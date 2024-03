Od přírody bylo oko zkonstruováno a předurčeno, ať již pánem Bohem, nebo přírodou, abychom se dívali na různé směry a různé vzdálenosti. Typicky se člověk snažil něco ulovit v lese a zároveň se díval, aby nebyl sám uloven. „Dneska se díváme upřeně na monitor počítače nebo na mobil. Oční svaly kvůli tomu nemasírují oko a tím pádem v něm neprobíhá látková výměna. To je podstatnou součástí syndromu suchého oka. Lidé mají málo slz, anebo jsou nekvalitní, a to ovlivňuje kvalitu vidění. Je to taková skrytá pandemie,“ upozorňuje v rozhovoru uznávaný oftalmolog, primář Pavel Stodůlka.

Vidíme se dobře pane primáři?

Vidíme. Sice mám všecky takové ty drobné oční vady, jaké oční lékaři znají, ale ve výsledku jsem si na to celkem zvykl. Celý den pracuji bez brýlí a stále navlíknu i ty nejmenší oční nitky, takže jsem se svým zrakem hodně spokojený.

V nějakém rozhovoru jste říkal, že máte v šuplíku schované brýle Lenonky. Jde tedy jen o uschovaný speciální kousek?

Brýle nepoužívám vůbec, ale na noční řízení si je vezmu rád, vidím ostřeji.

Takže žádnou oční operaci nepotřebujete?

Dělal jsem jich celou řadu na svých blízkých a příbuzných, známých a kamarádech i na našich lékařích nebo sestřičkách. Ale sám jsem zatím žádnou oční operaci nepotřeboval a věřím, že ještě nějakou chvilku ani nebudu.

Všimla jsem si, že mnoho lékařek a lékařů nebo sester nosí brýle i u vás na klinice. Mohlo by to v pacientech vyvolat pochybnosti, jestli jsou operace opravdu bezpečné.

Myslím, že je dobré mít pochybnosti, nicméně ty laserové operace, kterými zbavujeme v současné době lidskou populaci od očních vad a brýlí, jsou opravdu jedny z nejbezpečnějších zákroků na lidském těle. Provádíme je už dlouho a jsou takzvaně vycizelované – vypilované k dokonalosti. Osobně jsem operoval celou řadu lékařů na našich klinikách i jinde. Existují dokonce statistiky, že operace zraku u očních lékařů převyšují tu běžnou populaci. I přesto jsou lidé, kteří se brýlí nechtějí zbavit, protože mají třeba jen jednu nebo dvě dioptrie a brýle mají rádi a jsou s nimi spokojení. Nebo se brýlí zbavit nemohou, protože mají tenkou rohovku, nebo suché oko.

S tenkou rohovkou se potýká moje kolegyně, která chtěla podstoupit operaci, ale lékař ji operaci nedoporučil, právě proto, že má rohovku příliš tenkou. Je teda i toto řešitelné?

Takovouto oční vadu lze řešit nitrooční čočkou a nejčastěji takzvanou fakickou nitrooční čočkou, která se vsune dovnitř do oka. Trošku si to můžete představit jako takovou miniaturní kontaktní čočku, která je určena ale právě pro nitrooční implementaci a funguje velice spolehlivě.

Vzpomenete si na svoji první operaci a co se od té doby změnilo?

Tak ono těch operací bylo víc, protože člověk se učil celou plejádu různých operací. Začínal jsem v době socialismu, kdy tady byl nedostatek kvalitního vybavení. Slovo laser, které je dneska tím základním pracovním nástrojem očního chirurga, tehdy znělo exoticky. Laser v Československu byl tenkrát v Banské Bystrici a v té české části snad ani nebyl. Místo toho se na oční operace používaly nožíky, které se neustále přebrušovaly. Toužil jsem tenkrát jet se podívat za železnou oponu na západ, jaké lasery používají tam, abychom nebyli pozadu, a přál jsem si je mít jednou i tady. Dnes používáme precizní jednorázové nožíky a přesné lasery.

Železnou oponu už tady naštěstí nemáme, nicméně teď jezdí mnoho zahraničních kolegů dívat se naopak k vám.

Je to pravda. Dnes používáme ty nejmodernější lasery, a dokonce se mi splnilo něco, co jsem si ani neodvažoval představit, a to, že my lasery pomáháme vyvíjet a vylepšovat. A proto k nám na kliniku Gemini přilétají renomovaní prestižní chirurgové z Ameriky, z Asie a dalších koutů světa se učit a dívat se, jak se nové lasery vyvíjejí a jak se s nimi operuje. Dostali jsme se na špičku, která pomáhá vyvíjet to nejkvalitnější, co v laserech a oční chirurgii máme a mít budeme.

