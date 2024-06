Současná epidemiologická situace ohledně spalniček je v Česku podle odborníků klidná. Je ale dobré ověřit, zda je proti nim dítě plně očkované. Pokud ne, v ordinacích ho na náklady veřejného zdravotního pojištění zdravotníci naočkují i poté, co uplynula doba stanovená očkovacím kalendářem. Testování na protilátky a případné očkování by podle zdravotníků měli zvážit i někteří dospělí. Deník přináší základní přehled.

Spalničky jsou virové infekční onemocnění provázené charakteristickou vyrážkou. Původcem tohoto onemocnění je virus spalniček, jehož přirozeným hostitelem je výhradně člověk. Nákaza se šíří vzdušnou cestou - kapénkami. | Foto: ČTK

Od začátku roku odborníci v Česku zaznamenali osmadvacet případů spalniček, přičemž polovina jich byla v Jihočeském kraji, kde je situace podle odborníků již klidná. Ředitel ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum ubezpečil, že stát ale nic nenechává náhodě. „Činíme preventivní kroky, aby orgány ochrany veřejného zdraví byly připraveny na případný zvýšený výskyt spalniček,“ uvedl.

Příznaky spalniček

Jedná se o vysoce nakažlivé onemocnění, které má dvě fáze. První trvá asi čtyři dny, startuje zvýšenou teplotou, rýmou, kašlem a zánětem spojivek. Po druhé vlně horečky se objeví výsev vyrážky za ušima a na zátylku. Následně se šíří na obličej, trup a končetiny. Asi po pěti dnech horečka prudce poklesne a vyrážka vybledne.

Základní přehled fakt o nemoci:

Nemoc se přenáší vzduchem, blízkým kontaktem či přes kontaminované předměty. Proniká sliznicí nosohltanu či spojivkami. Předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně Pavel Dlouhý upozornil, že spalničky mohou probíhat komplikovaně. „Především u nejnižších věkových kategorií,“ dodal. V krajním případě může dojít i k úmrtí.

Očkování dětí

Aktuální situace v zahraničí Nárůst počtu případů spalniček je v letošním roce pozorován v řadě zemí. Mezi nejvíce zasažené patří Kazachstán, Ázerbájdžán, Kyrgyzstán, Rusko, Turecko a Rumunsko. Téměř tisíc případů bylo hlášeno ve Velké Británii a několik stovek v Rakousku. Aktuálně dle posledních dat WHO odborníci sledují sestupný trend počtu případů. Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Děti od třinácti do osmnácti měsíců mají v Česku proti spalničkám povinné očkování. To je zároveň chrání proti příušnicím a zarděnkám. Druhou dávku dostanou v pěti letech. Lékaři a ministerští úředníci apelují na rodiče, aby se nebáli přijít do ordinací i v momentě, že očkování dětí ve stanovené době nestihli. „Na zdravotní pojišťovnu je naočkujeme i později,“ řekla místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Hana Cabrnochová.

Někteří rodiče totiž kupříkladu začínají první očkování dětí řešit až před nástupem do mateřské školy, kam bez něj nesmějí. Vedoucí Národní referenční laboratoře pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19 při Státním zdravotním ústavu Radomíra Limberková upozornila, že proočkovanost dvěma dávkami vakcíny by ideálně měla přesahovat 95 procent populace. „U dětí narozených v roce 2020, které by měly být očkované, ale dosahuje jen asi 88 procent,“ poznamenala. Vyšší proočkovanost proti spalničkám je u malých dětí pocházejících z Ukrajiny.

Očkování dospělých

Očkovat proti spalničkám se mohou i dospělí. Za vakcinaci zaplatí kolem čtyř set korun, mnohé zdravotní pojišťovny na ni ale přispívají z fondů prevence. Podle praktické lékařky a členky výboru Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně Ludmily Bezdíčkové je dobré, aby se třeba zdravotníci, kteří s infekcí mohou přijít do styku, nechali otestovat, zda mají proti spalničkám protilátky.

U Bezdíčkové v ordinaci tak učinili. „Já jsem neměla žádné protilátky, nechala jsem se proto naočkovat. Sestra jich měla vysokou hladinu, očkovat jsme ji proto nemuseli,“ řekla Deníku. Upozornila, že očkovat se proti spalničkám nesmějí těhotné ženy. Jiné mladé ženy, které třeba v dětství vakcinaci neabsolvovaly, by ji měly - nejlépe na doporučení specialisty - zvážit.

Kdy jít do ordinace

Člověk bez protilátek spalničky lehce chytí. Podle Bezdíčkové je proto vhodné, aby dospělý, který má podezření, že nemoc prodělává, nejprve s praktikem telefonicky probral podmínky návštěvy. Následně domluví návštěvu na dobu, kdy v čekárně nebudou lidé, které by mohl nakazit. „Je dobré, když přijde v respirátoru a v ordinaci se nezdrží příliš dlouho,“ dodala lékařka.

Spalničky a cestování

Odborníci doporučují sledovat, jak je na tom ohledně spalniček země, kam se člověk chystá na dovolenou. Spalničky nyní řádí třeba v Rumunsku, kde je nižší proočkovanost. Před cestami je proto vhodné zvážit testování na protilátky a případné očkování. I proto, aby výletník nemoc nepřivezl do Česka.

