Pro člověka se schizofrenií je podle odborníků důležité, když může pracovat a věnovat se svým zájmům. Proto existují různé aktivity, jichž se lidé s duševním onemocněním mohou účastnit. Jelikož nemoc ovlivňuje i rodiče a další blízké, podstatné je též, jak se k nemocnému postaví. K tomu potřebují relevantní informace, aby ze začátku pochopili, co vše je možné očekávat.

Schizofrenii je dobré zachytit v půl roce od prvních příznaků. Výrazně to totiž ovlivní kvalitu života nemocného. Vyplývá to z nové studie Národního ústavu duševního zdraví. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Klára se od roku 2012 léčí s paranoidní schizofrenií. Ve dvanácti letech ztratila oba rodiče, prožila několik let v dětském domově, následně žila s dospělou sestrou. Později se ale kvůli nešťastným událostem ocitla na ulici a přespávala ve výtahové šachtě. Díky pomoci kamaráda našla bydlení a pracovala v několika barech.

Vážná duševní nemoc Schizofrenie svým dopadem na fungování jedince představuje jedno z nejzávažnějších duševních onemocnění. Typicky se poprvé projevuje v časné dospělosti a díky změnám v nervové soustavě, které probíhají v prvních letech, dochází u 60 % nemocných k trvalému podlomení funkční zdatnosti a k invaliditě. Touto nemocí na celém světě trpí více než 24 milionů lidí. Zdroj: NÚDZ

Začala ale pociťovat úzkosti a strach z lidí. Slyšela hlasy. Na čas skončila v Bohnicích. „Začala jsem se učit žít se schizofrenií,“ poznamenala. Našla si práci v obchodu s novinami a dalším zbožím, který v bohnickém areálu provozuje organizace Bona. Jelikož ji bavily procházky, na schůzce s peer konzultantem (člověkem se zkušeností, který pomáhá dalším - pozn. red) vymysleli skupinové výlety s trekingovými holemi pro lidi s duševním onemocněním.

Neměla na ně ale peníze. A tak se v roce 2016 přihlásila do projektu, díky němuž potřebný příspěvek získala. Mohla si tak pořídit sadu trekingových holí a v Boně začala vést kroužek. „Kurz probíhal rok a půl a chodilo do něj v průměru tři až pět účastníků. Vyráželi jsme na cesty po Bohnicích a blízkém okolí,“ uvedla.

Deníku její příběh poskytla Kristýna Bartoňová, mluvčí organizace Green Doors. Ta provozuje například pražskou tréninkovou kavárnu Café Na půl cesty, kde pracují lidé s duševním onemocněním. Organizace jim pomáhá v tom, aby měli práci a mohli žít spokojený život.

Podílela se i na projektu Čistá duše zastřešující tematické kampaně. Skrze jednu z nich našla pomoc právě i Klára. „Byla účastnicí kampaně Udělej krok z roku 2016,“ sdělila Deníku Bartoňová. Projekt spočívá v tom, že lidé, kteří se chystají udělat důležitý životní krok, na něj mohou získat tři čtvrtiny nebo dvě třetiny potřebných peněz.

Podmínkou je, že stanovený cíl dotáhnou do konce, což se Kláře podařilo. Příjemné podle ní bylo, že se pravidelně hýbala a ještě si trochu přivydělala, protože lektorování bylo honorované. „Tuto zkušenost hodnotím určitě pozitivně,“ zhodnotila.

Práce s rodiči nemocných

Podle členky výboru spolku Nová Sympathea Jany Poljakové je pro lidi potýkající se se schizofrenií důležitá i podpora rodičů a příbuzných těch. „Když se duševní nemoc objeví, rodiče neví, co mají dělat a očekávat. Tápou, postrádají podrobnější rozhovor s psychiatrem, který na to nemá čas,“ řekla Deníku.

Příklady duševních onemocnění ADHD

bipolární porucha

deprese

obsedantně-kompulzivní porucha

organické duševní poruchy

poruchy osobnosti

poruchy příjmu potravy

schizofrenie

úzkostná porucha

Proto se ve spolku snaží poskytovat informace všem, kteří o ně mají zájem. „Provozujeme laickou telefonní poradnu. Věnuje se jí Blanka Kašparová, která má třicet let nemocného syna, popřípadě já, jelikož můj syn s nemocí zápasí už asi pětadvacet let. Zkušeností tedy máme hodně,“ uvedla.

Požádat o radu mohou lidé z celé republiky. „Scházíme se, podnikáme různé osvětové akce a vzdělávací programy. Je to důležité. Sama jsem chodila na rodinné terapie k doktoru Martinu Jarolímkovi, který byl průkopníkem tohoto přístupu a založil denní sanatorium,“ zavzpomínala.

Dnes toto sanotorium nahrazují centra duševního zdraví, kde se lékaři věnují léčbě nemocných. „My si samozřejmě na práci s nemocnými netroufáme. Rodičům a dalším příbuzným ale pomoci a poradit umíme,“ poznamenala Poljaková.

