Patrik Buday neměl dětství zalité sluncem. Jeho táta byl gambler a mlátil mámu, která problémy utápěla v alkoholu. Po rozchodu rodičů se s bratrem dostali do Klokánku a následně skončili v péči otce a jeho přítelkyně.

Táta podle Patrika začal bít i svou novou přítelkyni, která nebyla zlá, ale neuměla dát najevo city. To vše se odrazilo v chlapcově chování. Byl agresivní a v páté třídě dokonce šikanoval spolužáka, který se kvůli tomu musel odstěhovat z města.

Dětí s duševními potížemi jsou tisíce, dětských psychiatrů a psychologů oproti tomu zoufalý nedostatek:

Dětí, které mají problémy, přibývá. Na psychiatra i psychologa ale čekají měsíce

Patrik toho dodnes lituje. Později měl potíže s drogami, alkoholem a gamblerstvím. Uvědomil si to, když v herně viděl v jednom rohu sebe a v druhém tátu. Nechtěl dopadnout jako on, a tak to začal řešit. „Čerpal jsem při tom z lásky, kterou mi přes všechny problémy v dětství dávala máma,“ sdělil.

Na dotaz Deníku, zda by podle něj pomohlo, kdyby ve škole byl psycholog, který by se ho už v dětství ujal, odpověděl, že stoprocentně. „Bylo by skvělé, kdyby tam tehdy byl někdo, kdo by nešel jen po povrchu,“ řekl. Dnes jako takzvaný peer (člověk se zkušeností, který se snaží být druhým při potížích nápomocen) pracuje s dětmi.

Patrik BudayZdroj: Se svolením SOFA

Komplexní přístup

Ani dnes ale není jednoduché dostat se k dětskému psychologovi včas. Deník nedávno informoval třeba tom, že dvanáctiletý Tonda (jméno je změněno) ze středních Čech se po loňském úmrtí táty uzavřel do sebe. Jeho máma Jana proto sháněla psychologa. „Nejbližší volný termín byl až za dva měsíce,“ posteskla si. Chlapec se mezitím dával dohromady díky rodině a škole.