Inovativní metodu hubnutí vytvořila lékárnice z Osaky Sumiko Watanabeová pro svého manžela Hitoschi Watanabeho, který prý díky této úpravě jídelníčku zhubl 17 kilogramů. A byl to právě Hitoschi, kdo novou dietu zpopularizoval na sociálních sítích. V roce 2008 se v Japonsku prodalo přes 730 tisíc knih s názvem Ranní banánová dieta a vzápětí začalo Japonsko pociťovat nedostatek banánů v obchodech.

Nutriční koučka celebrit: Zhubněte osm kilo za deset týdnů. Hlad mít nebudete

Dieta funguje dvěma způsoby:

- vláknina z banánu se hromadí

v žaludku, takže člověk má delší pocit plnosti

- jedno z vláken obsažených

v banánech se nazývá rezistentní škrob. Tato vláknina pak začne

v trávicím traktu fermentovat, čímž se zvýší vedlejší produkty spalování tuků.

Zdroj: web Naya-ayurveda.com

Časopis Time uvedl, že společnost Dole Japan zvýšila dovoz tohoto ovoce o více než 25 procent, ale poptávka byla tak vysoká, že banány na pultech stále chyběly. Brzy nato se japonský hit, známý také jako Asa – banánová dieta, rozšířil i na západ.

Zakladatelé plánu doporučují sníst jeden až čtyři syrové banány k snídani a popíjet k nim po malých doušcích vodu o pokojové teplotě nebo vlažnou vodu. Během let však původní dieta doznala některých změn.

Rýžová kulička dovolena

Jak na ranní banánovou dietu? „Jezte tolik banánů, kolik máte rádi. Základní zásadou je jíst banány. Ale pokud na ně nemáte chuť, jezte jiný druh ovoce,“ doporučuje Asabanana.net. Povoleným nápojem k snídani je voda pokojové teploty, která se pije při jídle po malých doušcích.

Mimo jídlo můžete pít nekalorické nápoje včetně čaje, kávy a dietní sody. Pokud dostanete hlad, můžete před obědem jíst i jiné jídlo – jeden z tvůrců diety prý občas snědl rýžovou kuličku jako dopolední svačinu.

Oblíbené diety celebrit: Slavné ženy se hlady rozhodně nemučí

„K obědu nebo večeři jezte cokoli, co máte rádi, ale jezte jen tolik, abyste nebyli nepříjemně sytí. Původní dieta zakazuje mléčné výrobky, ale upravené verze je povolují. Sladká svačina v polovině odpoledne, třeba čokoláda nebo sušenky, je přijatelná, ale zmrzlina nebo koblihy se nedoporučují,“ radí web Livestrong.com. Slaná svačina je prý také v pořádku, ale mělo by to být něco zdravého, rozhodně ne bramborové lupínky.

Brzy večeřet, brzy spát

Obzvlášť důležité prý je hlídat si dobu večeře a spánek. „Hlavní příčinou obezity jsou pozdní večeře. "I když snídáte banány, večeře pozdě večer to zkazí,“ varují tvůrci diety. Podle nich je nejvhodnější čas na večeři kolem šesté hodiny, nejpozději v osm. Pokud člověk večeří brzy, může si dopřát více jídla.

Je dobré chodit spát před půlnocí. „Když se každý den zbavíte únavy, bude pro vaše tělo snazší zhubnout,“ upozorňují autoři diety. Bez kvalitního spánku ranní banánová dieta nebude dostatečně účinná. Dostatečný spánek navíc dokáže zlepšit zdravotní stav.

Abyste zhubli, nepotřebujete počítat kalorie, říká odbornice Margit Slimáková

Při dietě se navíc doporučuje vést si dietní deník. Cvičení je v tomto plánu volitelné, ale pokud je zařadíte, je pravděpodobnější, že zhubnete. „Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, zaměřte se 30 až 60 minut denně na kardio, jako je rychlá chůze, plavání nebo jízda na kole, a také několik silových tréninků každý týden,“ doporučuje Livestrong.com.

Levné a sladké, ale zdravé

Proč právě banány? Vysvětlení je poněkud překvapivé. „Banány doporučujeme, protože jsou levné a sladké, není třeba mýt nádobí, a proto je snazší pokračovat v dietě,“ konstatuje Hitoschi Watanabe.

Banány každopádně obsahují draslík a sodík, které jsou důležité pro naši kardiovaskulární soustavu. Navíc zlepšují trávení, vyrovnávají krevní tlak, pomáhají proti zácpě i pálení žáhy a bojují proti volným radikálům.

Zdroj: Youtube

V současné době neexistuje žádný jasný důkaz o schopnostech banánů zhubnout ve srovnání s jakýmkoli jiným ovocem nebo zeleninou. „Všechny druhy ovoce a zeleniny mohou podporovat zdravou váhu, protože mají nízký obsah kalorií, obsahují vlákninu, aby byl váš žaludek spokojený, a nahrazují potraviny s vysokým obsahem tuku a cukru, které mohou vést k přibírání na váze,“ podotýká web Fruitsandveggies.org.

Upravené diety

Původní dieta pochází z Japonska, ale pokud si projdete například české weby, které přísahají na banánovou dietu, a srovnáte jejich doporučené jídelníčky, ukáže se, že se liší – a někdy v zásadních věcech. Zatímco některé doporučují banán jen k snídani a zapít jej vodou pokojové teploty, jiné jej dovolují i k přesnídavce. Podle dalších zdrojů je nutné jíst banány pětkrát denně, tedy ke každému jídlu. Doporučuje se celozrnné pečivo, ryba, bílý jogurt a zelenina, většinou ve stogramových porcích. Odpolední svačinu zde představuje pouze pět koleček sušeného banánu.

Sladidlo, kosmetika i vyprošťovák. Banán je přírodní antidepresivum plné energie

Sušený banán naopak striktně zakazuje další druh banánové diety, kde nejsou povoleny ani mražené či pečené banány a jíst se smí pouze banány čerstvé.

Některá dieta zcela zakazuje mléko a mléčné výrobky, jiná doporučuje rozmixovat banán v mléce s medem a některá je dokonce založena na tom, že dietář přes den každé dvě hodiny sní banán a vypije sklenici mléka.

Původní dieta zakazuje alkohol, ale upravené verze povolují pivo nebo víno při společenských příležitostech.

V čem se však autoři upravených banánových diet shodují, je upozornění, aby se držely pouze krátkodobě, protože by tělo mohlo trpět nedostatkem bílkovin, že se vedle stravovacích omezení musí také cvičit a pít hodně vody a že je zde sice značná šance, že člověk skutečně pár kilogramů shodí, ale stejnou šanci má i nástup jojo efektu.

Dvě kila, pět kilo…

Liší se i velikost slibovaného úbytku na váze. Některé banánové diety slibují zhubnout dva kilogramy za týden, jiné, například na webu BetterMe, dokonce pět kilogramů za tři dny. Řada odborníků je však k banánové dietě skeptická. Mimo jiné jim vadí, že podle původní verze může dietář jíst k obědu i k večeři, na co má chuť. Zástupce Americké dietetické asociace pro Daily News řekl: „Na banánu není nic magického… Není to dobře definované, ani vědecky podložené. Kdykoli máte dietu, která říká, že můžete jíst vše, co chcete, existuje možnost, že lidé, kteří jsou náchylní k přejídání, budou mít problémy“.