Nevolnost z úpalu či úžehu

Když člověk pobývá na slunci, tak při nedostatečném pitném režimu a osvěžování chladnější vodou hrozí úpal. „Kromě vysokých horeček se projevuje nevolností nebo zvracením. Hrozí při něm i rozvoj život ohrožujících komplikací,“ upozornila lékařka ze sítě zdravotnických zařízení Moje ambulance Ludmila Mazylkinová. Na dovolených je podle expertů třeba ověřit, zda je tamní voda nezávadná, případně pít balenou. Nevolnost může způsobit i úžeh, což je přehřátí mozku. Proto je dobré chránit si hlavu kloboučkem, šátkem či kšiltovkou.

Potíže při grilovačkách

Při oblíbeném letním grilování je třeba dát pozor hlavně na zpracování kuřecího a mletého hovězího či vepřového masa. Jsou totiž rizikové na přenos bakterií jako kampylobakter (při kampylobakterióze má člověk akutní průjem doprovázený kolikovými bolestmi břicha a horečkou) či salmonela. „Maso a masné výrobky je třeba co nejdříve od nákupu uložit do lednice či mrazáku,“ poradila lékařka Jana Matějková z laboratoře Synlab. Poté je podle ní třeba maso tepelně upravit při alespoň 70 stupních Celsia.

Střevní problémy v zahraničí

Při dovolených je podle expertů vhodné mít v lékárničce i přípravky proti průjmu a zácpě. Když ale člověka přepadnou střevní potíže v zahraničí, je dobré zajít do tamní lékárny. „V takovém případě je lepší zakoupit lék, který je používán tam,“ uvedl už dřív pro Deník náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. V každé zemi totiž prodávají léky, které nejlépe zaberou na místní infekce. Podle expertů je též dobré se na dovolené nepřejídat a dietní chyby kompenzovat dostatečným množstvím ovoce či zeleniny. Lékařka Matějková ale upozorňuje, že je třeba je vždy důkladně omýt.

Plíživá Crohnova choroba

Asi 35 tisíc lidí v Česku trpí Crohnovou chorobou, která začíná pobolíváním břicha, únavou nebo hubnutím. Pokud se ale pacientům včas nenasadí vhodná léčba, může u nich dojít k nevratnému poškození střeva. „Průměrná doba od prvních obtíží do určení diagnózy se pohybuje mezi 12 a 16 měsíci,“ řekl gastroenterolog a prezident letošního prvního IBD (idiopatické střevní záněty) kongresu Milan Lukáš. Dobré je proto případné potíže nepodceňovat.

Covid jako otrava z jídla

Specialista na infekční onemocnění z Kalifornské univerzity v San Franciscu Peter Chin-Hong v americkém deníku New York Times uvedl, že někteří lidé cítí při covidu místo respiračních potíží pocity podobné otravě z nějakého jídla. Mohou to doprovázet i nevolnosti a zvracení. „Covid je jako hodit do těla bombu. Je možné cítit ho v mnoha orgánech, nejen v plicích,“ vysvětlil profesor medicíny na Pensylvánské univerzitě Ken Cadwell. Další odborníci doplnili, že jednou může mít člověk covid v podobě nachlazení a chřipky, jindy jako střevní a žaludeční problémy. Anebo též obojí dohromady.