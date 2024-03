V neděli se lidé probudí do letního času. Bude o hodinu víc. Podle odborníků může časový posun některým lidem notně narušit biorytmus. A to tak, že se s ním budou vyrovnávat třeba i týden. Podle odborníků je dobré jít spát třeba o hodinu dřív a myslet na zdravý životní styl.

Změnu času každý člověk zvládá jinak. Komu letní čas dělá problémy, měl by dodržet několik rad. Jaké? Podívejte se do článku. | Foto: Shutterstock

Velikonoce se letos nesou ve znamení změny času ze zimního na letní. Během nedělní noci se hodinová ručička posune směrem vpřed. Místo dvou hodin budou najednou tři. Lidé, které ráno nečekají povinnosti, si mohou přispat. Tím se ale nevyhnou tomu, že se s nastalou situací budou muset vypořádat v další dny. Kdo v neděli ráno povinnosti má, musí zafungovat hned.

Změna času přehledně: Kde se čas nemění vůbec a kdo by si měl dát pozor na zdraví:

Změna času 2024: Kdy se mění zimní čas na letní. Proč si dávat pozor na dovolené

Terapeutka Jana Neuwerthová Šmýdová z Prahy se ve své praxi setkává s tím, že problémy spojené se změnou času pociťuje takřka každý. „Přijde mi, že moji klienti se s tím vyrovnávají stejně náročně jako valná většina lidí. Sdělují mi, že jim trvá tak týden, než se přeladí,“ uvedla pro Deník.

Změny času podle ní neprospívají nikomu, nevidí v nich žádný smysl. „Neslyšela jsem člověka, který by mi říkal, že to s ním nic nedělá a je to bezvadné. Lidé to vnímají spíš negativně,“ podotkla.

Zdroj: Youtube

S problémy souvisejícími s časovým posunem se lidé svěřují v ordinacích praktických lékařů. „Chodí k nám určitá skupina pacientů, kteří říkají, že to pociťují. Je to změna v denním rytmu, která na každého nějak působí,“ řekl Deníku praktik z Prahy 10 Tomáš Kaštovský.

Určité komplikace podle něj způsobuje především starším lidem. A co jim radí? „Každá rada je těžká. Říkám jim, že důležitý je zdravý životní styl a dostatek spánku. Zkrátka, aby si jej posunuli a nenechali se tím rozhodit,“ zdůraznil.

Jít spát dřív

Odborníci lidem vesměs navrhují, aby šli při změně času ze zimního na letní spát o hodinku dřív a snažili se na to nemyslet. Jenže existuje určité ale – někteří jsou takzvané sovy, které dřív, než jsou zvyklé, neusnou, ani když se sebevíc snaží.

Ti mají problém i v běžných dnech, nejen při změně času. Ráno jsou totiž, jak upozornili odborníci z Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ), i tito lidé nuceni vstávat v době, kdy pro ně z fyziologického hlediska není ten správný čas.

Kde si o Velikonocích nakoupíte a kdy zůstanou obchody zavřené:

Otevírací doba o Velikonocích: Kdy budou obchody zavřené, kam vyrazit o svátcích

Terapeutka Eva Fárková už dříve upozornila, že studie z posledních let ukazují na souvislost mezi narušením délky či kvality spánku a vznikem mnoha onemocnění. „Mezi ně bývají řazeny psychiatrické poruchy, metabolická a kardiovaskulární onemocnění,“ uvedla. Dále i problémy s pohybovým aparátem či imunitním systémem.

Dvakrát do roka však mají problém nejen zmíněné sovy. Vědci upozorňují, že změna času je pro tělo člověka nepřirozená, neboť dochází k rozbití vnitřního sehraného biorytmu. Toto narušení je podle nich často doprovázeno únavou, ospalostí, dezorientací, které mohou způsobovat krizové situace.

Popisované jevy lze podle odborníků NÚDZ přirovnat k takzvanému jet lag syndromu, projevujícímu se nejčastěji při cestování, kdy v krátkém čase člověk překročí několik časových pásem. Vyrovnat se s takovou zátěží dá podle expertů tělu zabrat a může to trvat klidně více než týden.