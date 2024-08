Je v Česku bezpečno?

Podle odborníků ze Státní veterinární správy je riziko nakažení člověka netopýří vzteklinou nízké a v České republice nikdy podobný případ potvrzen nebyl. Česká republika je podle Světové organizace pro zdraví zvířat od roku 2004 „rabies free“, tedy zemí bez vztekliny. „Tato deklarace platí pro terestriální obratlovce, tedy běhající po zemi, což se na netopýry nevztahuje. Vzteklina se u netopýrů v České republice může vyskytovat, například v roce 2005 byla ve Vyškově u netopýra hvízdavého, což byl čtvrtý případ v Česku,“ řekla Deníku Kateřina Fabiánová z Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu.

Podle Státní veterinární správy na odborníci na vzteklinu u netopýrů v Česku přišli celkem šestkrát, včetně aktuálního případu. Předtím to bylo naposledy v roce 2015 v Praze u netopýra večerního, u kterého prokázali variantu EBLV 1. Experti ale dlouhodobě zdůrazňují, že netopýři jsou jinak užiteční a neměla by vzniknout panika.

U ostatních zvířat v České republice byl zaznamenán poslední případ vztekliny u lišky v okrese Turnov v roce 2002. Jednalo se o klasickou variantu RABV.

Co dělat při nálezu zvířete?

V souvislosti s výskytem vztekliny u netopýra, o kterém jako první informovala TV Nova, odborníci upozorňují lidi, aby na poraněná, uhynulá či podezřele se chovající zvířata nesahali. „V případě potřeby je možné kontaktovat příslušnou krajskou veterinární správu, městskou policii nebo místní myslivecké sdružení,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Kde se lze vzteklinou nakazit?

Vzteklinou se lze nakazit ve 150 zemích světa, včetně Slovenska či Polska. Hrozí to i v turisticky oblíbených destinacích - Turecku, Řecku, Makedonii či Bulharsku. S výjimkou Antarktidy se nemoc vyskytuje na všech kontinentech. Pokousat člověka mohou kupříkladu toulaví psi, kočky, opice nebo jiná divoká zvířata. Odborníci radí si před cestou ověřit, jak to s výskytem vztekliny v dané zemi je.

Co je vlastně vzteklina?

Vzteklina je závažná virová infekce, na kterou neexistuje lék. Je to smrtelné onemocnění, jež se přenáší kousnutím od nakaženého zvířete. Virus, který se nachází v jeho slinách, se následně ranou dostane do nervových zakončení a odtud do mozku. K nákaze může dojít i pouhým poškrábáním či kontaminací sliznic. Přenos z člověka na člověka je podle expertů vzácný, výjimečně je možný třeba skrze transplantované tkáně či orgány.

| Video: Youtube

Jak se nemoc projevuje?

První příznaky vztekliny mohou připomínat chřipku. Člověka bolí hlava, má zvýšenou teplotu či horečku. „Virus napadá centrální nervový systém a vyvolává akutní zánět mozku. Mezi další symptomy patří celkový neklid, rozrušenost, agresivita, případně v pozdější fázi obtíže při polykání nebo dýchání či takzvaná hydrofobie, kdy pacienti nesnesou zvuk tekoucí vody nebo jen pohled na ni,“ vysvětlil přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.

Příznaky se podle Trojánka objeví nejčastěji během tří až osmi týdnů od kousnutí. Inkubační doba ale může trvat od pěti dnů do několika měsíců nebo dokonce let po nákaze.

Lze nemoc léčit?

Jakmile se objeví příznaky, pacient nemá šanci na přežití. „Onemocnění se nedá léčit. Současná medicína může pouze zmírnit příznaky nákazy,“ uvedl lékař Trojánek. Ročně vzteklině podlehne po celém světě téměř šedesát tisíc lidí.

Co člověka zachrání?

Pokud člověka kdekoli kousne zvíře, neexistuje způsob, jak ověřit, zda se mu do těla dostal virus vztekliny. Často ani není možné zjistit, zda zvíře, které ho kouslo, bylo nakažené. „Po poranění zvířetem v rizikové zemi je nutné ránu alespoň patnáct minut omývat mýdlem a čistou vodou, poté ji vydezinfikovat a neprodleně vyhledat lékařskou pomoc, i když zvíře nevypadalo nemocně nebo kousnutí nebylo vážné,“ poradila lékařka Veronika Jegorova z Centra cestovní medicíny Fakultní nemocnice Motol. Lékař podá profylaktickou vakcínu, která se aplikuje v pěti dávkách. A zahájí léčbu imunoglobulinem, aby se virus nešířil v těle. Ten ale v některých zemích není dostupný.

Je možné se proti vzteklině očkovat?

Pokud nakažené zvíře kousne očkovaného člověka, riziko je významně sníženo, a není zapotřebí podání imunoglobulinu. Podle odborníků je proto očkování nejúčinnější prevencí. „Lidem, kteří často a pravidelně navštěvují exotické země, jednoznačně doporučujeme preventivní očkování proti vzteklině,“ uvedl Trojánek.

Před cestou zdravotníci obvykle během týdne až tří aplikují tři dávky vakcíny, po roce čtvrtou. Přeočkování je po pěti letech. Očkování není povinné, odborníci ho ale doporučují lidem, kteří se hodně setkávají s divokými a domácími zvířaty, což jsou biologové, veterináři, jeskyňáři (speleologové) či právě turisté-baťůžkáři.

V Česku je povinné očkovat proti vzteklině psy. A také lišky a jezevce držené v zajetí.