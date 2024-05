Nové předpisy vycházející z evropského nařízení o zdravotnických prostředcích kladou důraz na bezpečnost a kvalitu dentálních materiálů a technologií. Prezident Komory zubních techniků Lukáš Seidl má ale za to, že pro mnoho zubních laboratoří jsou likvidační.

Výroba zubních náhrad je podle něj už teď v Česku činností s minimální marží. A pacienti za korunky či můstky platí tisíce i desetitisíce korun. „Náročné legislativní požadavky mohou ohrozit schopnost poskytovat cenově dostupné zubní náhrady pacientům a zubním lékařům,“ varoval Seidl.

Laboratoře se podle něj ocitají pod zvýšeným tlakem, aby doložily, že veškeré používané materiály a procesy výroby splňují nejnovější normy a jsou v souladu s požadavky na bezpečnost pacientů. To už v současnosti kontroluje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Prezident České stomatologické komory (ČSK) Roman Šmucler pro Deník reagoval, že SÚKL nedávno několikrát obměnil ředitele a pracovníky. „V poslední době proběhlo několik kontrol, kdy byly požadavky zjevně přehnané. Bylo znát, že dotyčný pracovník je v problematice nový,“ zmínil.

Podle Grety Rakašové z tiskového oddělení SÚKL ale ústav zaměstnává vysoce erudovaný personál s vysokoškolským vzděláním v oboru zdravotnictví, přírodních věd či klinického inženýrství. „Kontroly jsou vždy prováděny inspektory se znalostí věcně příslušné legislativy a kontrolovaných požadavků,“ reagovala.

Šmucler chce nicméně s vedením ústavu jednat o vzniku společné pracovní skupiny ČSK a SÚKL k řešení detailů, která už fungovala v minulosti. Zubaři i zubní technici podle něj usilují o zlepšení i na evropské úrovni. „Výsledkem jsou různé složité kompromisy. Něco protlačíme, něco ne,“ zhodnotil.

Evropská unie podle něj vědomě přistupuje na zdražení stomatologické péče. „A to pod tlakem silných lobbistů z nadnárodních společností (to je legální a legitimní), kterým vadí méně regulovaný trh ve stomatologii. Řada superkvalitních výrobců tím končí, neboť nedodají tuny papírů, které beztak žádný stomatolog nestuduje,“ sdělil.

Výsledkem bude podle něj výroba v Asii, stohy drahých papírů od nadnárodních korporací a vyšší ceny, možná i s nižší kvalitou výrobků. „Konkurence totiž kvalitu hlídá lépe než úředník,“ dodal.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob potvrdil, že zmiňované povinnosti vyplývají přímo z evropského nařízení. „Výrobci prostředků na zakázku je mají plnit již od května 2021. Shodně je musí plnit všechny laboratoře napříč Evropskou unií," vzkázal Deníku.

Doplnil, že z českého zákona o zdravotnických prostředcích vyplývají jen ohlašovací povinnosti do informačního systému a povinnosti, které se na ně vztahují jako na poskytovatele zdravotních služeb.

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.Zdroj: Deník/Vladimír ŠťastnýPočet zubních laboratoří v Česku dramaticky poklesne. Máme mnoho malých firem, které vznikly v posledních letech štěpením laboratoří. EU stomatologům umožnila nakupovat práce po celé unii. Češi-lékaři tedy nakupují legálně v Německu (často levnější a vysoce kvalitní), Polsku a Slovensku. Už není tolik zvykem, že zubní lékař má „svého technika“. Digitální otisky a práce krouží Českem a EU. Časem asi i mimo EU (jako v Německu). A hlavně je tu robotizace. Jeden šikovný zubní technik nahradí několik s klasickými postupy.

Počet zubních laboratoří i techniků celosvětově klesá a nás čeká, k čemu už došlo v USA a děje se v Německu. Tedy konsolidace do větších firem s většími investicemi do vybavení. S ministerstvem se snažíme domluvit na přeškolení zubních techniků, aby zůstali v oboru jako „asistenti zubních lékařů“. Navrhli jsme změny studia i kompetencí, což už se stalo v Německu i na Slovensku. Jsou to skvělí profesionálové a byla by škoda, kdyby ze stomatologie odešli. Osobně jsem už ve své laboratoři takhle několik techniků převedl z laboratoře do ordinace.