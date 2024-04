V tuzemských zubních ordinacích se schyluje k revoluční změně. Senát a po něm i Poslanecká sněmovna schválily novelu zákona, která umožní, aby do Česka ve zjednodušeném režimu přišli stomatologové, kteří vystudovali v zemích mimo Evropskou unii. Pro návrh hlasovali politici koalice i Hnutí ANO. Změna zákona ale popudila Českou stomatologickou komoru (ČSK). Zákon totiž podle jejích zástupců snižuje nároky na odbornou způsobilost nově příchozích zubařů ze třetích zemí. Bude stačit, aby předložili diplom a následně mohou začít i bez zkoušek z češtiny pracovat, a to pod dohledem jiného stomatologa. Podle prezidenta ČSK Romana Šmuclera se tím zhorší kvalita péče.

Hostem podcastu je prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Poukazuje na to, že dnes musí zahraniční zubaři skládat zkoušku z češtiny, dále takzvanou aprobaci a musí požádat o uznání diplomu ze školy, kde studovali. Paradoxně přísnější metr u nás nyní bude na lékaře ze zemí Unie.

„Pokud byste byl stomatolog z EU, musíte to reálně vystudovat. Lidé z Blízkého východu či z Afriky jen předloží diplom s klikyháky, které první tři měsíce nebude nikdo ověřovat, a teprve za další tři měsíce by měla následovat nostrifikace (uznání diplomu – pozn. red.). Ale tam jsme už v minulosti vyřazovali lidi ze zahraničních fakult, které ve skutečnosti neexistují. Takových případů už bylo mnoho,“ upozorňuje Šmucler v novém díle videopodcastu Téma Deníku, který je od pondělí 29. dubna dostupný v podcastové sekci na serveru Denik.cz.

Úroveň zahraničních škol se podle něj výrazně liší. „Máme například jednu „oblíbenou“ školu na Ukrajině, kde jsou dentální hygienistky, ale pro Českou republiku některé dostaly potvrzení, že jde o lékaře. Varoval bych lidi, aby si dávali pozor. Dříve to bylo tak, že kdo byl schválený stomatologickou komorou, byl fakt lékař, to už vůbec nemusí být pravda,“ podotýká Roman Šmucler.

Politici změnu zákona prosadili ve snaze dostat do Česka více zubařů na místa, kde dnes nejsou. „Nejvíce lidi, kteří sem mají přijít, studuje v Turecku,“ tvrdí Šmucler. Dodává, že i v případě nám kulturně blízkých lékařů z Ukrajiny jsou rozdíly. Výbornou pověst má například Kyjevská lékařské univerzita, u zbytku škol ale kvalita studentů kolísá.

Nedostatek zubařů v Česku je podle Šmuclera chiméra. Aktuálně tu působí zhruba osm tisíc stomatologů. Jen asi desetina z nich ošetřuje za peníze bez smlouvy s pojišťovnou, zbytek jsou lékaři se smlouvami s pojišťovnami. Právě na ty by se pacienti, kteří shánějí zubaře, měli obrátit. „Loni nebyl v České republice ani jeden pacient na pojišťovnu, který by do roka nesehnal zubaře. Ti, co se nahlásili na pojišťovnu, do roka lékaře měli,“ zdůrazňuje Šmucler.

Zároveň ale dodává, že pojišťovny nyní nechtějí stomatologům navyšovat úhrady. „Zdravotní pojišťovny nám řekly, že nárůst peněz na příští rok bude nula. Stomatologii budou omezovat, peníze půjdou do platů ve velkých nemocnicích,“ podotýká Šmucler.