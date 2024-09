Do 30. září se lidé mohou přeregistrovat k jiné zdravotní pojišťovně. Stačí vyplnit a doručit jí papírový nebo elektronický přeregistrační formulář. Pokud člověk k jiné pojišťovně přejde, jejím klientem se stane počínaje příštím rokem. Deník přináší přehled, jak na to.

Kdy lze změnit pojišťovnu

Každý může zdravotní pojišťovnu změnit jednou za rok. Možné jsou dva termíny. Buď od 1. ledna do 31. března a člověk se pojištěncem nové pojišťovny stane k 1. červenci daného roku. Nebo od 1. července do 30. září, tedy ještě pár dnů, a člověk se pojištěncem nové pojišťovny stane k 1. lednu následujícího roku. Pokud termín vyjde na víkend či svátek, což není současný případ, je posledním dnem přeregistrace následující pracovní den.

Co člověk musí vyplnit

Je nutné vyplnit a nové pojišťovně doručit přeregistrační formulář. Buď papírově, nebo online. U pojištěnců, kterým ještě nebylo osmnáct či těm s omezenou svéprávností, přihlášku podepíše zákonný zástupce (třeba jeden z rodičů), poručník či opatrovník.

Co je nutné dořešit

Odhlášení u původní pojišťovny zajistí ta nová. „Pokud má plátce pojistného u své původní zdravotní pojišťovny evidované nějaké závazky (například dluh na pojistném, penále, pokuty), měl by je s ní řešit, aby nedošlo k prohlubování problému a nárůstu dlužné částky,“ upozornila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Co následuje po přestupu

Pojišťovna novému pojištěnci pošle včas průkaz, kterým se posléze (tentokrát od 1. ledna 2025) bude prokazovat v ordinacích praktických lékařů, specialistů či nemocnicích. Původní pojišťovně musí průkaz vrátit do osmi dnů od doby, kdy začal být pojištěncem jiné. Dobré je o změně předem informovat své lékaře, kterým se při návštěvě ordinace člověk musí prokázat průkazem pojišťovny.

Co zaměstnanci a státní pojištěnci

Zaměstnanci musí změnu oznámit zaměstnavatelům, kteří jim vystaví potvrzení, že oznámení převzali. Státní pojištěnci (studenti, důchodci či nezaměstnaní) musí pojišťovně doložit, že mají nárok na to, aby za ně pojištění platil stát. U studentů je to potvrzení o studiu, u důchodců potvrzení o přiznání důchodu a u nezaměstnaných potvrzení z úřadu práce, že jsou v jeho evidenci.

Co OSVČ a lidé bez zdanitelných příjmů

Živnostníci (OSVČ) musí pojišťovně předložit fotokopii živnostenského listu a doručit jí doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu v předešlém roce. Doklad vystaví předešlá pojišťovna. Pokud je někdo bez zdanitelných příjmů (platí zdravotní pojištění, ale nic nevydělává), musí doložit, že za něj pojištění neplatí zaměstnavatel, není OSVČ ani státní pojištěnec.

Na co si dát pozor

Důležité je zjistit si, zda pojišťovna, k níž chce člověk přejít, má uzavřenou smlouvu s lékaři, k nimž člověk dochází. „Akutní případy sice lékaři (kteří nemají smlouvu s danou pojišťovnou, pozn. red.) ošetří, ale za ostatními výkony musíte ke smluvním partnerům vaší pojišťovny,“ upozornila už v minulosti mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Na co pojišťovny lákají

Zdravotní pojišťovny lákají pojištěnce především na své fondy prevence. Ty budou díky chystané vládní novele zákona o veřejném zdravotním pojištění v budoucnu posíleny. „Cílem je, aby bonifikace zdravotních pojišťoven byly pro pojištěnce v oblasti prevence co nejvíc motivující,“ sdělil Deníku už dříve mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.