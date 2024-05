Některé ženy, které si nechaly zvětšit ňadra silikonovými implantáty, mají podezření, že u nich plastika prsou vyvolala dlouhodobé a komplikované zdravotní potíže. Od ekzémů, migrén či suchých očí přes poruchy spánku až po deprese. Upozorňují, že o nemoci nazývané BII - nemoc z prsních implantátů - se v Česku mluví málo a klientky klinik estetické medicíny o rizicích nedostávají dostatek informací. Podle odborníků s sebou každý implantát v těle může nést rizika a aplikaci z estetických důvodů by si měla každá žena důkladně rozmyslet. Lékaři ale zároveň varují před vyvoláváním hysterie a upozorňují, že nemoc z prsních implantátů není zatím ani oficiální medicínskou diagnózou.

Silikonovými implantáty si nechávají zdokonalit ňadra i celebrity. | Foto: Shutterstock

Téma se zvedlo už před několika lety ve Spojených státech amerických, kde si známé tváře showbyznysu nechaly implantáty z těla odstranit a původní operaci zvětšení prsou označily za chybu. I kvůli zdravotním problémům, které u nich měly po plastikách propuknout.

Teď ale přicházejí s kůží na trh i české influencerky, které mají desítky tisíc odběratelů na sociálních sítích. „Já už jsem rok, půl roku po augmentaci prsou začala trpět na řadu symptomů. Jen jsem nevěděla, k čemu je přiřadit, a lékaři mi celá ta léta říkali, že jsem zdravá. Za ta léta jsem byla na x krevních testech, nevyšlo mi nic jiného, než že mám nízké železo nebo jiné banality. Ale nikdy se nepřišlo na to, proč jsem tak strašně unavená. Myslela jsem si, že to může být spojené s psychikou,“ svěřila se nedávno na svém YouTube kanále sledujícím Kateřina Šarounová alias Beauty by Kathy. Že trpí BII, nepochybuje.

Zdroj: Youtube

K tématu se vyjádřila na svém Instagramu i modelka Bára Kropáčková. „Rok od operace jsem pořád cítila v prsou divné pnutí, takový divný pocit. Dodneška se mi nevrátila citlivost, pak přišlo naprosto bezdůvodně autoimunitní onemocnění – alopecie, ztratila jsem všechny vlasy, řasy, obočí. A od té doby se to veze, začínají se nabalovat problémy, který nevím, proč se dějí. Všechny výsledky mám v pořádku a doktoři neví. Jediné, co mě napadlo, je, že je to tímhle, že mám v těle něco, co tam nemá dělat a to tělo s tím neustále bojuje,“ popsala.

Medicínská turistika v ČR? Nejde jen o prsa. Cizinci jezdí kvůli dalším operacím

Podobných příspěvků jsou v českém virtuálním prostoru desítky. Ženy se primárně nesnaží popsat svoje obtíže, ale především informovat. Informace jsou totiž něco, co před rozhodnutím nechat si zvětšit prsa postrádaly. Upozorňují, že lékaři o BII pacientky informují buď málo, nebo vůbec.

Pozor na zbytečnou hysterii, varují lékaři

Předseda Společnosti estetické chirurgie ČLS JEP Vladimír Mařík pro Deník uvedl, že lékaři ženy před zákroky vždy důkladně poučují o rizicích plastické operace. „Každá pacientka, která jde na operaci, ať už estetickou či rekonstrukční, podepisuje informovaný souhlas u každého lékaře. Nevím samozřejmě, zda každý lékař má v informovaném souhlase BII zahrnut,“ přiblížil lékař.

On osobně informuje o všech rizicích. Vůči BII má ale rezervovaný postoj. „Myslím, že čím více bude BII ‚propagována', tím více pacientek BII bude mít. Aniž jí v současnosti trpí,“ zmínil.