Poslední roky, možná i kvůli pandemii, narůstá mnoho různých chorob. Zaznamenáváte toto i v oftalmologii? Zhoršuje se nám zrak?

Zhoršoval se už před pandemií. Očních vad přibývá a čím dál více lidí potřebuje nějaké brýle. Také přibývá nemocí, kterých, když jsem začínal, bylo raritně málo nebo neznámé, a to je takzvaný syndrom suchého oka. Lidé mají málo slz, anebo jsou nekvalitní, a to ovlivňuje kvalitu vidění. Je to taková skrytá pandemie, která mimochodem není na ústupu a suchého oka nenápadně pořád přibývá a postihuje čím dál tím mladší populaci.

Slzy mohou být i špatné, a tím oko vyschne?

Slza na oční rohovce vytváří kvalitní tenký slzný film, který je důležitý. Je to část optického systému. Když ten film nemáte, tak nevidíte dobře, a hlavně to oko se stává podrážděné a tím člověk ztrácí schopnost se na cokoliv dívat a je celkově podrážděný. Jeden z důvodů je upřená dlouhodobá práce s počítačem nebo dívání se do mobilů, kdy se lidé celkem upřeně dívají na jedno místo z jedné vzdálenosti, a to je pro oko velice nezdravé.

Od přírody bylo oko zkonstruováno a předurčeno, ať již pánem bohem, nebo přírodou, abychom se dívali na různé směry a různé vzdálenosti. Typicky se člověk snažil něco ulovit v lese a zároveň se díval, aby nebyl sám uloven. Dneska se díváme upřeně na monitor počítače nebo na mobil a oční svaly už nemasírují oko, tím pádem v tom oku neprobíhá látková výměna. To je podstatnou součástí suchého oka. Určitě tam hrají roli i toxiny, které jsou kolem nás v potravě, ve vzduchu, a možná i taková celková degenerace západní společnosti.

Jak se tedy o zrak správně starat a oddálit suchost oka, ale i nutnost nosit brýle či podstupovat operace?

Ve zdravém těle zdravý duch a zdravé oko. Hodně to souvisí se stravou a určitě přemírou živočišných tuků. Buřty na snídani, na oběd i na večeři nejsou zdravé pro celé tělo, ani pro oči. Oční lékař má to privilegium, že se může podívat skrze přístroje dovnitř do očí až za sítnici, kde vidíme obnažené cévy a ty nám ukážou počínající drobné aterosklerotické změny, které pak hlásíme internistům nebo praktickým lékařům. Takže čím více si dopřáváte třeba olivový olej, tak je to dobře. Stejně tak rybí maso, čerstvá zelenina a ovoce.

I tolik privilegovaná mrkev?

Určitě, ale není to zdaleka jenom mrkev. Očím velmi prospívá i špenát a spoustu dalších zdravých čerstvých zeleninových pokrmů, ale i dobrá nálada, která přispívá tomu, abychom dobře viděli a byli jsme celkově v pohodě a zdraví.

Na kontě máte desítky tisíc operací. Které považujete za ty nejnáročnější a nejkomplikovanější?

Nejnáročnější operace jsou implantace umělé rohovky prováděné na očích, které už jsou natolik poškozené, že tam není možné provést transplantaci lidské rohovky ani z tkáňové banky od zemřelého dárce. Ta transplantace je velice složitá. Provádí se komplexní operace transplantace rohovky ještě s implantací rohovky umělé. Jakmile se takto složité oko otevře, často je vevnitř oka celá řada dalších patologií, ať už šedý zákal, různé srůsty, krvácení nebo zánětlivé změny, a v tu chvíli musí být oční chirurg připravený na to, aby to pokud možno všechno zvládl v poměrně limitovaném čase a operace tak mohla být bezpečná a úspěšná. Ale když se to podaří a vrátíme zrak člověku, který byl slepý i desítky let, tak to je ten nejpěknější pocit.

Nedá se nepřipomenout pacient, který byl slepý více než půl století, kterému jste zrak vrátil.

Takových pacientů máme už dneska víc než jednoho. Ten první z nich byl slepý padesát čtyři let. Oslepl v sedmnácti letech výbuchem v průmyslovém provozu. Ženil se slepý, a i děti vychovával jako slepý. Po implantaci umělé rohovky poprvé v životě viděl svoji ženu a svoje děti, což byl obrovský zážitek.

