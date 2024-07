Screening rakoviny děložního čípku

Umělá inteligence pomáhá zachraňovat životy při screeningu rakoviny děložního čípku. Při testování na přítomnost viru ji od ledna využívá plzeňská Bioptická laboratoř. „Umělá inteligence v odebraném vzorku označí místa s podezřelými buňkami, a vytvoří tak předvýběr šedesáti políček, která pak vyhodnocují cytotechnologové a lékaři,“ nastínila vedoucí lékařka úseku gynekologické cytologie zmíněné laboratoře Iva Kinkorová Luňáčková.

Vyhodnocení mamografie

V pražském Mamodiagnostickém centru Waltrovka se udál pilotní projekt zapojení umělé inteligence do vyhodnocování mamografických snímků, které slouží k odhalení rakoviny prsu. Podílely se na něm zdravotní skupina EUC a Zdravotní pojišťovna OZP.

Od dubna do prosince 2023 absolvovalo vyšetření celkem 6673 žen. „Z toho 1725 našich pojištěnek. Nejvíce ženy ve věku 45 až 55 let. U našich klientek systém v pěti případech zachytil nádor, který by nebyl s vysokou pravděpodobností odhalen ani dvěma lékaři. Využití umělé inteligence v mamografii podporujeme dál,“ přiblížil pro Deník mluvčí zmíněné pojišťovny František Tlapák.

Posouzení mutací nádorů

Výzkumná skupina Davida Bednáře z Národního ústavu pro výzkum rakoviny vyvinula web PredictONCO, který slouží k vyhodnocování genetických mutací nádorů. Pomáhá také nastavit individuální léčbu. „Často se stává, že je v nádoru odhaleno mnoho mutací v různých genech, o kterých nelze jednoznačně říci, zda jsou z hlediska biologie nádoru významné, či nikoli, popřípadě zda má smysl proti nim nasadit cílenou protinádorovou léčbu,“ naznačil Bednář. Odborníci proto využívají nástroje, které umí předpovědět, jak moc je daná mutace důležitá. Nový web podle Bednáře přesnost předpovědí zvyšuje.

close info Zdroj: se svolením Národního ústavu pro výzkum rakoviny zoom_in Umělá inteligence umí i vyhodnocovat genetické mutace nádorů.

Rozpoznání abnormalit plic

Radiodiagnostická oddělení nemocnic či oddělení urgentního příjmu používají pro vyhodnocování rentgenových snímků plic systém Carebot AI. „Používáme jej v rámci prvního čtení rentgenu hrudníku. Vyhodnocení snímku provádí umělá inteligence s lékařem, což v mnoha případech zrychluje celý proces až o hodinu,“ uvedl náměstek pro zdravotní péči Nemocnice Příbram Vladimír Dvořák.

Podle spoluzakladatele a výkonného ředitele Carebotu Matěje Misaře systém dokáže rozpoznat i jemné abnormality. „Pomáhá minimalizovat riziko chyb tím, že poskytuje druhý názor a upozorňuje na potenciální problémy, které mohou lidskému oku uniknout,“ vzkázal Deníku.

Diagnostika očí

V Očním centru Praha se spolupodílejí na vývoji umělé inteligence Aireen, která slouží například k diagnostice degenerace makuly (žluté skvrny, místa na oční sítnici, pozn. red.) či diabetické retinopatie (postihuje cévy sítnice, důsledkem může být silné poškození zraku, pozn. red.). Zatím jej využívají hlavně diabetologové či praktičtí lékaři, kteří v případě zachyceného problému zašlou pacienta na oční.