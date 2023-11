CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

Zánět močových cest zpravidla vzniká, když škodlivé bakterie proniknou z konečníku přes močovou trubici do močového měchýře, kde se usadí a množí. Podle lékařů bakterie mohou do těla proniknout také při sexu.

Dalšími častými příčinami může být prochladnutí, nedostatečná hygiena, zadržování močení, nedostatečný příjem tekutin, alergie na potraviny a přecitlivělost na chemické látky v kosmetice.

Cviky na podpoření správného fungování močového měchýře a ledvin:

Některé studie spojovaly onemocnění s konzumací kontaminovaného drůbežího masa a masa s kmeny bakterií E. coli. „Výzkum však neprokázal, že by konzumace masa nebo drůbeže způsobovala zánět močových cest,“ konstatuje web Everyday Health, který se zabývá zdravým životním stylem.

Připomíná však jednu studii prováděnou u tchajwanských budhistických obyvatel, která zjistila, že omezení masa ve stravě a orientace na ovoce a zeleninu může mírně snížit riziko nemoci.

Podle studie totiž bylo riziko infekce močových cest u vegetariánů ve srovnání s lidmi, kteří maso jedí, o 16 procent nižší.

Infekce častěji postihuje ženy, protože mají kratší močovou trubici než muži a bakterie do ní mohou proniknout snáze. „Ženy mají třicetkrát vyšší pravděpodobnost než muži, že onemocní zánětem močových cest. Více než polovina žen bude mít za život alespoň jednu infekci močových cest,“ upozorňuje server Prevention, který se věnuje zdravotním problémům.

Tato infekce je nejen nebezpečná pro zdraví, ale je navíc i velmi nepříjemná. Její projevy jsou často velmi bolestivé. Pacienti zažívají:

V lékárně je možné zakoupit test pro orientační zjištění možného zánětu močových cest, který ze vzorku ranní moči dokáže výsledek vyhodnotit do dvaceti minut.

Lékařská věda si s infekcí močových cest dokáže poradit zpravidla pomocí antibiotik. Odborníci však upozorňují, že existují rostliny obsahující látky, které při léčení pomáhají. „Použití léčivých rostlinných látek má nesmírné výhody, jako jsou menší vedlejší účinky, lepší snášenlivost i menší náklady na léčbu,“ tvrdí studie z roku 2020.

Podle odborníků, kteří ji prováděli, fytochemikálie z těchto rostlin dokonce zvyšují účinek běžně používaných antibiotik.

Mezi rostlinami, které se při léčbě osvědčily, je například petržel, libeček či kopřiva dvoudomá. Čaje z jejich nati zvyšují objem moči, a tak pomáhají vyplavit nepřátelské bakterie.

Podobné účinky má i list pampelišky. „Je známá jako diuretikum, které zvyšuje množství moči. To může propláchnout močový měchýř a zmírnit bolestivé příznaky. Navíc má silné antibakteriální vlastnosti,“ uvedla endokrinoložka Samudrika Patilová pro web Healthshots, který se soustředí na zdraví a zdravé stravování.

Studie z roku 2020 také zjistila, že lidé, kteří konzumují antiseptické a antiadhezivní byliny, jako je jalovec, a plody brusinky, vylučují antimikrobiální sloučeniny, které mohou přímo zabíjet mikroby nebo narušovat jejich přilnavost ke stěně epitelu buněk. Tím chrání před zánětem močových cest.

„Brusinky jsou asi nejznámějším bojovníkem s infekcí močových cest. Brusinkový džus je nabitý sloučeninami zvanými proanthokyanidiny, které pomohou zabránit bakteriím E. coli proniknout do tkání v močovém traktu,“ píše Everyday Health.

Vyberte si však džus neslazený, protože cukr v tom slazeném by mohl bakteriální infekci přiživit.

Někteří vědci sice namítají, že účinky brusinek na léčení zánětu močových cest nejsou prokázány, ale uznávají, že brusinkový džus je velmi dobrou prevencí proti této infekci.

Tmavé bobule keře jalovce jsou důležité při výrobě ginu, ale odedávna se používaly jako přírodní lék na problémy s ledvinami a záněty močových cest.

Brusinky jsou asi nejznámějším bojovníkem s infekcí močových cest

Jalovec je diuretikum (je tedy močopodný), takže povzbuzuje naše tělo, aby zvýšilo tok moči a zbavovalo se bakterií způsobujících infekci.

Jeho bobule také obsahují esenciální oleje, které mají antiseptické vlastnosti a zabraňují růstu bakterií.

Proti zánětu močového měchýře je velmi účinný i česnek, zlatobýl, přeslička nebo medvědice lékařská. V lidovém léčitelství je hvězdou v boji s infekcí močových cest také lichořeřišnice. Bývá označována za silné přírodní antibiotikum, které pomáhá v boji proti škodlivým bakteriím a zánětům močového měchýře. Má také silné močopudné účinky.

Lichořeřišnice:

Z lichořeřišnice můžete jíst květy, semena i listy, jejichž chuť připomíná řeřichu. Dává se do salátů a dresinků, můžete ji nakrájet do pomazánek, její pupeny se nakládají jako kapary. Když dvě lžíce nasekané lichořeřišnice zalijete 250 mililitry horké, ale ne vroucí vody, dostanete léčivý čaj. Nejlepší je používat lichořeřišnici čerstvou nebo si z ní vyrobit tinkturu.

Recept na tinkturu z lichořeřišnice

Půl sklenice květů

4 dcl bílého alkoholu

Postup: Květy vložíme do nádoby, nejlépe do zavařovací sklenice, a zalijeme alkoholem. Směs necháme v uzavřené nádobě macerovat asi čtyři týdny na slunném teplém místě a občas protřepeme. Pak přecedíme a nalijeme do malých lahviček. Užíváme třikrát denně 30 kapek, ale nejvýše po dobu dvou týdnů. Pak užívání na čas přerušíme.