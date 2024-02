Nenápadná pokojovka. Léčí kůži i zažívání a slibuje naději v léčbě rakoviny

S trochou nadsázky, kdybyste měli mít doma jen jednu jedinou rostlinu, měla by to být aloe vera. Proč? Chce toho po vás mnohem méně, než vám umí dát. Nakrmí vás, zkrášlí a vyléčí. Na co všechno je aloe vera dobrá? S čím vám aloe vera dokáže pomoci?

