V Česku přibývá lidí s tuberkulózou. Podle předběžných dat národního registru TBC se s ní loni léčilo 447 lidí, což bylo o 64 víc než v roce 2022. Letos se lékaři, podle nichž není důvod k panice, chystají na další nárůst. Deník přináší odpovědi na nejdůležitější otázky k současnému šíření nemoci.

Jak se tuberkulóza projevuje?

Jedná se o závažné infekční onemocnění, které může postihovat řadu orgánů, nejčastěji plíce. Podle odborníků jej člověk pozná tak, že tři týdny i déle kašle, vykašlává krev a cítí bolest na hrudi. Je unaven, pociťuje slabost, hubne, ztrácí chuť k jídlu, trpí zimnicí, má zvýšenou teplotu či se v noci potí. Člověk se zpravidla nakazí až po delším kontaktu s nemocným. Diagnózu musí stanovit lékař. Světový den boje proti tuberkulóze připadá na 24. března, kdy před 142 lety oznámil německý lékař Robert Koch objev zákeřného bacilu Mycobacterium tuberculosis, který nemoc způsobuje.

Kdo jsou nemocní?

Podle vedoucího Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou z Fakultní nemocnice Bulovka Praha Jiřího Wallenfelse loni tuberkulózou onemocnělo 447 lidí, z nich 220 (tedy 49,2 % z celkového počtu nemocných) bylo narozených mimo Českou republiku. „Z toho 140 je z Ukrajiny, což je téměř čtyřikrát více než před válkou. Vzhledem k válce na Ukrajině není nárůst počtu nemocnách žádným překvapením. Je známo, že na východ od České republiky není péče o tuberkulózní pacienty na takové úrovni jako u nás. Ze Slovenska evidujeme 21 případů nemocných, z Rumunska a Vietnamu přibylo po 11 případech a podobně,“ upřesnil Wallenfels. Odborníci proto doporučují zavést testy u příchozích z rizikových zemí.

Co tuberkulóza u dětí?

Do celkového počtu nemocných loni spadalo též 30 dětí (z nich 22 narozeno v Česku, 5 na Slovensku a 3 na Ukrajině) do 15 let věku. Oproti roku 2022, kdy jich marodilo 11, to je téměř trojnásobek. „Obvykle evidujeme 5 až 10 nemocných dětí za rok,“ zmínil Wallenfels. Loni podle něj počet vzrostl mimo jiné kvůli lokální epidemii ve středočeských Benátkách nad Jizerou.

Dalším důvodem vyššího počtu dětských pacientů jsou přesnější diagnostické postupy. „Při hledání případných ložisek tuberkulózy jsme u vybraných pacientů začali používat CT, a přestože na rentgenu plic nebyla nemoc vidět, toto vyšetření její přítomnost prokázalo,“ uvedla vedoucí lékařka Plicní ambulance a Střediska péče pro děti s tuberkulózou a mykobakteriózami Fakultní Thomayerovy nemocnice Karolína Doležalová.

Jak je to s očkováním dětí?

Od listopadu 2010 již v Česku není povinné očkování novorozenců proti tuberkulóze. Zdravotníci očkují jen ty, u nichž potvrdí vyšší pravděpodobnost vzniku nemoci. Rodiče se ale mohou pro očkování svých dětí dobrovolně rozhodnout, provedeno je většinou po půl roce jeho života, nejpozději v 16 letech.

Jak je to s léčbou a izolací?

I letos odborníci počítají s vyšším počtem nemocných. Jsou proto rádi, že nemocnicím uleví nová vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, která je platná od ledna. Podle ní je možné pustit pacienty s běžnou tuberkulózou po několika dnech z nemocnice domů. „Musí ale spolupracovat, dodržovat domácí izolaci a pravidelně užívat léky. Do plicní ambulance pak již dochází jen na kontroly. Zda je vše jak má být, můžeme posoudit s pomocí telemedicíny, která nám umožní být s pacientem v pravidelném kontaktu,“ vysvětlil přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno Milan Sova. Léčba trvá obvykle půl roku, přičemž již po dvou týdnech je většina pacientů neinfekčních.

Čím hrozí odolná tuberkulóza?

Problém je multirezistentní tuberkulóza, tedy onemocnění odolávající nasazeným lékům (antituberkulotikům). Zatímco v roce 2021 touto formou onemocnělo 10 lidí, předloni 19 a loni již 31. Odborníci proto volají po vzniku nového pracoviště s kapacitou 10 až 15 lůžek, o čemž jednají s ministerskými úředníky. Vše záleží na penězích. „Dosud se všichni tito pacienti léčí v Thomayerově nemocnici, ale kapacity brzy přestanou stačit,“ upozornil předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti Vladimír Koblížek. Lidé se podle odborníků nemají děsit, stát i lékaři mají situaci pod kontrolou.