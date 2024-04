V rozhovoru se tento usměvavý kudrnatý porodník rozpovídal o své praxi, aktuálních trendech i svých vizích do budoucnosti. Prozradil dokonce i něco málo ze svého soukromí a na závěr představil úplnou novinku, kterou aktuálně táborská porodnice zavádí.

Jaký je to pocit být primářem?

Je to krásné, ale je to závazek. Ta smršť pozitivních komentářů a gratulací na Facebooku mě samozřejmě potěšila. Dává to vědět, že naše práce má smysl. Ale zároveň máme co zdokonalovat, pořád je prostor pro zlepšení a stále jsou ženy, které o to stojí.

Co na to říkají děti a manželka?

Rodina mě neskutečně podporuje, děti to vnímaly moc dobře, držely mi palce při výběrovém řízení. Nechávaly mě i oddechnout, abych se mohl připravovat na výběrovou komisi. Do přihlášky totiž bylo nutné připravit motivační dopis s konceptem vize. Pak jsem se musel připravit na to, jak o tom mluvit a obhájit si to. A ono se to povedlo. Všichni z rodiny mi to přáli a perfektně spolupracovali, jsem jim za to vděčný.

V táborské porodnici pracujete dvanáctým rokem. Jak se za tu dobu změnily trendy v porodnictví?

Určitě se více hledí na autonomii ženy. Rodičky volají po svých právech, chtějí porod podle svých představ a my lékaři máme být ti, kteří jim to umožní a díky kterým se přitom cítí bezpečně. A tak to skutečně funguje. Ten vývoj vidím v tom, že to, co si naprostá většina žen uvádí do porodních přání, je v podstatě již standardem a počítá se s tím, aniž by si to někam psaly. Už si to ani nedokážu představit jinak.

MUDr. Štěpán Hájek (38) Nový primář táborské porodnice Štěpán Hájek.Zdroj: Deník/Lenka PospíšilováNarodil se v Mostě v severozápadních Čechách, žil také v Poříčí nad Sázavou na Benešovsku, aktuálně bydlí a pracuje v jihočeském Táboře. Vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Do táborské nemocnice nastupoval v září 2012 jako lékař porodník. Má manželku a dvě malé děti, pětiletou dceru a osmiletého syna, momentálně chystají stěhování do rodinného domu v nedaleké obci, který mu zabírá většinu volného času. Mezi jeho koníčky patří příroda, výlety a procházky s rodinou, především je od dětství vášnivým rybářem.

Chodí s nimi duly, muži, kamarádky, starší děti? Jak vnímáte doprovod u porodu?

Až na ty děti, ty jsem u nás ještě nezažil. Není to ale samozřejmě vyloučené. Standardně a pravidelně se na porodním sále vyskytují tatínci, duly doprovázejí u porodů také poměrně často. Myslím si, že je to dobře, že mají ženy při porodu někoho, o koho se mohou emočně opřít. Mělo by jít o někoho, na koho se spoléhají a nezáleží na tom, kdo to je.

Co nabízíte maminkám v očekávání za doplňkové služby?

Samozřejmě musíme sledovat nabídku okolních porodnic a trendy. Chceme, aby ženy u nás našly to, co chtějí, proto nabízíme různé doplňkové služby a pomůcky. Když se k tomu přidá milý personál a příjemné prostředí, tak si myslím, že můžeme obstát v konkurenci.

O jaké konkrétní věci tak může budoucí maminka požádat?

Kromě standardní sprchy, vany, gymballů a porodní žíněnky na každém porodním boxu zařizujeme také aromaterapii nebo vaginální napářku, která pomáhá v první době porodní. Máme speciální závěsný systém, na kterém lze volit úlevové polohy. Nejmodernějším trendem je tzv. porodní gauč, o jehož pořízení aktuálně jednáme. K dispozici máme také dva rodinné pokoje, kde může být s maminkou po porodu i partner či jiný člen rodiny po celou dobu hospitalizace. V řešení je výstavba jídelního koutku v prostorách oddělení šestinedělí, kde si představujeme přípravu snídaní a svačin, s židličkami a stolečky tak, aby tam mohly maminky trávit čas i s návštěvami.

Pojmenoval po Vás třeba někdo miminko?

Myslím, že ano, že to se skutečně stalo. Je to hezké samozřejmě a myslím, že to zrovna někdo napsal i na Facebook do komentářů.

Máte nějakou veselou historku z praxe?

Veselých příběhů mám spoustu, ale určitě nejsou publikovatelné (smích). To, co mě opravdu odrovnalo bylo, když přišel manželský pár v očekávání čtvrtého potomka, předtím měli samé holčičky a na čtvrtý porod si přáli chlapečka. Nenechali si říct pohlaví a skutečně se jim ten den narodil kluk. Ten pán se asi modlil ke všem svatým, po porodu se rozplakal, kleknul na kolena a děkoval manželce. To byl opravdu silný a hezký okamžik. Naopak jsem zažil i případ tří chlapečků, a i do čtveřice narození hocha, takže takové trochu zklamání pro maminku, které tatínek komentoval jen slovy: „Promiň, lásko.“ Cítím s těmi tatínky. Je krásné, když dají najevo emoce a rozbrečí se na porodním sále. Natahoval jsem téměř s každým a obával jsem se vlastní zkušenosti. Slzy jsem tedy udržel, ale knedlík v krku jsem měl.

A jak to bylo u Vás? Byl jste u příchodu svých dětí na svět?

Zažil jsem oba porody se svou manželkou. Bylo to silný, bylo to velký. Druhorozenou Vikinku jsem si kompletně odrodil sám. U Kryštůfka jsem byl kompletně u první i druhé doby porodní. Manželka byla ale první žena, které jsem u porodu řekl, teď netlač, i když hlavička byla už na vypadnutí na hrázi. Tenkrát jsem tam nechtěl být sám a přál jsem si, aby přišel lékař. Předal jsem to raději kolegovi, abych si mohl užít tu roli otce. Bylo to krásný, nezapomenutelný, užil jsem si to z obou stránek.