Během veder by děti měly dodržovat pitný režim, v bazénu se vyvarovat skokům do vody a chránit se před přímým sluncem

Odborníci upozorňují, že dětem ve vedrech hrozí přehřátí. Považují proto za důležité, aby je rodiče pravidelně upozorňovali, že se mají napít. A to jak ve chvílích klidu, tak pohybu, kdy je to naléhavější. Nejvhodnější je voda či neslazený čaj. Ideální teplota nápojů je podle expertů od dvaceti do pětadvaceti stupňů Celsia. Vhodné naopak nejsou příliš vychlazené nebo extrémně horké nápoje.

Čím nahradit sladké limonády

Dětem nejvíc chutnají nápoje nevhodné, především slazené limonády. Je proto třeba zpříjemnit jim „správné“ pití.

„Aby dětem voda či neslazený čaj více chutnaly, můžeme do nich občas vymačkat trochu pomeranče či citrónu, případně doplnit je jiným ovocem,“ uvedla vedoucí asistenční služby zdravotní pojišťovny OZP Jana Ježková.

Pití vody a čaje jako hra

Odbornice poradila hru. Stačí, aby rodiče dětem pořídili láhev s odměrkou a udělali jim z pití soutěž. „Například, že do dvanácti hodin mají vypít vodu do určité rysky,“ poznamenala Ježková. Děti si též mohou vybírat mezi různými druhy vody, bylinkovými čaji či přírodními šťávami. Pitný režim je možné doplňovat i ovocem, zeleninou či polévkami. Třeba španělskou studenou polévkou z čerstvé zeleniny gazpacho či lehkými zeleninovými vývary.

Vyvarovat se střevním infekcím

Děti jsou v létě náchylné ke střevním infekcím. „Nemalý podíl vzorků pozitivně testovaných na kampylobakteriózu evidujeme hlavně u dětí do tří let věku. Nákaza je většinou následkem kontaktu s kontaminovaným předmětem,“ upozornila Lenka Šmardová z laboratoře Synlab.

Experti proto rodičům mimo jiné radí, aby děti jedly jen umyté ovoce a zeleninu, pily kvalitní vodu či konzumovaly jídlo, které není vystaveno teplu a přímému slunci. Důležité je též, aby třeba při letním grilování jedly jen dostatečně tepelně upravené maso - minimálně při sedmdesáti stupních Celsia.

Pozor na skoky do vody

Zástupci České asociace paraplegiků (CZEPA) pravidelně v létě v rámci programu BanalFatal! upozorňují, aby rodiče dali pozor i na úrazy dětí, které mohou vést ke zbytečným úmrtím či poranění míchy. Rizikové jsou třeba neuvážené skoky do vody, která lákají především teenagery.

„Každé léto je to znovu a znovu: setkáváme se s novými případy, kdy mladí a nerozvážní skáčou po hlavě do vody, aniž by si uvědomovali, že jejich tělo je složené z kostí – a ne z gumy. Úraz, při kterém dojde k ochrnutí od krku dolů, změní život nejen danému jedinci, ale celé rodině,“ upozornila už v minulosti ředitelka CZEPA Alena Jančíková. Nejbezpečnější je do vody vlézt.

Ochrana před sluncem

Pokud děti tráví čas na sluníčku, je dobré je před ním chránit. Důležité je natřít je opalovacím krémem nebo dohlédnout, zda jím jsou natřené. Dobré je též myslet na vzdušné oblečení a pohodlné boty, v nichž se tolik nepotí nohy.

Jaký je rozdíl mezi úpalem a úžehem:

Vhodné sluneční brýle

Malé děti je důležité přímému slunci vůbec nevystavovat a do půl roku by podle optometristy a očního garanta sítě Fokus oční optika Martina Slaného neměly nosit žádné brýle, ani sluneční. Pro starší děti a teenagery jsou ale kvalitní sluneční brýle vhodné.

„Neslouží pouze jako módní doplněk, ale hlavně jako ochranná pomůcka před škodlivým UV zářením. Proto je vhodné volit větší velikost brýlí, které lépe kryjí oko a oční okolí i ze stran. Není důležitá jejich cena, ale ujistit se, zda mají kvalitní UV filtr (400 nm). Je také potřeba ověřit kvalitu jejich UV filtru,“ doporučila k výběru brýlí optometristka Očního centra Praha Anna Penkerová.

Platí to i pro dospělé.