Organizace spolupracuje i s evropskými rodičovskými skupinami sdruženými v mezinárodní federaci Eufami. „Ta vyvinula vlastní program jak pro rodiče, tak pro nemocné a profesionální pracovníky. Když se všichni sejdou společně, má to největší dopad. Profesionálové totiž kolikrát netuší, co potřebují rodiče,“ podotkla Poljaková.

Přitom je nutné začít co nejdřív. „U syna jsem zažila probdělé noci, rušení sousedů nebo vykřikování věcí, s kterými si neumíte poradit. Jelikož duševní onemocnění se mnohdy objeví u mladistvých, rodiče ho lehce zamění s bouřlivou pubertou, čímž mohou promeškat včasné zachycení nemoci,. Je toho hodně, včetně bouřlivých projevů nemoci, jako jsou útěky či majetkové újmy,“ nastínila.

Schizofrenii je podle odborníků třeba zachytit včas. Mnohdy v mládí

Schizofrenii je dobré zachytit v půl roce od prvních příznaků. Výrazně to totiž ovlivní kvalitu života nemocného. Vyplývá to z nové studie Národního ústavu duševního zdraví.

Výzkum Národního institutu SYRI zase upozorňuje na to, že na rozjetí duševních onemocnění včetně schizofrenie má vliv i situace člověka. Častěji jsou jimi ohroženi nezaměstnaní než lidé se stabilní prací. Duševní nemoci se hodně týkají mladých. Deník přináší stručný přehled.

Stěžejní je první půlrok

Vědci z Centra výzkumu prvních epizod SMI v Národním ústavu duševního zdraví v nové studii zjistili, že zásadní roli při rozvoji schizofrenie, kterou v Česku trpí asi sto tisíc lidí, může sehrát první půlrok. Když totiž lékaři nasadí léčbu včas, výrazně ovlivní kvalitu celého následujícího života pacienta. Zjištění odborníci publikovali v odborném žurnálu Comprehensive Psychiatry.

Varovné příznaky

Vedoucí zmíněného centra Filip Španiel uvedl, že nejvýznamnějšími faktory, které určí fungování pacientů se schizofrenií, nejsou - jak si zřejmě mnozí myslí - bludy a halucinace. „Jsou jimi takzvané negativní příznaky. Jejich jádrem je motivační deficit, porucha vůle, pasivita, emoční oploštění a ochuzení vztahů,” vysvětlil. Při takových příznacích by proto člověk měl co nejdřív navštívit lékaře.

Změny v mozku před nemocí

Tíže negativních příznaků podle Španiela určuje, na kolik bude člověk se schizofrenií samostatně fungovat a zastávat role, které přináší život. „Příčinou negativních příznaků jsou změny v mozku, které se rozvíjejí před nástupem vlastní nemoci, ale biologická podstata tohoto fenoménu není prozatím plně prozkoumána,” upřesnil.

Problém neléčené psychózy

Výzkumníci opakovaně vyšetřovali skupinu osmdesáti pacientů. „Zásadní je z klinického hlediska velmi strmý vztah mezi délkou neléčené psychózy a dlouhodobými negativními příznaky, pokud je kratší než půl roku. Během neléčené psychózy se v mozku patrně odvíjejí změny s trvalým dopadem do života nemocného, které antipsychotika dokážou v určitém časovém okně zastavit,” podotkl Španiel.

Hrozba u nezaměstnaných

Z výzkumu vědců Národního institutu SYRI, do kterého se zapojilo víc než sedm tisíc respondentů, zase vyplývá, že na vznik depresivních poruch včetně schizofrenie má vliv úroveň a kvalita života, dosažené vzdělání či sociální situace. Třeba u lidí bez práce je riziko až dvanáctkrát vyšší než u zaměstnaných. „Nejvyšší podíl osob s mírnými depresivními poruchami měli lidé se základním vzděláním, nezaměstnaní nebo v důchodu a s nejnižšími příjmy,“ poznamenala Marie Kuklová z institutu.

Vysoká čísla u mladých

Z otevřených dat České správy sociálního zabezpečení plyne, že duševní poruchy a poruchy chování jsou druhým nejčastějším důvodem invalidity. Nejvíc se to dotýká mladých lidí od 20 do 29 let věku. Pokud je jim přiznán některý ze stupňů invalidity, je to v téměř v polovině případů zapříčiněno právě duševním onemocněním.

Problémy s pojištěním

Lidé se proti duševním potížím mohou pojistit. Problém ale nastává u těch, u nichž už problémy propukly. Mívají totiž trable s tím, aby je pojišťovny vůbec pojistily. Anebo jak výhodně. Posuzují totiž řadu faktorů. „Patří sem počet takzvaných epizod deprese, jak byly léčeny, užívaná medikace a její délka, stálost v zaměstnání, popřípadě počet dní v pracovní neschopnosti,“ nastínila Jana Rodová z pojišťovny Youplus. Podle toho lidi dělí do šesti skupin pojistitelnosti. A někdy, zvláště pokud se poslední epizoda deprese odehrála nedávno, klienty odmítnou, popřípadě je pojistí s přirážkou.