V pražské Fakultní nemocnici Bulovka zaměnili pacientky. V důsledku toho lékaři zdravé těhotné ženě provedli potrat a došlo k usmrcení plodu. Podle experta na zdravotní právo Ondřeje Dostála k záměně pacientů takřka nikdy nedochází vinou jednoho člověka, ale organizace na daném oddělení. „Bulovka je takzvaně akreditovaná nemocnice a nyní bude potřeba prověřit, jestli tam opravdu mají nastaveny nástroje, aby pacienty nezaměňovali,“ řekl v rozhovoru pro Deník.

Na co má v takové situaci poškozená žena nárok?

Jedná se o vážný zásah do práv rodiny. Ten má významný trestněprávní aspekt, protože usmrcení plodu je ze zákona těžká újma na zdraví. K záměně pacientek došlo v tomto případě zcela určitě z nedbalosti. To znamená, že po občanskoprávní stránce bude mít rodina nárok na satisfakci, kterou odhaduji na vysoké statisíce nebo nižší jednotky milionů korun.

Na čem při posuzování částky záleží?

Třeba na tom, jestli se jedná o lidi, kteří nemohli mít děti nebo už je znovu nebudou moci mít a podobně. To, že jsou ty ženy cizinky, na tom nic nemění.

Dochází v nemocnicích k záměně pacientů často?

Obecně k nim občas dochází. Je ale třeba usilovat o to, aby se to dělo co nejméně. Většinou to není chyba jednotlivce, ale organizace na daném oddělení. Bulovka je takzvaně akreditovaná nemocnice, což znamená, že zaplatili nějaké externí firmě, aby prověřila, že tam existují nástroje na předcházení záměn a dalších nežádoucích událostí. Nyní bude potřeba prověřit, jestli akreditace neproběhla jen formálně. Někdy se totiž stává, že se akreditátorům zaplatí, nemocnice dostanou certifikát, ale pak tam funkční nástroje, aby nedocházelo k záměně pacientů, chybí.

Expert na zdravotní právo Ondřej DostálZdroj: se svolením Ondřeje Dostála

Tedy je důležité zjistit, jestli je tam pořádek v systému?

Ano. Nemocnice musí právě již před získáním akreditace prokázat, že takové nástroje má. Pacienti třeba dostávají náramky či něco podobného. Když nemocnice akreditaci získají, dostávají pak i lepší peníze od zdravotní pojišťovny. Bohužel jsem se ale setkal s tím, že u práv pacientů se mnohdy slibuje, ale pak to tak není. To je v konkrétním případě nutné ověřit, aby se to nestalo znovu.

Podle prvních informací to vypadá, že nemocnice si je pochybení vědoma a vůči ženě bude vstřícná…

Řekli, že se jí omluví. A žena, pokud vím, má k dispozici advokáta. Doporučil bych řešit to mimosoudně. Pacientka je pojištěná, takže pojišťovna to zaplatí. V tom problém nebude. Otázka je, zda se shodnou na částce. Pokud bude rodina chtít víc, než kolik řekne pojišťovna, tak se asi budou soudit. To by se ale táhlo tak dva tři roky a byl by to další stres. Proto je podle mě lepší vyřešit to mimosoudně.

Říkal jste, že za takové pochybení většinou nemůže jednotlivec. Ponese tedy podle vás někdo konkrétní odpovědnost? A jakou?

Pokud budou někteří zaměstnanci shledáni odpovědnými, bude možné postihnout je pracovně právně. Jelikož je to nedbalostní chyba, tak pokud za ni nemocnice něco zaplatí, bude po nich moci požadovat náhradu do výše 4,5násobku měsíční mzdy. Pokud se najdou konkrétní viníci, vyloučeno není ani to, že budou postiženi trestně, protože - jak už jsem uvedl - usmrcení plodu je těžká újma na zdraví. Jsem ale opravdu přesvědčen, že k těmto věcem skoro nikdy nedochází vinou jednoho člověka, ale chaosem. Například nedorozuměním mezi odděleními, či příjmem a zákrokovým sálkem.