„Jaký čaj je dobrý na srdce?“ a „Jaké bylinky na srdce?“. Tyto dvě věty lidé často zadávají do internetových vyhledavačů. A není divu. Kardiovaskulární onemocnění totiž patří k nejčastějším příčinám úmrtí. K tomu, abyste snížili riziko srdečního selhání a onemocnění, vám opravdu mohou pomoci některé bylinky. Kde bylinky prospěšné našemu srdci rostou, v jaké formě se užívají a mohou vám při špatném dávkování víc ublížit, než pomoci?

Hloh obecný pomáhá na nemocné srdce | Foto: Shutterstock

Se zlomeným srdcem vám sice nepomohou, na nemocné srdce ale bylinky pomáhají. Představíme vám sedmero z nich.

V ČLÁNKU NAJDETE TYTO BYLINKY:

* Srdečník obecný

* Hloh obecný

* Česnek

* Jmelí

* Fenykl obecný

* Ibišek súdánský

* Zázvor lékařský

1. Srdečník obecný

Srdečník obecný je jedna z nejúčinnějších bylin, které její pozitivní účinky na nemoci srdce předurčil už sám její název. Vysoká dekorativní rostlina roste na suchých místech. Vzácně ji najdeme na okrajích cest nebo loukách, ale většinou se pěstuje. Sbírá se celá kvetoucí nať, z větších rostlin jen její vrchní část. Bylina kvete v období od června do září až října. Droga se dá koupit ve specializovaných prodejnách.

„Čaj nebo tinktura ze srdečníku léčí anginu pectoris, srdeční slabost, tiší bolesti srdce a snižuje tepovou frekvenci, přitom značně uklidňuje celý organismus,“ uvádí web Azkurs, zabývající se problémy srdce a krevního oběhu.

Koupit se dá ve specializovaných prodejnách, ale jak web varuje, opatrnost je u srdečníku opodstatněná, neboť při silnějším dávkování se může projevit jako mírně jedovatý. Jeho užívání proto zkonzultujte s odborníkem.

Návod na směs pro tinkturu nebo čaj:

1 díl hloh list s květem

1 díl hloh květ

1 díl srdečník

1 díl kozlík či petržel)



Čaj nebo tinkturu z takto připravené směsi užíváme dvakrát až třikrát denně.

2. Hloh obecný

Rozkvetlé keříčky hlohu svými bohatými bílými květy lahodí od začátku května do konce června nejen oku. Právě tyto květy se totiž sbírají a suší k léčebnému použití. Hloh, který pomáhá na nemocné srdce, koupíte jako často používanou léčivou rostlinu v lékárně i v prodejnách s bylinkami.

„Odvar z květů hlohu posiluje a prokrvuje srdeční sval, uklidňuje bušení a arytmii srdce, roztahuje věnčité cévy a pomáhá při angíně pectoris,“ uvádí některé z pozitivních účinků web azkurs.org. Hloh také zlepšuje krevní oběh a reguluje tlak krve.

Bylinky na srdce:

„Hloh obsahuje látky, které rozšiřují koronární tepny, čímž zlepšují průtok krve do srdečního svalu. Bobule této rostliny mohou být konzumovány jako čaj nebo kapsle,“ uvádí web Guthrie, zabývající se zdravím a wellness.

Hloh působí pomalu, jeho účinky se projevují až po dlouhodobějším užívání, ale pak jsou trvalé. Podle webu Betternutrition, zaměřeného na zdraví a výživu, hloh zlepšuje krevní oběh a snižuje poškození srdce po infarktu.

„Obvyklá dávka je 80 až 300 mg standardizovaného extraktu dvakrát až třikrát denně. Pokud užíváte hloh jako čaj nebo želé, doporučená dávka je alespoň 4 až 5 gramů denně. Nechte bylinku působit alespoň 2 až 4 týdny a pamatujte, že jde o dlouhodobou terapii, takže účinnost hlohu se může i po jednom až dvou měsících ještě zvýšit,“ uvádí se na webu.

Jak připravit čaj z lístků a květů hlohu na posílení srdce:

* zalijeme 1–2 kávové lžičky listů a květů čtvrt litrem vody

* necháme 15 minut vyluhovat a scedíme

* pijeme 3× denně po doušcích



Tato kúra by měla trvat 4 až 6 týdnů.

3. Česnek

Pokud jde o bylinky pro zdraví srdce, česnek patří na přední místo. Krevní tlak snižuje podle webu betternutrition až o 10 procent a může také snížit poškození srdeční tkáně, takže se rozhodně nebojte zařadit ho pravidelně do svého jídelníčku. Snižuje také hladinu cholesterolu. „Extrakt z česnekového prášku standardizovaný tak, aby obsahoval 1,3 procenta allicinu, se obvykle podává v dávce 900 mg denně. Větší dávky jsou bezpečné.“



Česnek je navíc protizánětlivý, antibakteriální a protiplísňový. „Česnek je bohatý na vitamíny A, B a C, selen, vápník a jód. Již staří Egypťané považovali česnek za afrodisiakum. Římané ho zasvěcovali bohyni plodnosti Ceres a ze šťávy z něho vylisované po přidání trochy koriandru setého připravovali nápoj lásky. Měl vyléčit i impotenci způsobenou čarodějnou mocí,“ uvádí na konto česneku internetová encyklopedie Wikipedia.

4. Jmelí

Jmelí bylo od pradávna považováno za magické a připisovala se mu zázračná moc. Už keltští kněží věřili, že přináší zdraví a lásku a dodnes je v období vánočních svítků coby symbol štěstí ozdobou našich domácností. Jmelí je ale především rostlinný parazit, který se přiživuje na stromech, obvykle vysoko v jejich korunách.

