. Velmi proto vítám, že působí mnoho pacientských organizací, kde jsou lidé, kteří mají přímou zkušenost s konkrétním onemocněním a jejichž rady i povzbuzení jsou cenné. Jejich činnost pomáhá jak pacientům, tak zdravotníkům,“ uvedl pro Deník.

Individuálnější přístup

Ze zmíněného průzkumu také vyplývá, že kolem dvou třetin Čechů je spokojeno se zdravotním systémem. Šedesát procent jich také do značné míry důvěřuje konvenční (neboli klasické) medicíně. Značná část z nich si ale myslí, že by k jednotlivým pacientům měla přistupovat individuálněji.

Důvodem důvěry je do značné míry to, že lidé věří zdravotnickému personálu. Více než polovina Čechů si totiž cení rad lékařů a lékárníků. „V Česku je skvělá dostupnost lékáren, takže v komunikaci s pacienty mohou pomoci právě i lékárníci,“ poznamenal generální ředitel STADA pro Českou republiku Martin Šlégl.

Problematice se podle věnují i ministerští úředníci. „Mezi priority koncepce, kterou jsme představili veřejnosti, patří důraz na prevenci a zlepšení zdraví obyvatel, personální stabilizaci, spolupráci sociálního a zdravotnického systému a modernizaci, elektronizaci a aplikaci moderních technologií. Chceme dosáhnout zlepšení dostupnosti a kvality péče v dlouhodobé perspektivě,“ vzkázal Deníku mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Zdravotní systém Se zdravotním systémem ve své zemi je spokojeno 68 % Čechů (56 % Evropanů). Ti nespokojení to mnohdy řeší pravidelným pohybem, zdravou stravou či aktivitami na podporu duševního zdraví. Důvody nespokojenosti: Problém získat termín u lékaře má 40 % nespokojených Čechů (54 % Evropanů).

Osobní nebo zprostředkovanou negativní zkušenost s poskytnutím péče má 51 % nespokojených Čechů (47 % Evropanů).

Tvůrcům zdravotní politiky obecně nedůvěřuje 66 % nespokojených Čechů (46 % Evropanů). Konvenční medicína Konvenční medicíně důvěřuje 60 % Čechů (69 % Evropanů).

Názor, že konvenční medicína má k jednotlivým pacientům přistupovat individuálněji, zastává 44 % Čechů (46 % Evropanů).

Odborných rad lékařů a lékárníků si cení 53 % Čechů (48 % Evropanů).

Vstřícnější komunikaci s laiky při konzultacích s lékaři požaduje 40 % Čechů (42 % Evropanů).

Pokud by praktický lékař doporučil genetický test, podstoupilo by ho 80 % Čechů (77 % Evropanů). Duševní stav a pocity Duševně v pohodě se cítí 53 % Čechů (65 % Evropanů).

S občasnou osamělostí se potýká 54 % především mladých Čechů (52 % Evropanů). Po lepší rovnováze mezi pracovním a soukromým životem volá 42 % Čechů (46 % Evropanů). Častěji ale osamělost nepovažují za závažnou. Obecně se méně osaměle cítí lidé, kteří jsou spokojeni se svým vzhledem a mají dobré duševní zdraví. Zdroj: STADA Health Report 2024

Pomáháme pacientům, aby přišli za lékařem připraveni, říká Petra Adámková

close info Zdroj: Se svolením Petry Adámkové zoom_in Předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů Petra AdámkováPro lékaře je mnohdy náročné individuálně se naladit na každého pacienta. Navíc mají málo času. I proto vypomáhají pacientské organizace. Lékařům poskytují materiály s informacemi, které mohou pacientům předat. Pacienty zase připravují na konzultace s lékařem. Zároveň s nimi probírají jejich situaci. „Pokud je potřeba, mohou například i zkontaktovat nějakého psychologa nebo psychoterapeuta, který s pacientem všechny trable probere,“ říká v rozhovoru pro Deník Petra Adámková, která je předsedkyní Výboru Hlasu onkologických pacientů. Tedy platformy zastřešující pacientské organizace pomáhající lidem s onkologickým onemocněním.

Z aktuálního mezinárodního průzkumu Stada Health Report 2024 vyplývá, že čtyřicet procent Čechů při konzultacích s lékaři požaduje vstřícnější komunikaci. Co tomu říkáte?

Je to už dlouholetá bolest systému. Nejen u nás, ale z mých evropských zkušeností všude (evropský průměr nespokojenosti s komunikací zdravotníků vychází podle průzkumu na 42 procent - pozn. red.). Lékaři nemají tolik času, kolik by pacienti potřebovali nebo kolik by oni sami chtěli. To znamená, že i komunikace někde vázne. Navíc ne každý lékař je též zkušený psycholog, aby dokázal s pacientem mluvit způsobem, který by oběma vyhovoval.

A také je každý pacient jiný…

Přesně tak. Málokterý lékař dokáže individuálně mluvit s každým pacientem. Důležité totiž je naladit se na něj. Je to velmi složité a v onkologii to bývá o to náročnější.

Jak se v tom pokoušíte jako pacientské organizace pomoci?

Pacientům se snažíme pomáhat v tom, aby na kontrolu k lékaři přišli dobře připraveni. Tedy, aby měli sepsané otázky nebo alespoň zhruba věděli, na co se zeptat a co asi mohou očekávat. Poskytujeme jim například informace, jakým způsobem probíhá léčba. Pokud se na nás obrátí a dané informace získají, mohou je při návštěvě lékaře maximálně využít. Poté nedochází k situacím, kdy odcházejí s výčitkami, že se na něco zapomněli zeptat a nevědí to. Nebo s pocitem, že jim lékař něco neřekl. Důležité samozřejmě je, aby byl na schůzku dobře připraven právě i lékař. Pak je to jednodušší a lepší pro oba.

Vy se jako zástupci pacientských organizací snažíte pomoci i v tom, na co lékaři nemají čas?

Ano. Vždycky se snažíme s pacientem promluvit a volíme individuální přístup. Pokud je potřeba, zkontaktujeme například i nějakého psychologa nebo psychoterapeuta, který s ním všechny trable probere.

Spolupracujete i s některými lékaři. Ulevuje jim vaše činnost?

Myslím, že ano. Lékaři samozřejmě vědí, jak na tom časově jsou, tedy, že času mají opravdu málo. Ze zkušeností víme, že s námi spolupracují rádi. Spolupracujeme s Českou onkologickou společností, s mnoha přednosty klinik i lékaři. Vítají i to, že mohou pacientům dát některé naše materiály, na nichž jsou potřebné informace. Jsou také rádi, že pacient je na léčbu připravený. Velmi jim to ulehčuje práci a my jsme za takovou spolupráci rádi.