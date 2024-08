Trochu to zní, jako kdyby bota měla fungovat ideálně jen jako bariéra třeba před nečistotami v ulicích. Zpevněný kotník je třeba zásada každých pohorek…. Bota nás musí chránit pouze před mechanickým postižením, kdy třeba stoupneme na rozbité sklo či hřebík, nesmí nám ale pomáhat s držením kostí a kloubů. Musí být pružná, bez tvarované podrážky, vyvýšené paty, dostatečně elastická a široká, aby umožňovala volný pohyb. Cokoliv jiného nohám neprospívá.

Asi každé dítě někdy při výběru bot slyšelo průpovídku „Tyhle boty ne, zničí ti nohy“. Jak je to ale u zad? Dokážou boty ublížit i zádům? Výrazně. Důležitý je správný výběr bot a aby zůstalo chodidlo aktivní, mělo prostor. Bota , která za nás všechno udělá, podrží kotník, zespoda je tvarovaná, aby podpořila klenbu, způsobí, že naše noha nejenže chřadne, leniví a ochabuje, ale navíc tuhne a ztrácí svoji pružnost. Bolesti kotníků, deformity prstů, vbočené palce, zanícené zánártní kosti, to vše nepřichází náhodou.

Ideomotorická terapie pracuje s myšlenkou, že k odstranění problémů se zády je naprosto klíčové mít vzpřímená a aktivní chodidla. Proč a uvědomují si to lidé? Specializuji se na bolesti zad, jezdí ke mně lidé s výhřezy plotének z celé republiky a u všech zjišťuji stejný fakt. Na rehabilitaci, kam většinou chodí, s nimi nikdo nepracuje s nohama. Přitom správné nastavení chodidel je naprosto klíčové pro vzpřímení těla, kdy se vytvoří podmínky k regeneraci plotének, ke snížení tlaku na obratle a meziobratlové klouby. Jinými slovy, špatné nohy = špatná záda.

Nohy musí být pořád v tréninku?

Pokud ulehneme do postele a rok z ní nevstaneme, naše tělo přestane fungovat. S nohama to není jiné. Navíc ztratíme důležité informace z receptorů na nohách k napřímení těla. Pokud se rozpadne podstavec pod tělem, nemůžeme očekávat nad chodidly nic pozitivního. Bez aktivních nohou můžou přijít problémy nejen s páteří, ale i se svaly pánevního dna. Negativně nám to ovlivní dýchání a sílu a stabilitu celého těla.

Liší se zdravotními dopady nějak výrazně letní obuv od té zimní?

Nijak zásadní rozdíl v tom není, akorát zimní obuv bývá ještě masivnější a tužší.

Jak velké zlo jsou podpatky?

Podpatky úplně změní harmonii a nastavení chodidel, ty pak nemají na výběr a pohybují se v nežádoucím stavu, který jim byl určen. Ženy, které necítí z dlouhodobého nošení podpatků žádné komplikace, můžou mluvit o velkém štěstí. Myslím si, že ale problémy vznikají, jen si to ženy nespojují s nošením podpatků.

Třeba?

Dysfunkce svalů pánevního dna, ztuhlá krční páteř a ramena, bolesti hlavy, častá únava, to vše můžeme přičíst na vrub nošení bot se zvýšenou patní částí. Samozřejmě že čím je to zvýšení větší, tím hůře. Přední část boty tvarovaná do špičky však přináší stejný zdroj problému jako zvýšení paty.

V posledních letech je stále populárnější takzvaná barefoot obuv. Je tohle správné řešení pro dobrou chůzi a prevence bolesti zad?

Například moje děti ani nevědí, že jiný typ bot existuje. Negativní dopady vidím ale dva. Příliš tenké podrážky, když se používají převážně ve městě při chůzi po tvrdém povrchu. Já si přidávám jednu netvarovanou barefoot vložku navíc. A pak - lidé často nepochopí smysl obuvi. Diví se, že se jim klenba nezlepšila a záda nepřestala bolest. Barefoot nemají nikde schované žádné tlačítko, po jehož stisknutí vše perfektně funguje. Je nezbytné vnímat svoje nohy, pracovat s nimi a starat se o ně, nestačí čekat, že se něco stane bez našeho přispění.