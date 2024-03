Rakovina krve už není takový strašák, jaký bývala. Lékařům se daří úspěšně léčit kupříkladu devadesát procent lidí s chronickou myeloidní leukémií. Důležité je ale přijít do ordinace včas. Lékařům pomáhá i unikátní technologie. „Pro každý typ choroby je vhodný určitý typ léčby. Ta se může lišit i v rámci jedné diagnózy podle pokročilosti či třeba věku a stavu pacienta,“ říká v rozhovoru předseda České hematologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Pavel Žák.

Lékařům se daří úspěšně léčit devadesát procent lidí s chronickou myeloidní leukémií. Důležité je ale přijít do ordinace včas. Lékařům pomáhá i unikátní technologie.

Únava, bolesti svalů a kloubů, zvětšení lymfatických uzlin či noční pocení. To jsou některé z příznaků rakoviny krve. Jak poznat, že jde právě o ni a není to nějaká „banalita“?

U nádorů krve používáme termín leukémie, lymfom, myelom a jiné. Jedná se maligní proces různé agresivity. Únava může být významná a je spojena s příznaky anémie, ale objevují se i další příznaky jako krvácení z nosu nebo při čištění zubů. Člověk má častější infekce, na kůži se mu tvoří tečky, zničehonic vznikají modřinky. Zvláště při poruše produkce krevních destiček.

Když se tyto potíže objeví, je třeba jít za lékařem?

V takové chvíli je ten nejvyšší čas.

Jak člověk může poznat dřív, že s ním není něco v pořádku a je to vážné?

Na jaře je unavený takřka každý. Je typické, že lidé pospávají. To se ale při rakovině krve výrazně zhoršuje, lidé jsou naprosto vyčerpaní. V takovém případě není třeba na nic čekat.

Je lepší jít za praktikem, nebo vyhledat rovnou specialistu?

Člověk má v takovém případě vždycky jít za praktickým lékařem, který nasměruje dál.

A až se dostane ke specialistovi, za jak dlouho se dozví, co mu je?

Závisí, co všechno mu je. Jsme schopni mu to poměrně přesně říci v horizontu jednoho až sedmi dnů. Takže se to dozví relativně brzy.

Pavel Žák • Předseda České hematologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně • Přednosta IV. Interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králov

Přicházejí k vám lidé včas?

Je to různé a v podstatě to nejde říci univerzálně. Některé lymfomy (typ rakoviny krve, který začíná v buňkách nazývaných lymfocyty – pozn. red.) se mohou rozvíjet rychle. Dotyčný může mít málo příznaků, přitom mu nádor může v těle zlobit měsíce i léta. Některé nádory se naopak projeví v průběhu dnů až týdnů.

Zhruba tři roky je v Česku dostupná unikátní technologie CART-T. Jedná se o moderní léčbu, která díky genetické úpravě T-lymfocytů umožňuje imunitním buňkám pacienta lépe bojovat s nádorovým onemocněním. V čem spočívá?

V tom, že do léčby jsou zapojeny protilátky a takzvané modifikované lymfocyty, které vyhledávají nádorové struktury a spouštějí jejich likvidaci. Kdysi se hodně léčilo cytostaticky (cytostatika jsou léky, které ničí nádorové buňky – pozn. red.), docházelo i k intenzifikaci (posílení účinnosti – poz. red.) léčby, ta ale měla své limity. Dnes se hodně sází na imunologické mechanismy, kdy je snaha aktivovat imunitní děje, které hematologickou malignitu vyhladí. Často se metody kombinují.

Je hodně lidí, pro které je zmíněná moderní léčba vhodná?

Využíváme ji u určitých skupin nemocí a vyvíjí se velice slibně. V mnoha případech nahrazuje chemoterapii nebo i transplantace kostní dřeně. Nicméně pro každý typ choroby je vhodný určitý typ léčby. Ta se může lišit i v rámci jedné diagnózy podle pokročilosti či třeba věku a stavu pacienta. Může to být mladý člověk, který je fyzicky zdatný, nebo starší pacient s nemocným srdcem. Pro každého z nich musíte vybrat léčbu, z které bude nejvíc profitovat. Přemýšlíte o několika typech léčby, které se hodí. Pak mezi nimi vybíráte. Proto chceme, aby se pacienti léčili na specializovaných centrech, kde odborníci vidí hodně pacientů a mají zkušenosti.

Je nová léčba účinná?

Výsledky posunula naprosto jinam. Když jsem kdysi začínal, výsledky byly slabé a úmrtí četná. Oproti tomu dnes máme obrovské množství vyléčených lidí, choroby jsou pod kontrolou, léčba funguje. To je obrovský posun. Příkladem může být léčba chronické myeloidní leukémie (jedna ze čtyř hlavních druhů leukémií – pozn. red.), kde je dlouhodobě devadesát procent pacientů úspěšně léčeno.

Lze říci, že když se člověk dostane k lékaři včas, rakovina krve už není takový strašák jako dřív?

Je to tak. I když i nadále existují stavy, které neumíme odléčit. Prostě si nedávají říct. Když přijde stařičký pacient, který má poškození orgánů a nemůžete s ním proto některé věci dělat, musíte zvolit i méně účinné postupy. Nádory ve vyšším věku v sobě navíc mají genetické změny, které vůči léčbě poskytují odolnost. U lidí nad sedmdesát let jsou léčebné výsledky horší než u mladších.

Onkologie je jiný svět. Blízkost smrti vás změní, popisuje zdravotní sestra

Co pro vás jako lékaře znamená, když na rozdíl od minulosti vidíte plno lidí, které jste léčil s rakovinou krve a nyní žijí plnohodnotně dál?

Jsem šťastný. Je to paráda, když vidíte lidi, kteří jsou v pořádku.

Zvýšilo to i zájem o váš obor mezi mediky?

Zájemců máme dost. Není to marný obor.