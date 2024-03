Rodinné návyky, důkladné čištění i jídlo. To vše je podle odborníků důležité, aby se dětem nedělaly zubní kazy. Rodiče a následně i děti správné čištění naučí zubaři nebo dentální hygienistky.

Dítě u zubaře. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Po narození miminka se jeho dásně a sliznice samoočišťují. Začít s čištěním je podle dentální hygienistky Veroniky Měřičkové třeba v momentě, kdy rodiče u svého dítěte najdou první prořezávající se zub. To může být ve třetím měsíci či až po roce života dítěte. Zubař či dentální hygienistka, k nimž je třeba se objednat, vše ukážou a vysvětlí.

Když si pak dítě čistí zuby už samo, je důležité, aby předcházelo kazům. Ty totiž nejsou, na rozdíl od dispozic a návyků, dědičné. „Často u dětí pozoruji, že mají roztřepená vlákna zubních kartáčků. Je to způsobeno špatným úchopem kartáčku, a tím pádem i tlakem na kartáček,“ podotkla Měřičková pro Deník.

Pokud rodiče musí měnit kartáček brzy, někdy i po třech týdnech, často to nakonec podle ní vzdají a mění ho až po delší době. „Když to zjednoduším, dítě učíme kartáček držet jako tužku, tím na něj nevyvine takový tlak. Zubní povlak má konzistenci kaše, nepotřebujeme na něj tlačit, stačí ho jen mechanicky narušit,“ pokračovala.

Doporučuje zaměřit se též na to, jaká místa děti čistí. „Často jsou to hladké plochy, které se samoočišťují a kde povlak není. Proto se s dětmi zaměřuji na čistění povlaku mezi zubem a dásní krouživými pohyby,“ dodala.

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler upozornil, že kazů u dětí dramaticky přibylo poté, co Evropská unie od roku 2018 pro ně zakázala používat amalgámové plomby (od roku 2025, v Česku s dvouletým odkladem od roku 2027, bude zákaz platit i u dospělých – pozn. red.) „Amalgám byl nahrazen cementem. Když ale dítě nespolupracuje, dává se mu tam těžko,“ řekl.

Osvětová akce

U příležitosti Světového dne ústního zdraví se ve středu 20. března od 8.30 do 16.30 v kulturním domě Ládví (Burešova 1661, Praha 8) koná osvětová akce Maminko a tatínku, dočisti mi pusinku. Součástí budou soutěžní stanoviště pro děti, cenné informace pro dospělé účastníky o tom, jak se správně starat o zuby a ústní dutinu. Dále v odpoledních hodinách videokoutek: tři hudebně-taneční vystoupení. Akci pořádá Česká stomatologická komora, koná se pod záštitou místostarostů Tomáše Hřebíka (STAN) a Matěje Fichtnera (ANO).

Zelenina, ovoce, příloha, bílkoviny

Důležité je i to, co děti jedí. „Součástí každého denního jídla má být zelenina a ovoce,“ uvedla Alexandra Košťálová z Centra veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu. A to přesně tolik, kolik se vejde do hrsti, nebo kus velký jako pěst, kterou má dítě menší než dospělý.

Podstatná je i příloha. „Do této skupiny patří vše, od těstovin přes rýži, bulgur, pohanku, ale také kukuřici, jáhly, různé druhy vloček, krup, krupek, až po chléb, pečivo a další výrobky z různých druhů mouky,“ vyjmenovala expertka. Zapomínat se nemá ani na brambory, které je podle ní nejlepší připravovat i jíst se slupkou. Důležitá je pestrost. Bílou mouku je dobré vyměnit za celozrnnou.

A do třetice jsou stěžejní bílkoviny. „Mléčné výrobky, vejce, libové maso, ryby, luštěniny, ořechy nebo semínka,“ nastínila Košťálová. Základem pitného režimu je pak čistá voda z kohoutku. Pro malé dítě je podle odbornice vhodné i mléko. Jelikož ale obsahuje mléčný cukr, je po něm potřeba ústa minimálně propláchnout vodou a líp umýt zuby.

Naopak sladké nápoje a sladkosti do jídelníčků pravidelně nepatří a malé děti s nimi netřeba vůbec seznamovat. „Vnímají chutě velmi intenzivně a to, co my vnímáme jako málo sladké, je pro ně sladké dostatečně,“ poznamenala. Vyjmenovala třeba mrkev, kapie či ovoce.