Další paní, zdravotní sestřička, byla slepá šestnáct let. Operaci hledala i v zahraniční ve Švýcarsku, ale nikde jí nebyli schopni pomoct. Tehdy jsme jí implantovali první umělou rohovku bostonského typu v České republice a ona po těch šestnácti letech viděla už na operačním sále. Přímo nám přečetla název dezinfekčního roztoku na láhvi. To jsou nezapomenutelné krásné zážitky.

Letos máme pacienta, kterému jsme dělali několik operací. Ten byl s krátkými přestávkami slepý dlouhých 58 let. Na těchto raritních pacientech jsme se naučili, že i když má po tak dlouhé době oko znovu schopnost vidět, tak pacienti celkem často ze začátku vůbec nevidí. Vidění se jim začne vracet pomalu.

Může za to mozek? Neví, že oko vidí?

Poprvé, když se nám povedla operace s umělou rohovkou, tak pacient přišel jeden den po operaci a v podstatě neviděl vůbec nic. Vše bylo v pořádku. Přemýšleli jsem, kde jsme udělali chybu. Bylo to jenom o tom, že jeho mozek zapomněl vidět. Na další kontrole už pacient viděl billboardy kolem cest a postupně se jeho vidění zlepšovalo, až dokázal dokonce bez brýlí číst knížky. K rekonvalescenci pomohla i akupunktura. Tu pacientům dělá na hlavě moje žena. A bylo vidět, že se tento pacient skokově ve vidění lepšil.



Lze tedy očekávat, že v dnešní době moderních přístrojů a spojením vašich zkušeností dokážete pomoct všem?

Bohužel ne. Musíme říct, že i třeba ta umělá rohovka dokáže vrátit zrak jenom lidem, kteří mají vlastní rohovku těžce poškozenou, už neprůhlednou, není vhodná pro transplantaci od dárce, ale zároveň musí mít v pořádku sítnici a zrakový nerv. Často bohužel bývá sítnice poškozená, ať už třeba úrazem, cukrovkou, nebo poškozený zrakový nerv zeleným zákalem. Těmto lidem neumíme zatím pomoci.

Zmiňujete zelený zákal, v čem se liší od toho šedého?

Může být zákeřnější. Šedý zákal znamená, že se vám zakalí čočka. Člověk přestává vidět, což není dobré. Ale na druhou stranu to toho člověka alarmuje a on přijde k očnímu lékaři a ten problém se naštěstí v naprosté většině případů dá jednoduše a efektivně vyřešit operací šedého zákalu. Těch operací se jenom v České republice dělá ročně víc jak sto tisíc. Jde o důslednou operaci a naprostá většina lidí po ní krásně vidí a s použitím trifokální čočky je dokonce bez brýlí a vidí na různé vzdálenosti.

Zelený zákal je zákeřný tím, že nebolí a dlouho se nic neděje, ale tomu člověku ubývá zorné pole. Pomalinku se zužuje a zužuje, až nakonec může vidět jenom trubicí. A to může být, pokud si nikdo ničeho nevšimne, první příznak, který člověka přivede k lékaři, a pak už je pozdě, protože ty změny jsou nevratné a nepomůže ani oční chirurgie. Takže u zeleného zákalu je třeba pravidelně monitorovat stav očí a očního nervu. Velmi často stačí kapat pravidelně kapky proti zelenému zákalu. Pokud to nestačí, tak je celá řada operací, které umožňují nitrooční tlak snížit tak, aby dlouhodobě člověk měl zrak bezpečně v pořádku.

Takže šikovné ruce oftalmologů nahradily lasery?

Člověk může mít sebe šikovnější prsty, ale bez laserů, nástrojů a přístrojů nemůže dělat kvalitní oční chirurgii. Laser se používá téměř na všechno. Odstraňujeme dioptrie, provádíme operaci, která se jmenuje Lasik, to je bezbolestná operace, kterou je možné odstranit naprostou většinu běžných očních vad. Pokud je ta vada větší, tak se dá korigovat nějakou nitrooční čočkou.

