S jednodušším působením zubních lékařů ze zemí mimo Evropskou unii počítá senátní předloha zákona, kterou nedávno schválili poslanci. Senátoři se jí budou zabývat koncem května. Zubaři Oleg a Vladyslav Ridchenko z Ukrajiny, kteří v Česku pracují již léta, návrh vítají. Proti jsou naopak představitelé České stomatologické komory.

Bratři Oleg a Vladyslav Ridchenko pocházejí z Ukrajiny a velké zubařské rodiny. „Je v ní sedmnáct sloužících zubařů. Zubní lékařky jsou i naše manželky,“ nastínil pro Deník Vladyslav. V Česku žije devět let, Oleg již patnáct.

Jsou absolventy prestižní univerzity v Kyjevě a úspěšně udělali zkoušky v Česku. Díky tomu získali od ministerstva zdravotnictví povolení pracovat zde. Postupně rozjeli síť zubních ordinací Smile Centrum nacházejících se v různých částech Prahy. Jejich sestra a švagr zase již dvanáctým rokem vykonávají povolání zubních lékařů ve Znojmě.

Vladyslav působí na pražských Vinohradech, Oleg ve Vysočanech. „Drtivá většina našich pacientů jsou Češi, necelých deset procent cizinci,“ řekl Deníku Oleg. Ctí zásady rodinného podniku, jejich cílem je spokojený pacient a lege artis (podle pravidel lékařského oboru - pozn. red.) odvedená práce. Každého klienta podrobně informují o možných variantách zákroků, aby se mohl informovaně rozhodnout.

Domluví se česky, ukrajinsky, anglicky a rusky. Podle Vladyslava využívají i všech výdobytků moderních technologií, které jim pomáhají pacientům vše vysvětlit třeba díky 3D snímkům. „Ukážeme jim přehlednou vizualizaci a nabídneme možnosti ošetření,“ podotkl.

České a ukrajinské studium stomatologie je podle nich takřka totožné. „Jen tady se mluví česky a tam ukrajinsky,“ poznamenal Oleg. I proto pro něj nebyl problém složit zdejší zkoušky, doučoval se hlavně české standardy a postupy. Ani v nich ale nevnímal velký rozdíl. S výjimkou třeba toho, že on téměř nevyužívá amalgámové plomby, které za dva roky skončí i v Česku. Přednost dává plastickým výplním.

Oba se zabývají hlavně implantologií (nahrazování zubů pomocí speciálních implantátů - pozn. red.) a zhotovuji složitější protetické práce (doplňování chybějících zubů či jejich částí, tvrdých i měkkých tkání - pozn. red.).

Působit v oboru

Oba vítají návrh novely zákona o získávání způsobilosti k výkonu zdravotního povolání. Předloha má zubním lékařům ze zemí mimo Evropskou unii umožnit, aby tu poté, co jim při nostrifikaci čeští úředníci uznají vzdělání v oboru, mohli pracovat pod dohledem stomatologa-školitele. Posléze budou moci do tří let složit aprobační zkoušku. „V Polsku a na Slovensku už zubním lékařům z třetích zemí zjednodušili podmínky k vykonávání povolání. Jsem rád, že k tomu přistoupí i Česko,“ sdělil Vladyslav. Je podle něj škoda, když odborníci, kterým utíkají léta, nemohou působit ve svém oboru.

Zvažovaná novinka se líbí i Olegovi. „Zubnímu lékaři to poskytne možnost v klidu se připravit a úspěšně složit zkoušky,“ řekl. Vladyslav má jen výhradu k tomu, že zkušený lékař bude moci najednou školit až tři zubaře. To podle něj nelze reálně zvládnout. Za adekvátní považuje dohled nad jedním či dvěma.

Návrh předložila skupina senátorů a v dubnu jej schválila Poslanecká sněmovna. Podle senátorky Jitky Seitlové reaguje na situaci v regionech. „Jen v Moravskoslezském kraji je bez registrace u zubního specialisty asi sto padesát tisíc lidí. Velkým problémem je péče o dentální zdraví dětí,“ řekla při jeho představení.

Připomněla, že nyní mohou zubní lékaři ze třetích zemí v Česku vykonávat svou profesi až po složení aprobační zkoušky. „Netransparentnost a další nejasnosti vedou k tomu, že ji složí sotva deset procent uchazečů,“ uvedla. Mnozí proto odcházejí do Polska, na Slovensko či do Německa.

Odkázala na odborné odhady, podle nichž jsou v Česku desítky zubařů ze třetích zemí, kteří provádějí méně kvalifikované práce, třeba zametají. „Nelze vyloučit, že někteří z nich jsou zneužívání k nelegální činnosti,“ dodala.

Šmucler: Absurdní představa

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.Zdroj: Deník/Vladimír ŠťastnýK předloze má naopak výhrady Česká stomatologická komora, jejíž nedávný sněm ve Špindlerově Mlýně navrhl senátorům zamítnout ji či ve změněné podobě vrátit sněmovně. „Jde o snahu legitimizovat ilegální praxe, které nepracují na pojišťovnu, mají ilegální snad-lékaře a neplatí daně,“ podotkl pro Deník její prezident Roman Šmucler.

Obává se, že předkladatelé mají představu, že český lékař nebude léčit, ale tlumočit, mluvit s pacienty, kontrolovat a vykazovat pojišťovnám. „Je absurdní představa, že našemu pojišťovenskému systému pomůže někdo, kdo se prohlásí za stomatologa (ryze formální ověření diplomu bude až za tři měsíce), neumí jazyk, nezná naše zákony, neumí pracovat pro zdravotní pojišťovny a je v pozici studenta,“ zmínil.

Podle něj to buď postavené českého lékaře oslabí, nebo to bude od začátku podvod. „Proveditelné je to jen ve velkých praxích v městech, ty mají „učitele“. Těchto akreditovaných míst je ale nadbytek, cizinci tam mohou už dnes, kapacitu však nenaplňují,“ uvedl.

V podcastu Jana Kličky Téma Deníku poznamenal, že úroveň zahraničních škol se výrazně liší. Nesouhlasí ani s tím, že je v Česku nedostatek stomatologů. Aktuálně jich tu působí asi osm tisíc.