Slavné ženy, které si nechaly vylepšit poprsí:

Podle Maříka není přesná příčina BII zatím není známa a nemoc se nyní spíše definuje na základě skutečnosti, že pokud lékaři pacientce prsní implantáty odstraní, její potíže ustoupí nebo zmizí. „Ale je také nutné připomenout placebo reakci lidí. Také psychologicky obráceně určitá nedůvěra či až hysterie kolem tohoto onemocnění může nastartovat v pacientce nespecifické projevy, kterým by jinak nevěnovala pozornost,“ vysvětlil lékař.

Čeští plastičtí chirurgové jsou podle něj v kontaktu a vedou se zahraničními kolegy ze západní Evropy, Spojených států amerických nebo Latinské Ameriky na toto téma diskuze.

Mařík přitom vyloučil, že by současné vědecké poznání BII třeba už spělo v blízké době k vydávání nových doporučení pro provádění plastických operací prsou. „Opravdu mě osobně netrápí zdravotní komplikace BII tak jako spíše možná budoucí hysterie kolem ní, která by mohla spoustě žen více uškodit než pomoci,“ dodal.

Silikonové impantáty pod drobnohledem

Podle plastického chirurga Ondřeje Měšťáka neexistuje na žádný jiný zdravotnický prostředek tolik vědeckých studií, jako na silikonové implantáty. "Je to také z důvodu toho, že implantát není často nezbytný, tak je třeba, aby byl naprosto bezpečný. Studie, které nyní dávají dohromady největší mozky ve Spojených státech studující syndrom BII vycházející v poslední době v recenzovaných časopisech tyto podezření nepotvrdily. Implantáty se opravdu zkoumají horem dolem. Jediný rozdíl, který je ve skupině pacientek udávající BII je jejich větší psychologická sugestibilita a tendence k psychologickým onemocněním a depresím," vysvětlil Měšťák. Roli v tom může hrát už zmíněný placebo nebo nocebo efekt.

Nemoc z prsních implantátů: Ženy trpí, podle lékařů ale jde o fámu

Lékaři se těmto pacientkám věnují a vyndání implantátu nakonec může pomoci, třeba kvůli zmíněnému placebo efektu.

Ondřej Měšťák nepotvrdil, že by pacientky s obtížemi za chirurgy přicházely nějak často. "Mezi svými pacientkami jsem tyto potíže nezaznamenal, ale asi tři pacientky, které byly primárně operované jinde, mi již s obavami, že tímto syndromem trpí, přišly. Nicméně byly například po proběhlé borelioze, nebo nějakém virovém onemocnění, které to může například způsobit. Po mém vysvětlení jak to s implantáty je se vždy dost uklidnily. Ta masáž na sociálních mediích je bohužel velká. Když to shrnu, když dáte vedle sebe sto tisíc žen s implantáty a sto tisíc žen bez implantátů, bude incidence příznaků stejná," zmínil.

Zdroj: DeníkPřed komplikovaností diagnózy i faktem, že příznaky přisuzované BII bývají projevy jiných nemocí, varovala nedávno také The British Association of Aesthetic Plastic Surgeons (Britská asociace estetických plastických chirurgů). „Nejedná se o onemocnění popsané Světovou zdravotnickou organizací, neexistují žádné diagnostické testy, které by prokázaly, že systémové příznaky jsou způsobeny silikonovými implantáty, a při klinickém vyšetření často nejsou zjištěny žádné objektivní nálezy. Kromě toho se může mnoho stavů projevovat příznaky podobnými BII. U některých mých pacientek, které vykazují příznaky nemoci je následně diagnostikováno jiné onemocnění. Jiné však zůstávají bez diagnózy,“ vysvětlila viceprezidentka společnosti Nora Nugent.

Riziko je to vždycky

Podle vedoucí oddělení biomateriálů a tkáňového inženýrství Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky Lucie Bačákové by si lidé operace a vkládání jakkýchkoli implantátů do těla jen z estetických důvodů měli vždycky dobře rozmyslet. „Každý implantát je pro tělo cizorodá věc. V těle dochází k jeho biochemickému i mechanickému namáhání. Časem se tak z něj začnou uvolňovat mikro i nanočástice. U všech implantátů hrozí riziko nežádoucích projevů a nutnosti reoperací,“ poukázala vědkyně.