Na naši oční klinice jsme letos provedli jako první na světě operaci, kdy jsme uvnitř lidského oka laserem Victus upravili již implantovanou umělou nitrooční čočku tak, abychom tím dokázali čočce změnit dioptrie a vyladit třeba nějakou zbytkovou oční vadu, nebo dokonce takzvanou monofokální běžnou čočku uvnitř oka změnit v čočku více ohniskovou, aby lidé nemuseli nosit brýle na různé vzdálenosti. Takže laser, to je úplně ta nejdůležitější a nejzákladnější věc pro očního chirurga.

Mně jste operaci nedoporučil i přesto, že trpím vetchozrakostí, což je tzv. nemoc krátkých rukou, kdy do dálky člověk vidí dobře, ale potřebuje brýle na čtení.

Tato oční vada chirurgii stále uniká. Ty vady, kdy už člověk vidí špatně do dálky a do blízka, lasery a čočkami umíme spravit, ale u vady, kdy člověk vidí opravdu dobře do dálky a jenom potřebuje vidět na čtení, pořád považujeme za příliš riskantní, abychom takové oko stále dobře vidící do dálky vystavili riziku nějaké oční operace. Proto jsme vám ji v tuto chvíli nedoporučili. Existují na to nějaké metody. My jsme sami dokonce vyvinuli takzvanou mikro čočku z opticky kvalitního kolagenu, která umožňuje zlepšení vidění do blízka a čtení bez brýlí, ale opravdu to vidění do dálky se často trošku horší, a proto jsme s tím konzervativní.

Co mě tedy čeká, až se mi zhorší i zrak do dálky? Jak potom probíhá samotná operace?

Pokud se bavíme o high-tech laserové operaci na odstranění dioptrií, tak pacienta nejdříve sofistikovaně vyšetříme. Pak stačí nakapat do očí znecitlivující kapky. Všechna naměřená data digitálně přeneseme do toho laseru, který vytvoří nějaký algoritmus, lékař ho schválí, pacient si lehne pod laser a dívá se na nějaké světýlko. To je v zásadě všechno. K operaci očních vad používáme nejrychlejší laser na světě, který tu jednu dioptrii odstraní asi za jeden a půl sekundy, takže ono to udělá „dznk“ a do 10 sekund je operace hotová.

Co když pacient tím okem, než uděláte to „dznk“, pohne?

To není žádný problém, když pacient pohne okem příliš hodně, tak se laser zastaví, až se zase dívá, kam má, tak operace může pokračovat. Lasery v sobě mají takzvaný i tracker, protože nejen že někdo tím okem pohne, ale my všichni nebo oko každého z nás se neustále mírně hýbe, říká se tomu sakadické pohyby – jsou to drobné trhavé pohyby. Laser tisíckrát za jednu sekundu změří přesně polohu oka a tisíckrát za jednu sekundu vypálí laserový paprsek na to oko. A tisíckrát za tu jednu sekundu pokaždé zkoriguje, aby trefil oko do toho správného místa, a díky tomu potom ta korekce oka je opticky kvalitní, takže se toho pacient opravdu nemusí vůbec bát.

Nebolí to?

Opravdu nebolí.

Mohou mít tyto operace za následek suchost oka? Případně jaká jsou rizika nebo komplikace?

Obecně každá operace se může zkomplikovat infekcí. Toho se bojí každý chirurg, a proto se preventivně lidem po laserové operaci očí kapou antibiotické a protizánětlivé kapky, aby rohovka zůstala čirá, a aby se tam nedostala infekce. Suchost oka se zhoršit může, ale proto se dělají před operací vyšetření, aby se ty oči, které už k suchosti inklinují, odhalily, a pak je třeba tu operaci buď modifikovat, nebo ji vůbec nedoporučit. A i když používáme nejpřesnější vyšetřovací metody a lasery, nelze vždy úplně stoprocentně trefit nula dioptrií, ale v naprosté většině případů, když výsledkem není přesně nula a pacientovi to vadí, tak se to dá ve druhém kroku doladit. Ale nemůžeme zaručit, že za dalších dvacet let tam ta nula zůstane.

Někteří pacienti si po zákroku stěžují, že vidí světelnou duhu nebo kruhy, které jsou nepříjemné hlavně večer při řízení auta. Proč k tomu dochází a je to trvalé?

Ano. To se může stát. Pacienti to popisují také jako když vidí auru, ale říkají, že to ničemu nevadí a jsou schopni bez problému řídit. Může se to stát u pacientů, kteří mají větší zorničku – panenku, ale většinou si na to rychle zvyknou.

Kromě zeleného či šedého zákalu seniory ohrožuje i nebezpečná makulární degenerace. Lze ji v dnešní době včas podchytit, aby pacient neoslepl.

