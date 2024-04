Do normy se podle odborníků dostala situace, kdy od soboty plnil vzduch na většině území České republiky písek přivátý až z africké Sahary. Hlavně starší a nemocní lidé se kvůli němu přibližně tři dny museli vyrovnávat se zvýšenou koncentrací dráždivého drobného polétavého prachu.

Mlžný opar způsobený saharským pískem byl vidět v sobotu i z věže Roštejna. | Video: Deník/Zuzana Musilová

Vliv na vzduch v Česku mělo to, že v Maroku a severním Alžíru se v uplynulém týdnu vyskytovaly písečné bouře. „Ty dodaly energii k výzdvihu prachu do větších výšek a jižní vítr je dovál nejen do střední Evropy, ale i nad Skandinávii a severovýchodní Evropu,“ vysvětlila pro Deník Milada Křížová z Úseku předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu.

Meteorologové kvůli písku z africké Sahary proto dočasně vyhlásili smogovou situaci. Zdraví lidí se to dotklo málo. „Koncentrace písku ze Sahary nebyla natolik vysoká, abychom se s tím nevyrovnali díky řasinkovému epitelu, který máme na sliznicích,“ reagoval pro Deník epidemiolog Roman Prymula.

Vysvětlil, že to znamená, že písek lidé zachytili na sliznicích. „A jak se řasinky pohybují směrem zpátky, vykašlali ho. Pokud se člověk nedostane do nějaké skoro písečné bouře, problém by neměl být výrazně dramatický,“ dodal.

Saharský písek v Praze:

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Pokud někoho přesto v uplynulých dnech něco dráždilo, byly to drobné polétavé částice prachu menší než 10 či menší než 2,5 mikrometru. „Zejména ty menší se dostávají do průdušek či průdušinek. Mohou vadit lidem, kteří jsou hodně nemocní nebo je jim více než pětašedesát let,“ osvětlil pro Deník přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Koblížek.

Upřesnil, že problémy mohli pociťovat lidé s onemocněním průdušek nebo plic, dále kardiaci, těhotné ženy či malé děti. „Zapotřebí bylo jedině to, aby se chovali stejně, jako když je nějaký listopadový smog. Tedy se méně pohybovali venku,“ doplnil. K tomu také odborníci vyzývali.

Bezprecedentní situace

Podle Ondřeje Vlčka z Úseku kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu se v porovnání s běžným zimním obdobím jednalo o vyšší koncentraci polétavého prachu. Podotkl, že saharský písek u nás byl sice i v minulosti, nikoli ale tak dlouho a v takovém rozsahu. Tedy po celém území republiky.

Současná situace byla v tomto směru bezprecedentní. „V minulosti se jednalo o několikahodinové špičky, které pak pominuly a zasáhly malou část území. To, k čemu došlo o víkendu, bylo výjimečné v tom, že koncentrace byly natolik vysoké, že došlo podle platné legislativy k vyhlašování smogových situací,“ řekl Deníku.

Česká legislativa je přitom podle něj zaměřena na jiný typ situací, kupříkladu zimní inverze. „S tímto trochu nepočítala, ale předpoklady smogové situace byly splněny,“ poznamenal. To znamená, že byly překročeny prachové koncentrace 100 mikrogramů na metr krychlový u dvanáctihodinového průměru.

Splněna byla i druhá podmínka. „Tedy, že jsme neočekávali, že by během 24 hodin došlo k rychlému poklesu,“ poznamenal. Také k němu nedošlo, situace trvala přibližně tři dny. Vlček doplnil, že v současné době už ale žádná výstraha kvůli smogu neplatí. Ty poslední byly zrušeny během dnešního dopoledne.