V čem je to pro pacientku lepší?

Zákrok trvá kratší dobu, než jak by tomu bylo při velké operaci. Výrazně kratší bude i pooperační fyzická zátěž. Pacientka nebude mít velký řez na břiše a mnohem dřív opustí nemocnici. Kdyby se jednalo čistě o gynekologický výkon, byla by doma tak do dvou či tří dnů. V kombinaci se zmiňovanou chirurgickou částí předpokládáme, pokud vše půjde hladce, čtyř či pětidenní hospitalizaci.

Robotika ulehčuje práci i nám. Vzdáleně připomíná hraní počítačové hry. Jste do ní tak ponořeni, že ani nevnímáte čas.

Stále trvá v průměru sedm až deset let, než lékaři pacientkám endometriózu (což je nezhoubné onemocnění, kdy se tkáň podobná děložní sliznici vyskytuje i jinde než pouze v děloze) diagnostikují. Čím to je?

Mnoho žen je zvyklých na bolest a tolerují u sebe i takovou, jakou by mnohý z nás už netoleroval. Odborníka tudíž vyhledají s velkým zpožděním. Mnoho mladých žen též bere antikoncepci, která endometriózu ztlumí, a nemoc se projeví, až když ji vysadí. Diagnostika se ale zpřesňuje, lékař pomocí ultrazvuku dokáže poměrně dobře určit endometriózu na vaječníku.

Horší je, pokud se vytvoří na pobřišnici. Tam ji pomocí ultrazvuku zjistíte, až když se objeví uzel, který přesáhne osm až deset milimetrů. Takže pokud si žena nestěžuje na potíže s bolestmi, na nemoc se přijde pozdě. To má vliv na rozvoj vyšších stádií endometriózy.

Po operaci, kdy odstraníte ložiska endometriózy, ale dělohu ponecháte, nemoc zcela zmizí?

To bohužel ne. Endometrióza je hormonálně potencovaná a vytváří stále nová a nová ložiska. Je tedy riziko, že se vrátí. Operací tedy léčba nekončí. Tvorbu nových ložisek oddaluje hormonální léčba, jako je třeba hormonální antikoncepce nebo těhotenství.