Kamila Minaříková dnes 11:00

Tentokrát to nemusí být jen další infekční onemocnění. Příští pandemie, která se na lidstvo v příštích letech řítí, budou podle odborníků chronické bolesti zad v oblasti beder a kříže. Na začátku tohoto desetiletí trápily podle Světové zdravotnické organizace (WHO) každého třináctého člověka. A bolet to bude ještě víc. Do roku 2050 to má být už každý osmý. Česko přitom dobrou startovací pozici v boji proti bolesti nemá, už teď lékaři odhadují, že bolestmi zad trpí třetina populace. Čísla zvyšuje i například obezita, špatné pracovní návyky a péče o sebe sama.