Existují dva druhy makulární degenerace. Jedna je plíživější, takzvaná suchá forma, která opravdu trvá desítky let a nevede k tak k podstatnému snížení zraku. Druhá, nebezpečnější forma, je takzvaná vlhká, kdy na sítnici vzniká otok nebo krvácení. Proto se jí říká vlhká, a to může být velice náhlé a rychlé zhoršení zdravotního stavu, které už je možné dnes naštěstí ve většině případů léčit tak, že se buď výrazně zpomalí, nebo se to vidění zase zlepší pomocí nitroočních injekcí. Ty léky jsou poměrně drahé a bohužel politika zdravotní pojišťovny VZP u nás je taková zvláštní, nefér a nepochopitelná, neboť pacientům v jednotlivých centrech neproplácí dostatek injekcí, takže lidé potom musí příliš dlouho čekat a ta nemoc pokročí až do stadia, kdy není možné vidění spravit.

Je vám při léčbě očních vad nápomocna i umělá inteligence?

Ano je. Můj syn pracuje s umělou inteligenci a máme také svůj vlastní tým počítačových expertů. Někteří z nich ovládají velmi dobře umělou inteligencí a povedlo se jim vyvinout vlastní algoritmus umělé inteligence pro výpočet správné nitrooční čočky do oka při operaci šedého zákalu. Byli jsme první na světě, kteří to publikovali. Používáme to v každodenní praxi a ten výpočet je přesnější než jakákoliv jiná výpočetní metoda, takže tohle opravdu využíváme v denní praxi. Jsme jediná oční klinika v Česku, která běžně kalkuluje nitrooční čočky umělou inteligencí.

A když už jsme u té inteligence, říká se, že čím vyšší inteligence, tím více mají lidé dioptrií. Je to pravda?

Jsou nějaké korelace, které ukazují, že opravdu krátkozrakost koreluje s inteligencí, ale není to o tom, že člověk si řekne „mám brýle, jsem chytrej“. On krátkozraký může být i kůň, ale je to možná trošku dané tím, že lidé, kteří jsou inteligentní, tak i více čtou, a ono bohužel to dlouhé čtení a koukání se do počítačů může tu krátkozrakost zhoršovat.

Promlouvá do kvality zraku pohlaví?

Není to úplně tak, že by ženy nebo muži měli lepší zrak, ale obecně je třeba známo, že ženy jsou schopné lépe rozeznat více odstínů barev a zas je to spíš otázka zpracování toho zrakového jevu a toho, jak mozek procesuje ten obraz. Takže ženské a mužské oko z tohoto pohledu až tak rozdílné není.

Často svým dětem říkám, nekoukej na televizi tak zblízka, zeslab si světlo na mobilu, nečti při baterce – za pár let, až neuvidíš, si na mě vzpomeneš. Mám pravdu?

Tak určitě. Ono námaha očí na krátkou vzdálenost s baterkou pod dekou v posteli, když se tak čte příliš dlouho, pro ty oči úplně dobré není a je dobré, když se děti nebo kdokoliv jiný dívají do počítačů delší dobu, tak to prokládat přestávkami a dívat se ven z okna nejlépe na něco zeleného různými směry a ty oči trošku rozcvičit a uvolnit.

Je začátek roku, máte nějaké předsevzetí nebo vizi něčeho nového, převratného?

V loňském roce jsme jako jediní v České republice začali vyrábět umělé nitrooční čočky. V tom letošním roce bychom chtěli přejít na nový způsob výroby takzvanou fotopolymerizaci, kdy se celá nitrooční čočka v nějaké skleněné formě po ozáření stane celá bez jakéhokoliv dalšího opracování, frézování a broušení, což by mělo výrazně zjednodušit ten proces, a i zlepšit kvalitu. Tak to je takové velké přání.

Hodně pracujeme na projektu, kdy se dá laserem upravovat čočka už implantovaná dovnitř do lidského oka, což nikdo jiný nedělá. Podílíme se na tom americkou firmou a máme ještě pár dalších projektů, které věřím, že se nám budou dařit dál. Hlavním přáním ale je, aby naše oční kliniky pracovaly dál co nejkvalitněji na denní bázi a poskytovaly zdravotní péči lidem, kteří to potřebují, abychom jako zdravotníci byli k lidem přátelští a chápaví, aby se u nás lidi cítili dobře a my jsme jim kvalitně a trvale zlepšili zrak.