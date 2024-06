Pátrání britských vědců pro příčině dosud neléčitelných chronických střevních zánětů, jako je Crohnova nemoc, přineslo dvojí průlom. Zjistili, že u počátku potíží je gen zděděný od pralidí. A pracují už na úpravě existujících léků, o nichž doufají, že projevy nemoci dlouhodobě potlačí.

Svíravé bolesti břicha, krev ve stolici a někdy střeva poničená natolik, že lékaři musí pacientovi provést umělý vývod. Takový život znají pacienti s Crohnovou nemocí a dalšími chronickými střevními záněty, kterých je ve světě přes sedm milionů. Tým britských výzkumníků udělal důležitý krok k tomu, aby jejich trápení mohlo do pár let významně polevit, všimla si BBC.

„Prodělala jsem tolik operací, že musím pořád brát hodně léků od bolesti. Tohle není život, jaký jsem si představovala,“ řekla BBC sedmadvacetiletá pacientka Laura Golightlyová. První příznaky zaznamenala v šestnácti letech, lékaři ji diagnostikovali Crohnovu nemoc až o pět let později, když jí odstraňovali slepé střevo. Později jí museli kvůli selhávání části střev dočasně udělat i umělý vývod.

Ve vzniku chronických zánětlivých poruch hraje důležitou roli nadměrná aktivita makrofágů, vysvětlila BBC. Jsou to buňky s důležitou funkcí v imunitním systému, ale v tomto případě zaplavují střevní výstelku, uvolňují do ní proteiny zvané cykotiny a tím vyvolávají rozsáhlé záněty.

Ve studii vydané v prestižním časopise Nature nyní britští badatelé z Institutu Francise Cricka a londýnské University College představily výsledky svého pátrání po příčině škodlivého chování imunitních buněk. „Našli jsme sekci DNA, která je klíčová pro regulaci chování makrofágů. Stojí na samotném vrcholku pyramidy,“ řekl zástupce týmu z Crickova institutu James Lee.

Více o chronických střevních zánětech

Gen, který měly už neandrtálci

Badatelé konkrétně zjistili, že riziko chronických zánětů zvyšuje gen zvaný ETS2, upřesnil deník The Guardian. Doplnil, že gen je součástí lidské DNA nejméně půl milionu let a měli ho i neandrtálci a další pralidé. „V evoluční historii se patrně uchoval proto, že hraje důležitou roli v první reakci imunitního systému proti bakteriím. Tudíž se ho nechcete zbavit, ale protože se vůči makrofágům chová jako zesilovač, potřebujete ho zhruba o polovinu ztlumit,“ řekl listu badatel Lee.

Výzkumníci současně zjistili, že k tlumení nežádoucího vlivu genu mohou po nutných úpravách posloužit již schválené léky pro léčbu některých druhů rakovin. The Guardian uvedl, že účinnost ověřili zatím v laboratorních podmínkách na vzorcích od pacientů s chronickými střevními záněty. Teď je čeká práce na přesnějším zacílení léku, aby reguloval jen aktivitu makrofágů a neměl vedlejší účinky na další orgány v těle. Ke klinickým zkouškám, tedy ověření dokončeného léku na pacientech, se chtějí dostat do pěti let.

