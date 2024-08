Rozložení pitného režimu

Důležité je dodržovat pitný režim v průběhu celého dne. „Ideální je pít po menších dávkách a ne více než 150 mililitrů najednou, abychom organismus nepřetížili,“ doporučila konzultantka zdravého životního stylu Adéla Skoupá. Nápoje nemají podle ní být ledové, ideální teplota je přibližně 16 stupňů Celsia.

Tekutiny v nápojích i potravinách

Za optimální Skoupá považuje příjem tekutin rozdělit mezi nápoje (asi dvě třetiny) a potraviny bohaté na tekutiny (přibližně zbylou jednu třetinu). Jak zdůrazňují mnozí experti, tekutiny jsou především v ovoci a zelenině. Pokud je pro člověka, třeba kvůli zubním náhradám, problém jíst je v celku, může si je rozmixovat na kašičku.

Rovnováha příjmů a výdajů vody

Je důležité dbát na pravidelné pití v menších dávkách. Člověk totiž podle odborníků nemá pít ani málo, ani příliš. „Průměrné mužské tělo (80 kg) se skládá ze 60 procent vody, ženské (60 kg) zhruba z 55 procent. Důležité je pečovat o rovnováhu příjmů a výdajů vody, aby všechny procesy, kterých se voda účastní, neustále probíhaly správně. Nestabilita se může stát zdrojem významných zdravotních problémů,“ vysvětlila vedoucí oddělení Asistenční služby zdravotní pojišťovny OZP Jana Ježková.

Jak pít, když se člověk potí

Dobré podle Skoupé je, aby člověk zohlednil svůj aktuální zdravotní stav, míru zatížení i okolní klima. Uvedla, že pokud se v letních měsících více potí, zaměřit se má také na příjem minerálů ve formě slabě a středně mineralizovaných vod. Minerálky i vodu má podle ní člověk pít před, během i po fyzické zátěži. „Pozor, toto množství nezapočítáváme do běžného pitného režimu,“ zdůraznila.

Kardiaci a lidé s vysokým tlakem

Na pozoru se mají mít hlavně kardiaci či lidé s vysokým krevním tlakem. Důležité je nepřeceňovat své síly. Pro lidi trpící hypertenzí je vhodné dávat pozor na teplotní rozdíly, které jejich tlak mohou rozkolísat. A to především při přechodu ze silně klimatizovaných místností ven. „Ideální rozdíl mezi teplotou uvnitř a venku by neměl být větší než pět stupňů. Příliš studená klimatizace není obecně zdravá. Situace může být analogická se saunováním. U kardiaků je důležité poradit se se svým lékařem,“ podotkl internista a garant projektu Srdce v hlavě Michal Vrablík.

Ochrana před sluncem

Opatrnost je vhodná na sluníčku. Pomoci mohou kvalitní sluneční brýle, které kryjí oko a oční okolí i ze stran. „Je také potřeba ověřit kvalitu jejich UV filtru,“ podotkla optometristka Očního centra Praha Anna Penkerová. Důležité podle odborníků je i mazat obličej a další odkryté části těla opalovacím krémem, a to i v případě, že se člověk nejde přímo opalovat, ale třeba prochází horkým městem.

Jak předejít letním střevním infekcím

• Kritické potraviny po nákupu vždy přendejte co nejrychleji do lednice, ve které by se měla udržovat teplota okolo 5 stupňů.

• Syrové a tepelně zpracované potraviny skladujte odděleně.

• Po přípravě pokrmů ze syrového masa či vajec si důkladně umyjte ruce. Před konzumací vždy omyjte ovoce i zeleninu.

• Dbejte na zvýšenou hygienu kuchyňských nástrojů.

• Maso i vejce vždy důkladně tepelně upravte.

• Nevystavujte potraviny teplému počasí a přímému slunci.

• Kontrolujte kvalitu vody.

Zdroj: laboratoř Synlab