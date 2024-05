Změna zákona zruší často jen formální lékařské prohlídky u nerizikových profesí a zaměří se na účinnou prevenci. Podle nové studie je ale nemocnost zaměstnanců vysoká, každý den chybí v práci přes čtvrt milionu lidí.

U nerizikových povolání brzy odzvoní povinnost absolvovat vstupní prohlídku. | Foto: Shutterstock

U nerizikových povolání už brzy odzvoní povinnosti mít nasmlouvanou pracovně lékařskou službu, dříve známou jako tzv. závodní lékař, a zákon u nich nebude vyžadovat vstupní či periodickou lékařskou prohlídku. Bude na zaměstnavateli, zda bude na zaměstnancích v nerizikových profesích požadovat prohlídku nebo zdravotní způsobilost k práci.

„Pokud zaměstnavatel bude trvat na provedení vstupní a periodické prohlídky, je zaměstnanec povinen se jí podrobit,“ uvedlo k novinkám ministerstvo zdravotnictví. Pakliže změna zákona o specifických zdravotních službách projde sněmovnou, měla by začít platit od ledna 2025.

„Tato povinnost se v praxi často prováděla spíše formálně, proto se u nerizikových povolání ruší. Kdyby se pojala skutečně jako preventivní prohlídka, mohlo se třeba i u člověka pracujícího v kanceláři přijít na nějakou počínající vážnou chorobu,“ uvedl Miroslav Palát, lékař a předseda expertního týmu zdravotnictví ze Svazu průmyslu a dopravy.

Miroslav Palát, předseda expertního týmu zdravotnictví ze Svazu průmyslu a dopravyZdroj: Deník/ Zuzana Hronová

Novela zavede i opatření k podpoře zdraví. Jde o činnosti, jež mají zaměstnancům pomoci zachovat a zlepšovat zdraví, zvýšit jejich zdravotní prevenci a odpovědnost za zdraví. Opatření, jejich rozsah a provedení stanoví ministerstvo zdravotnictví, včetně okruhu zaměstnavatelů, kterých se budou týkat a budou je muset zajistit a vyhodnotit. Vycházet chce z rizik konkrétních pracovišť.

„Zaměstnavateli se smysluplná péče o zdraví vyplatí. Když se mu sníží nemocnost, zvýší se mu produktivita práce a zlepší se jeho hospodářské výsledky,“ uvedl Palát. „Stát umožňuje mnohá preventivní vyšetření hrazené zdravotní pojišťovnou. Využívá je ale jen zlomek občanů. Zvýšení prevence pomocí zaměstnavatelů je tedy žádoucí,“ dodal. Podle něj se vyplatí nejen jim a jejich pracovníkům, ale i státu, protože nebude vyplácet tolik dávek v nemoci a získá vyšší daň z příjmu či ze spotřeby.

Kvůli nemocným pracovníkům firmy tratí

Podobně to vidí i Oldřich Šubrt z organizace Academy of Health Care Management, zaměřené na manažery ve zdravotnictví. Šubrt je spoluautorem analýzy, jež upozorňuje na vysokou nemocnost pracovníků v Česku a značné ekonomické ztráty, které to způsobuje. Podle ní každý den chybí 266 tisíc pracovníků na nemocenské. Objem nemocenské je nejméně o deset procent vyšší, než by mohl být. Do české ekonomiky by se tak mohly dostat desítky tisíc zaměstnanců, které zdejší pracovní trh tolik postrádá.

„Podpora zdraví na pracovišti pomáhá snižovat pracovní neschopnost, pomáhá zaměstnavatelům dostat zpět kvalifikované síly a nemusí je nově hledat na trhu práce. Prodlužují také produktivní věk,“ vysvětlil Šubrt.

Snížení nemocnosti bude stále naléhavější téma i kvůli tomu, že česká populace stárne, silné ročníky budou postupně odcházet do důchodu a čerství absolventi naopak budou pocházet z populačně slabších ročníků.

Je v našem zájmu hýčkat si zaměstnance

Miloslava Mezerová pracuje jako ředitelka útvaru lidských zdrojů a logistiky v Řízení letového provozu ČR. Pracovníci tohoto státního podniku mají extrémně náročnou práci. Jejich zodpovědností je předcházet srážkám ve vzdušném prostoru nebo na letištích, pilotům poskytují i navigační službu a další potřebné informace.

„Naši zaměstnanci potřebují být ve skvělé fyzické i psychické kondici, procházejí proto pravidelnými zdravotními i psychologickými prohlídkami. Dbáme, aby se uměli vyrovnat s rozházenými biorytmy a únavou kvůli střídání denních a nočních služeb. Pečlivě a nákladně si je školíme, takže si je pak hýčkáme, aby u nás co nejdéle vydrželi,“ popsala Mezerová při přebírání certifikátu Firma pro zdraví během nedávné konference v prostorách Senátu.

Organizace, které již nyní dobrovolně dbají o zdravotní prevenci svých zaměstnanců, dostali v prostorách Senátu certifikát Firma pro zdraví.Zdroj: Deník/ Zuzana Hronová

Nad rámec preventivních prohlídek zajišťují pro pracovníky vyšetření zraku, mateřských znamének, zaměřují se i na zdravou stravu v kantýně.

Certifikát pro firmu, jež se chová zodpovědně ke zdraví svých zaměstnanců, obdržela v Senátu také společnost Letiště Praha. Její personalistka Radka Foralová popsala, že kromě povinných pravidelných prohlídek mají pracovníci neustále k dispozici dva maséry a virtuální rehabilitační kliniku. Letiště nabízí pracovníkům i sportovní vyžití a jógu.

Preventivní zdravotní programy firmám doporučuje i specialistka na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimáková. „Podle čísel Světové zdravotnické organizace dokáže zdravá výživa, pravidelný pohyb a nekuřáctví zabránit devadesáti procentům cukrovky druhého typu, osmdesáti procentům nemocí srdce a cév a třiceti procentům nádorových onemocnění,“ uvedla. Firmám také doporučila starat se o pravidelný pohyb zaměstnanců a jejich stravovací návyky.