Zatímco v Evropě cvičí doma, venku nebo v posilovně průměrně padesát procent lidí, v Česku je to o devět procent méně, přičemž skóre vyznívá o něco příznivěji pro muže než ženy. Lidé cvičí hlavně kvůli lepší fyzické kondici, zejména ženy též pro zlepšení duševního zdraví.

Vyplývá to z aktuální mezinárodní studie STADA Health Report 2024, které se účastnilo 46 tisíc respondentů z 23 zemí. „V Česku se jednalo o reprezentativní vzorek dvou tisíc lidí,“ podotkl generální ředitel společnosti STADA pro Českou republiku Martin Šlégl.

Pohyb ale podle odborníků potřebují všichni a i lidé s kily navíc si mohou v ostrém létě najít způsob, jak na to. „I v horkých dnech platí, že výběr aktivity u dítěte či dospělého musí být přizpůsoben individuálním potřebám, zdravotnímu stavu a preferencím,“ uvedla pro Deník pediatrička a dětská endokrinoložka Irena Aldhoon Hainerová z výboru České obezitologické společnosti.

Doporučila několik tipů. Vhodné je podle ní třeba jezdit na kole nebo jít na procházku buď brzy ráno, či ve večerních hodinách. „Dále je dobré vyhledávat stinné cesty, například v lese. Lze doporučit i plavání. Důležité je mít s sebou dostatek vody a pokrývku hlavy. Starším lidem ale nedoporučuji, aby chodili sami,“ upozornila.

close info Zdroj: Deník/Tomáš Koutek zoom_in Procházky v lese vedou stínem, a tudíž jsou v létě vhodné i pro lidi s obezitou.

Zdůraznila, že nejen pro děti je pohyb důležitý za každého počasí. „Není nijaký jiný režim pro děti s obezitou. Jen je vhodné vychytat triky, aby to bylo co nejpříjemnější,“ poznamenala Aldhoon Hainerová.

Pokud se lidé obávají teplot nebo jim jejich zdravotní stav nedovolí pohybovat se venku, mohou podle ní cvičit doma, třeba podle videa. Případně jezdit na rotopedu nebo chodit na běhacím pásu. Kdo chce, může i navštěvovat často klimatizovaná fitness centra.

Obezita je často spojena se zdravotními potížemi. „Pro pacienty se srdečními onemocněními mohou být horké dny náročné, a proto by se měli poradit s ošetřujícím lékařem,“ sdělila lékařka. Zároveň ale upozornila, že pohyb v podobě i třeba jen svižnější procházky (na základě uvedených rad) je důležitý skutečně pro každého.

S obezitou se podle odborníků v Česku potýká pětina dospělých. S nadváhou žije dokonce polovina Čechů. Z průzkumu, který pro společnost Novo Nordisk loni v říjnu provedla agentura Ipsos, vyplývá, že tito lidé se potýkají s větší únavou, zadýcháváním, nadměrným pocením, zhoršenou pohyblivostí, bolestmi kloubů a zad.

Kila navíc též přispívají k závažnějším přidruženým onemocněním – vysokému tlaku, vysoké hladině cholesterolu, onemocnění srdce, dně, trombóze či artróze.

Podle přednosty Centra diabetologie a vedoucího Laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie Martina Haluzíka mezi nejrizikovější potíže spojené se zvýšenou tělesnou hmotností spadá rozvoj cukrovky 2. typu nebo kardiovaskulární onemocnění. „Je důležité uvědomit si, že obezita je nemoc, a proto je zásadní odborná pomoc lékaře,“ konstatoval.

Nadváha a pocity nepohody

• Přibližně každý pátý Evropan (21 %, ČR 22 %) tvrdí, že je nespokojený se svým tělem.

• Kritičtější jsou k sobě ženy (spokojených je 46 %, v ČR 43 %), u mužů je to 53 % (v ČR 49 %).

• Nejčastějšími argumenty jsou nadváha (49 %, ČR 53 %) a to, že ostatní lidé jim připadají atraktivnější než oni sami (23 %, ČR 27 %).

• Ačkoli ženy uvádějí v průměru zdravější BMI než muži, častěji se domnívají, že mají nadváhu (ženy vs. muži 55 % vs. 40 %, ČR 52 % vs. 54 %).

Zdroj: STADA Health Report 2024