Šmucler: Po zákazu amalgámových plomb by měla zůstat jiná hrazená alternativa

ČTK

Po zákazu amalgámových plomb v roce 2026 by bylo podle prezidenta České stomatologické komory (ČSK) Romana Šmuclera potřeba, aby zůstala jiná plně hrazená alternativa. Řekl to na dnešní tiskové konferenci k Světovému dni ústního zdraví. Návrh ministerstva zdravotnictví (MZd) počítá s tím, že pojišťovny by i dospělým hradily 40 procent ceny bílé plomby, kterou si teď musí sami platit celou, zbytek by mohli čerpat z fondu prevence své zdravotní pojišťovny. Žádná bezpodmínečně bezplatná alternativa by nezůstala.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock