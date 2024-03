Šedý zákal, známý také jako katarakta, je oční onemocnění charakterizované zamlžením nebo zhoršením průhlednosti čočky oka. Postihuje především starší populaci, ale může se vyskytovat i u mladších jedinců z důvodu genetických faktorů nebo traumatu. Pokud šedý zákal pacient neřeší, může skončit slepotou, říká v rozhovoru oftalmolog Pavel Stodůlka.

Oftalmolog Pavel Stodůlka | Foto: Deník/Bohumila Čiháková

Je šedý zákal pojmenován proto, že při této nemoci vidíme šedě?

To není zcela přesné. Pacient vidí jako přes špinavé nebo mléčné sklo nebo mlhu, než že by zcela přišel o schopnost vidět barevně. Barvy jsou ale vybledlé.

Víte, co je příčinou tohoto onemocnění?

Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oka, při kterém se oční čočka zkalí a ztratí svou přirozenou průsvitnost. Vidění je poté mlhavé, rozostřené, barvy se mění a jsou vybledlejší. Může dojít ke změně dioptrií, a dokonce ke dvojitému vidění. Vzhledem k tomu, že u typického šedého zákalu není známa příčina jeho vzniku, nedá se tomuto onemocnění předcházet nebo ho léčit kapkami nebo léky. Jediným řešením je operace, během které se zakalená čočka odstraní a nahradí čočkou umělou.

I když neznáte příčinu vzniku, existuje alespoň nějaká prevence?

Zaručený postup prevence šedého zákalu neexistuje. Důležité je nepodceňovat preventivní prohlídky u očního lékaře a při jakékoliv změně vidění zpozornět a neodkládat návštěvu ordinace očního lékaře. Zdraví zraku je samozřejmě spojeno s životním stylem. Např. kouření či strava s přemírou živočišných tuků zvyšuje riziko problémů se zrakem. Naopak zraku prospívá dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, kvalitní spánek, kvalitní strava s čerstvou zeleninou bohatá na vitaminy. Prospívají také některé potraviny jako například kurkuma nebo olivový olej.

Proč tato nemoc postihuje i mladší generaci?

Nejčastěji vzniká s přibývajícími roky ve vyšším věku. Vzniknout může ale v kterémkoliv věku i po úrazu oka nebo dlouhodobém užívání některých léků. Věková hranice pacientů s šedým zákalem se stále snižuje. Onemocnění může postihnout i děti nebo být dokonce vrozené.

Takže u této oční nemoci hraje významnou roli i genetika. Je šedý zákal dědičný?

Určitě. Na vzniku šedého zákalu může mít vliv dědičná predispozice k jeho výskytu v rodině. Nejdůležitějším faktorem je ale věk. Může však být zapříčiněn nebo urychlen očním úrazem, zánětem nebo užíváním některých očních nebo celkově užívaných léků.

Nelze tedy vyloučit, že šedým zákalem může onemocnět i novorozeně?

Přesně tak. I u novorozených dětí existuje jisté riziko vrozeného šedého zákalu. Proto jsou v ČR všichni novorozenci preventivně vyšetřeni na vrozený šedý zákal. Pro správný vývoj zraku dítěte je nutné vrozenou kataraktu chirurgicky odstranit. Jsou pro to určená specializovaná pracoviště ve fakultních nemocnicích.

Objevuje se katarakta současně v obou očích?

Častěji se projeví na obou očích, ale může postihnout i jen jedno oko. Díky tomu, že jsou moderní operace šedého zákalu velmi šetrné a bezpečné, můžeme pacientovi provést operaci obou očí současně během jednoho dne.

Dokážeme šedý zákal sami a včas rozpoznat?

Pacienty s šedým zákalem do ambulancí očních lékařů většinou přivádí zhoršené vidění. Často si myslí, že potřebují silnější brýle, ale ty nepomáhají. Bezbolestné vyšetření odhalí přítomnost šedého zákalu a oční lékař indikuje operaci. Pravidelné oční prohlídky jsou skutečně pro zdraví zraku zásadní. Kromě šedého zákalu totiž dokáží odhalit i závažnější oční onemocnění, jakými jsou zelený zákal, postižení sítnice cukrovkou nebo věkem podmíněná makulární degenerace.



Řada pacientů návštěvu odkládá. Žijí v přesvědčení, že nemoc musí tzv. dozrát.

Mezi staršími lidmi stále koluje mýtus, že šedý zákal potřebuje takzvaně uzrát, aby byla čočka tvrdší a lépe se s ní lékařům pracovalo. To platilo před mnoha lety, kdy se k operaci používala zcela jiná technika. Při současných postupech je to nesmysl. Jakmile se zrak z důvodu šedého zákalu podstatně zhorší, je vhodná operace.

Ale na tu může pacient čekat i několik měsíců. Nemůže se zrak za tu dobu ještě zhoršit?

Jen v případě, že by se operace odkládala po dobu mnoha měsíců nebo několika let. U šedého zákalu nedochází typicky v řádech týdnů k podstatnému zhoršení zraku. Oční lékařství a obecně zdravotnictví v ČR funguje velmi dobře. Na operaci šedého zákalu se pacient dostane v řádu týdnů nebo několika měsíců, což je dostatečně rychlé. Pokud vznikne šedý zákal akutně např. po úraze, je možné termín operace urychlit.

