Do domácí péče v Plzni nově vstoupí zdravotní skupina Penta Hospitals, v Praze tuto službu rozšíří. Kupuje totiž společnost Homecare Holding z portfolia investičního fondu Genesis.

Díky domácí péči mohou být lidé dlouhodobě doma, nikoli v nemocnici. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Vedle Prahy, Českých Budějovic, Mladoboleslavska, Kolínska, Děčínska, Karlovarska a nově Kladenska rozšíří zdravotní skupina Penta Hospitals domácí péči i do Plzně. Zároveň ji posílí v hlavním městě. Koupila totiž Homecare Holding z portfolia investičního fondu Genesis, což je jedna z deseti největších společností působících v oboru. Zaměstnává přes padesát sester a ročně poskytuje péči více než tisícovce pacientů.

Díky akvizici vzniká v Česku jeden z největších subjektů poskytujících domácí zdravotní péči, zaměstnávající téměř sto sester a s ambicí dalšího růstu. „Našim pacientům chceme nabízet celé spektrum služeb. Právě proto vstupujeme do oblasti domácí zdravotní péče. Doplníme tak naše stávající zdravotnické i sociální služby,“ řekla generální ředitelka skupiny Penta Hospitals Barbora Vaculíková.

Výhody domácí péče

Cílem skupiny je podle jejích slov poskytovat do tří let domácí péči po celé republice. „Vnímáme ji do budoucna jako další z hlavních oborů našeho působení a rozvoje. Vycházíme přitom i z přání pacientů, kteří většinou chtějí, aby jejich léčba pokračovala v domácím prostředí,“ dodala.

Koncept se osvědčil kupříkladu v západní a severní Evropě. Pro pacienty je to výhodné v tom, že mohou být dlouhodobě doma a ne v nemocnici. Díky kvalitní domácí péči, která doplňuje nastupující trend jednodenních chirurgických a ortopedických operací, se mimo jiné i snižuje riziko rychle se opakující hospitalizace.

Partner investičního fondu Genesis Growth Equity Fund I Radim Jasek uvedl, že je jeho přístup založen na vysoké odbornosti zdravotních sester, podpořené využitím širokého spektra moderních digitálních nástrojů. „Díky novému kvalitnímu managementu se společnosti dařilo organicky i akvizičně růst při udržení vysoké míry efektivity i kvality poskytované péče,“ doplnil.

Obě strany se dohodly, že nebudou komentovat hodnotu transakce.

Penta Hospitals spadá do skupiny Penta Investments, která je majitelem společnosti VLM vydávající Deník.