Jmelí bíléZdroj: Shutterstock

Bílé kuličky jsou jedovaté, ale z měkkých částí listů se připravuje tinktura, která je k dostání v lékárnách. Posiluje srdeční sval a dokáže regulovat krevní tlak, takže je preventivním prostředkem proti infarktům. Jmelí užíváme ve formě tinktury, prášku nebo formou kapek, které přidáváme do čajových směsí. U jmelí ale velmi opatrně, patří mezi mírně jedovaté rostliny, proto může být předávkování nebezpečné.

Jak uvádí Wikipedia, pro zajištění drogy ze jmelí se využívá mladých větévek s listy slabšími než 5 mm, které se sbírají zpravidla od prosince do února. Suší se ve slabých vrstvách nebo ve svazečcích zavěšených na šňůrkách při teplotě do 40 stupňů Celsia. Bylina schne poměrně pomalu.

„V lidovém léčitelství se používá buď ve formě prášku nebo jako nálev (macerát). Nedoporučuje se připravovat odvar, neboť účinné látky se varem rozkládají. Choroby, při nichž je jmelí doporučováno, však vyžadují bezpodmínečně odborné lékařské vyšetření, a proto je použití drogy možné pouze po poradě s lékařem,“ upozorňuje Wikipedia.

5. Fenykl obecný

Fenykl je léčivá víceletá rostlina pěstovaná jako dvouletá, ze které se užívají listy i plody. Tato bylina se odedávna používá jako přírodní lék na zažívací potíže. Má ale podle webu guthrie.org příznivý vliv i na srdce, protože snižuje vysoký krevní tlak a také hladinu cholesterolu.

Fenykl lze konzumovat v čaji nebo se mohou čerstvé nasekané lístky přidávat místo máty do jogurtových zálivek do salátů.

6. Ibišek súdánský

Ibišek, bylina s nápadnými květy, je bohatý na antioxidanty. „Ibiškový čaj může pomoci udržovat zdravý krevní tlak a hladinu cholesterolu a podpořit tak dlouhodobé kardiovaskulární zdraví,“ uvádí web Gaia herbs.

Ibišek súdánskýZdroj: Shutterstock

„Čaj z ibišku má antioxidační, dezinfekční a protizánětlivé účinky, snižuje pocení, zamezuje ukládání tuku v tepnách, pomáhá redukovat nadváhu či stimuluje paměť,“ doplňuje informace Wikipedia.

7. Zázvor lékařský

Zázvor je vytrvalá bylina dorůstající výšky až 90 centimetů, používaná po staletí v tradiční medicíně. Oddenek rostliny je využíván k léčebným účelům. Jak uvádí web gaiaherbs.com, zázvor obsahuje látky, které mají zklidňující a antioxidační vlastnosti. Pomáhá udržovat hladinu krevního tlaku a celkově podporuje činnost srdce.

„Podobně jako česnek se dá zázvor použít čerstvě nastrouhaný, například při přípravě čaje, nebo jako sušené práškové koření. Toto koření je zvláště dobré pro zdraví srdce. Snižuje oxidační stres, je také protizánětlivý, snižuje cholesterol, zlepšuje funkci jater a upravuje krevní tlak,“ uvádí některé z pozitivních vlivů zázvoru na svém webu Helaspice, jeden z předních dodavatelů koření v Kanadě.

„Zázvor se dá užívat v jeho sušené i čerstvé formě, v podobě extraktu, sirupu, tablet nebo tinktury. Stanovení správného dávkování závisí na tom, jaká léková forma je konzumována. U práškových kapslí nebo extraktu je doporučené dávkování 500 mg 2 až 4krát denně pro dospělé a děti od 6 let. Pro představu, jaké množství se smí užívat v jiné formě, je vhodný přepočet podle údajů, že gram extraktu odpovídá asi gramu sušeného a práškovaného zázvoru, pěti gramům čerstvého zázvoru, čtyřem šálkům zázvorového čaje nebo dvěma lžícím zázvorového sirupu,“ uvádí Wikipedia.

Petrželové víno sv. Hildegardy



Jeden z mnoha bylinkářských receptů, které nám zanechala sv. Hildegarda von Bingen, je na petrželové víno. To se používá při oslabení srdce a krevního oběhu a mělo by pomoct odstranit bolest po srdečním infarktu. Jak uvádí web Bylinky pro všechny, zaměřený na účinky bylin, na výrobu vína je potřeba: deset čerstvých stonků petržele i s listy, které zalijeme litrem hroznového vína a přidáme jednu až dvě polévkové lžíce vinného octa.



Vše se deset minut povaří na mírném ohni. Vzniklou pěnu sbíráme. Odstavíme, přidáme 300 gramů pravého včelího medu, promícháme a opět necháme čtyři minuty povařit. Přecedíme, přelijeme do čistých lahví a uzavřeme. „Užíváme 2-3 lžíce denně při srdečních potížích. Víno posiluje srdce a mírní píchání u srdce,“ vysvětluje web Bylinky pro všechny.

Chcete se dožít vysokého věku ve zdraví a v pohodě? Pak ovšem nemůžete spoléhat jen na bylinky a své srdce se snažte posílit i jinak.

Nestresujte se a mějte pod kontrolou hlavní rizikové faktory, kterými jsou vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, nadváha a kouření. Zdravým životním stylem, vyváženou stravou, dostatkem tekutin, pravidelnou fyzickou aktivitou a dostatkem spánku můžete významně snížit riziko srdečních onemocnění.

