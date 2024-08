Můžete váš názor rozvést?

Norma v naší západní společnosti se posunuje třeba ve výchově dětí. V době mého mládí bylo běžné, že děti pobíhaly po ulicích. Dnes by se matka takového dítěte stala terčem kritiky a bylo by jí vyhrožováno sociálkou. Za covidu to bylo dovedeno do extrému. Navenek byl jediný morální postoj strach. Přitom, když jsem se bavila s klienty či lidmi ve svém osobním životě, mnozí ten zdravý dialog se strachem vedli, navenek ale jakoby vůbec nebylo přijatelné říkat to. Nebylo tehdy adekvátní přemýšlet o tom, že svět není černobílý a že když třeba budeme dlouhodobě izolovat děti a dospívající, povede to k neblahým následkům, které nyní sklízíme.

Jak šlo mít v té době kontrolu nad tím, aby člověku „radila“ obezřetnost s vědomím možných zdravotních rizik pro sebe i své blízké, a zároveň nespadl do destrukce a paniky?

Vždy je důležité neztratit kritické myšlení. Každopádně ale nechci covid bagatelizovat. Spíš tu dobu uvádím jako příklad. Poměrně rychle byly definované zranitelné skupiny, ať lidé vyššího věku, s určitými nemocemi či nadváhou. A pokud člověk věděl, že on sám či třeba jeho bližní do té kategorie spadají, je pochopitelné, že nechtěl sebe či je nakazit. Zároveň pořád platilo, že je dobré přemýšlet. I o tom, co říkají autority. Bylo jasné, že když je hodně nákazy, nepůjdu navštívit starou babičku, přemýšlet budu ale o tom, že nedává smysl ji na dva roky izolovat. Nebo že když se budu bát vycházet ven na sluníčko, bude mi chybět vitamín D.

Kamila Hronová Psycholožka působící v manželské a rodinné poradně v Jihlavě. Žije s partnerem a kočkami. Sílu čerpá z procházek přírodou.

S jakými strachy se lidé potýkají nyní a jak jim je radíte zvládat?

Lidi hodně trápí zvyšující se nestabilita světa. Ať už to jsou války, klimatická krize, destrukce životního prostředí nebo migrace. Některé strachy samozřejmě po věky zůstávají. Lidé se třeba vždy báli toho, že je opustí partner. Často se též setkávám s tím, že se obávají umělé inteligence a jejích nepředvídatelných následků. Mnohdy říkají, že mají strach především o své děti. U dnešních dospívajících je specifické, že daleko víc než naše generace v minulosti vnímají nestabilitu světa. Hodně řeší i otázky vlastní hodnoty. Bojí se, zda jsou dostatečně dobří. To bylo samozřejmě i dřív, dnes ale výraznou roli hrají sociální sítě. Nedávno jsem třeba pozorovala dospívající dívku, která si natáčela na video, jak jí chipsy. Předpokládám, že to poté nahrála na sociální síť a čekala, zda přijdou lajky. Působí to možná světácky, ve skutečnosti to ale přináší strašnou úzkost.

Umocněnou tím, že třeba ty lajky nedostane?

Jistě, je to ohromný tlak. I dřív mladí lidé hodnotili, jak kdo vypadá, ve srovnání s tím, že někdo posuzuje, zda druhý jí dost elegantně chipsy, to ale byla brnkačka. Lidem proto radím již zmiňovaný dialog se strachem. Pomáhá i technika, kdy si řeknete, že vám nějaký strach a myšlenky v něčem pomáhají a vyhnete se díky tomu něčemu objektivně nebezpečnému. Nebo se naučíte poznat destruktivní strach a nedovolíte si ho. On samozřejmě úplně nezmizí, ale už víte, jak s ním nakládat. U těch globálních strachů pomáhá i nějaká spirituální dimenze, která může být hodně osobní. A co se týče sociálních tlaků na dospívající, tam je potřeba systémové pomoci. Jako společnost jsme selhali, když jsme dopustili, že některé společnosti kvůli finančním ziskům vyrábějí nesmysly, které mladé lidi zahlcují.

Má strach co do činění s tím, jak člověk pohlíží na svět, jakou má povahu, zda je pesimista či optimista, nebo ho ke strachu dokáže i někdo či něco vyhecovat?

Značný vliv okolí jsme zažili právě za covidu. Strachy ale bývají různé. I situační. Když třeba budete sedět v čekárně onkologa a čekat na verdikt, přirozeně budete pociťovat strach. Pak jsou ale i strachy, které spíš spadají do osobnostního nastavení. Někteří lidé jsou víc nastaveni vytvářet černé scénáře. Ti jsou strachem ohroženi. Lidé se ale i liší v míře schopnosti seberegulace. Zdravý člověk je schopen mít nějaký mechanismus, díky němuž strach či vztek zvládne a zklidní se. Jiní lidé jsou tomu ale zcela vydáni napospas. To je i část našich klientů, kteří přicházejí na terapie, aby se naučili to, co neměli možnost osvojit si ve své původní rodině.

Problém si ale musí uvědomit…

Jistě. Někteří lidé si stále stěžují, že za všechno mohou ti druzí. Je ale důležité, aby si uvědomili, že s tím něco musejí udělat hlavně oni sami.