Příznaky a rizikové faktory šedého zákalu

Šedý zákal se vyvíjejí pomalu, takže může nějakou dobu trvat, než si uvědomíte, že nějaký máte. Mezi nejčastější příznaky patří: snížené nebo rozmazané vidění,

diplopie (dvojité vidění),

svatozáře kolem světel,

narušení barev (blednutí nebo žloutnutí předmětů),

časté změny předpisu brýlí,

citlivost na oslnění. Vznik katarakty se zvyšuje s věkem, ale mezi další rizikové faktory patří: nadměrné užívání alkoholu,

zánětlivá onemocnění, která způsobují otoky a ničí oční tkáně,

diabetes, hypoparatyreóza a atopická dermatitida,

podvýživa, včetně nedostatku antioxidantů a vitamínů,

některé léky, jako je dlouhodobé užívání kortikosteroidů,

kouření,

poranění projektilem, pohmoždění nebo nadměrné vystavení teplu, UV nebo ionizujícímu záření.

Jak takový zákrok probíhá?

Operace šedého zákalu je v současnosti celkem běžný chirurgický zákrok. Je však důležité, aby ho prováděl zkušený oční chirurg na pracovišti s moderním vybavením. Nejprve je provedeno důkladné předoperační vyšetření. Oko je znecitlivěno kapkami, aby byl zákrok zcela bezbolestný a pacienta není třeba uspávat. Lékař vytvoří malý řez v oku a pomocí ultrazvuku rozpustí zakalenou čočku. Následně je zakalená čočka odstraněna a nahrazena umělou čočkou. Při nejpřesnější a nejšetrnější operaci šedého zákalu se používá laser, který otevře oční čočku a připraví ji tak, aby operace byla kratší a šetrnější. Samotný zákrok trvá jen několik málo minut. Operace se provádí ambulantně a už chvíli po zákroku odchází pacient s doprovodem domů.

Je operace bolestivá?

Operace je v současnosti bezpečná, šetrná, rychlá a prakticky bezbolestná. Ve většině případů pacient už den po operaci začíná vidět lépe.

Znám pacienta, který operaci prodělal a za půl roku se mu zrak zhoršil a dostal následný šedý zákal. Je to běžné?

To je časté. Ale je třeba si uvědomit, že následný šedý zákal už není zkalení čočky, ale je to jen zkalení pouzdra původní lidské čočky, která v oku drží čočku umělou. Do oka posvítíme laserem, aniž se oka dotkneme a oko už pak zůstane trvale čiré. Tohle se typicky děje několik měsíců až několik let po operaci šedého zákalu.

Může šedý zákal zkomplikovat syndrom suchého oka?

Suché oko může komplikovat hojení po každé oční operaci. Po operaci šedého zákalu se může syndrom suchého oka zhoršit, což prodlužuje hojení a suché oko může zhoršovat i kvalitu vidění a učinit oko podrážděné.

Je operace šedého zákalu hrazená zdravotní pojišťovnou?

Ano, odstranění šedého zákalu hradí zdravotní pojišťovny. Navíc pacienti mají možnost si vybrat z řady nadstandardních nitroočních čoček.

Ale za ty si musí pacient připlatit.

Ano, pacient si může vybrat z nabídky z vysoce kvalitních nitroočních čoček od předních světových výrobců a v posledních letech i od české firmy, které poskytují špičkovou optiku, ostřejší vidění a lepší ochranu sítnice. Pomyslným vrcholem nabídky jsou trifokální čočky, které pacientům umožní vidění na všechny vzdálenosti zcela bez brýlí.

Takže už během operace upravujete i dioptrie?

Ano, to se standardně dělá. Obvykle pacientům po běžné operaci šedého zákalu zůstanou dioptrie jen na čtení. Dříve zmíněné trifokální čočky pak zcela zbaví pacienty potřeby nosit brýle. U některých složitějších očí je potřeba použít speciální tzv. torické nitrooční čočky, které se objednávají vyrobené „na míru“ pro dané oko.

Pak následuje rekonvalescence?

Lidé by po operaci měli vyčkat s řízením motorového vozidla až do první kontroly, tedy třetí až pátý den po zákroku. Během prvních dvou týdnů po operaci by se lidé měli vyhnout zvedání těžkých břemen nebo namáhavým aktivitám, jako je jízda na kole nebo cvičení a vyhýbat se místům a činnostem se zvýšeným rizikem infekce, kde se práší a kde je hodně špíny, taky neplavat, nenavštěvovat saunu či páru, nelíčit si oči. V pooperačním období je velmi vhodné nosit venku sluneční brýle. Dodržovat by také měli lékařem doporučenou péči spolu s aplikací očních kapek. Obecně ale bývá návrat vidění po operaci šedého zákalu rychlý.

Zimní počasí dráždí zrak a může upozornit na vážné oční vady. I u řidičů

A jak rychlá je ztráta zraku, když nepodstoupím operaci nebo léčbu?

Je to individuální, ale obecně jsou zákeřné ty oční nemoci, které nebolí, zrak zpočátku nezhoršují, ale oko nevratně poškozují, jako je zelený zákal nebo postižení sítnice cukrovkou. Například u věkem podmíněné makulární degenerace, což je závažné onemocnění sítnice, rozlišujeme suchou a vlhkou formu. Suchá forma postupuje pomalu. U nebezpečnější tzv. vlhké formy však dochází k rychlému zhoršení vidění z důvodu krvácení nebo otoku sítnice. Léčí se očními injekcemi. Zásadní je začít s léčbou včas. V opačném případě hrozí nevratné poškození zraku.

Setkala jsem se s názorem, že včasná operace šedého zákalu může oddálit Alzheimerovu chorobu nebo další formy demence. Je to pravda?

Operace šedého zákalu dokáže zlepšit nejen vidění. Zejména u seniorů se setkáváme s tím, že si na život s kataraktou a postupně se zhoršující zrak zvyknou. Pomalu však ztrácí orientaci, nemohou si například číst, celkově se zhorší kvalita jejich života a pro okolí působí zmateně. Po operaci najednou zase uvidí, začnou být soběstačnější. Zákrok tedy zlepší i mentální vitalitu člověka.