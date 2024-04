Čeští stomatologové nesouhlasí s plánem ministerstva zdravotnictví. To plánuje, že po roce 2026, kdy u nás skončí možnost používat amalgámové plomby, budou pojišťovny platit lidem bílé plomby jen ze 40 procent. Zbytek částky by pacienti čerpali z fondu prevence a pojišťovna by celou výplň zubu zaplatila jen tomu, kdo chodí na preventivní prohlídky či screeningy. V aktuálním vydání videopodcastu Téma Deníku.cz to uvedl prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Téma Deníku.cz s Janem Kličkou | Foto: Deník

Komora prosazuje, aby i napříště zůstala nějaká jiná hrazená alternativa. Pojišťovnám a ministerstvu proto nyní předkládá kompromisní návrh, aby bylo hrazeno z pojištění aspoň 80 procent z ceny bílé plomby a pacient by si doplatil jen pětinu částky. „Naše zákony nyní říkají, že nějaká plomba by měla být zdarma. Navrhli jsme plombu zdarma ve slušné kvalitě, a to placenou pojišťovnou. Neprošlo to, ministerstvo asi chce trestat pacienty, kteří mají kazy,“ poukázal Roman Šmucler.

Zákaz amalgámových plomb od roku 2026 prosadila EU především kvůli ekologii, protože obsahují rtuť, a ta může kontaminovat vodu či vzduch. Zdravotní důvody pro jejich zákaz ale podle Šmuclera neexistují.

„Světová stomatologická organizace řekla, že zakazovat amalgámové plomby nedává odborný smysl. Problém je ekologický. V některých zemích neměli takzvané odlučovače amalgámu, my je ale měli. Jediný zásadní problém je tak v krematoriích. Pokud se lidé spalují s amalgámovými výplněmi, měla by mít krematoria speciální filtr, který nemají. Na hlavu nám tak ročně spadne 1,7 tuny rtuti. To je problém hlavně v Praze, kde máme velká krematoria a částečně je město v kotlině. EU řekla, že filtr, který jsme doporučili, se na krematoria dávat nebude, protože by jim to zvýšilo náklady,“ prohlásil.

Používání amalgámu je už dnes omezeno u dětí, těhotných a kojících žen. Zbytku lidí pojišťovny zaplatí bílou plombu na prvních třech párech zubů. Podle prezidenta České stomatologické komory je ale v případě nespolupracujících dětí amalgám vhodnější u různých typů kazů u dásní.

„Dneska víme, že problém je u dětí. Když máte dítě, které nespolupracuje, dosud kolegové amalgám k zubu vždycky nějak dostali. Ale na bílou plombu potřebujete, aby bylo u zubu takzvané super suché pole, trvá to déle a dítě musí spolupracovat,“ popsal Šmucler.

Výsledkem podle něj je, že čím dál víc dětí končí na vrtání zubů v nemocnicích pod narkózou.

V Tématu Deníku.cz, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička, šéf českých stomatologů mimo jiné ostře odmítl i aktuální změnu zákona, podle níž u nás začnou působit i zubaři ze zemí mimo EU.