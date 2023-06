Čaj je vynikajícím nápojem, který podle studií může dokonce zachraňovat život. Jeho využití je ale mnohem širší než jen v péči o zdraví. Čaj jde využít dokonce i při mytí oken, také je užitečným lapačem pachů a ocení ho i pěstitelé rostlin.

Pití pravého čaje má řadu zdravotních benefitů | Foto: Shutterstock

Zapomeňte teď na různé ovocné, bylinné či pečené čaje, protože řeč bude pouze o čaji pravém. To je ten, který je vyrobený z listů rostliny čajovníku čínského. Pravý čaj se konzumuje už tisíce let a je oblíbený pro své jemné a charakteristické aroma a chuť. Kromě toho, pravý čaj obsahuje mnoho bioaktivních sloučenin, jako jsou polyfenoly, katechiny a kofein, které mu přidávají řadu zdravotních výhod.

V ČLÁNKU SE DOVÍTE:

* Dva zázračné šálky

* Jsou fakta spolehlivá?

* Zelený versus černý

* Pomocník pro srdce i mozek

* Pití čaje jako prevence rakoviny

* Moc čaje způsobí nervozitu

* Výborný přírodní čistič

* Čajový lapač pachů

* Čaj zakryje i šediny

* Základní fakta o čaji

Dva zázračné šálky

Rozruch mezi vědci způsobila loni publikovaná britská studie v odborném časopise Annals of Internal Medicine, podle které pravidelná konzumace černého čaje může díky zlepšení kardiovaskulárního zdraví snižovat šanci, že náhle zemřete.

Jedna studie ukázala, že lidé, kteří denně vypijí dva a více šálků čaje, mají o devět až 13 procent menší riziko náhlého úmrtí.Zdroj: Shutterstock

Studie totiž ukázala, že lidé, kteří denně vypijí dva a více šálků čaje, mají o devět až 13 procent menší riziko náhlého úmrtí.

Údajně se to děje bez ohledu na to, zda lidé do čaje přidávají mléko či jej sladí. A nezáleželo ani na teplotě čaje.

Jsou fakta spolehlivá?

Emeritní přednosta Kardiocentra pražského IKEM Jan Pirk pro server iRozhlas tento výzkum zkritizoval. „Divím se, že článek s takovými závěry v tak prestižním časopise byl přijat k publikaci,“ prohlásil náš přední odborník na srdce. Podle Pirka výzkumy založené na tom, že účastníci sami sdělují, co a jak, v tomto případě počty šálků, jsou zatíženy velkou chybou, navíc není čaj jako čaj a také záleží na jeho přípravě.

Zelený versus černý

Jak dále web Českého rozhlasu uvedl, Britský národní institut zdraví použil data společnosti UK Biobank, ve kterých se nacházelo zhruba půl milionu lidí starých od 40 do 69 let. Z toho 85 procent pije čaj a 89 procent pije čaj černý. Studii výzkumníci vypracovali jako dotazník v letech 2006 až 2010 a výzkum pokračoval další dekádu.

Jak připravit čistý černý čaj:

Zdroj: Youtube

Podle profesora preventivní medicíny Fernanda Rodrigueza Artaleja z Madridské univerzity je však výzkum průlomem, protože dosud podobné výzkumy vznikaly výhradně v Asii, kde lidé primárně pijí zelený čaj.

Pomocník pro srdce i mozek

Každopádně popíjení pravého čaje, když se to s ním nepřehání, přijde našemu tělu vhod.

Některé studie naznačují, že pravidelná konzumace čaje může snížit riziko srdečních chorob a mrtvice. To může být důsledkem schopnosti čaje snižovat hladinu cholesterolu v krvi, zlepšovat krevní oběh a snižovat krevní tlak.

Kofein obsažený v čaji může zlepšit kognitivní funkce, jako je koncentrace, pozornost a paměť.

Jak na dokonalý čaj? Vroucí voda není potřeba, pohoda na jeho vypití ano

Čaj také obsahuje L-theanin, sloučeninu, která může snižovat úzkost a stres a zlepšovat náladu. Některé složky čaje, jako jsou polyfenoly, mohou pomoci posílit imunitní systém a chránit tělo před infekcemi a nemocemi.

Pití čaje jako prevence rakoviny

Čaj obsahuje mnoho antioxidantů, které chrání tělo před poškozením způsobeným volnými radikály a mohou snižovat riziko vzniku určitých typů rakoviny, jak informuje například server BBC, a dalších chronických onemocnění.

Objev osvíceného císaře

Podle legendy se pití čaje objevilo asi před 5000 lety za vlády čínského císaře Šen Nunga. Moudrý vládce a vynalézavý vědec trval na tom, aby se veškerá voda k pití převařovala. Jednoho letního dne při zastávce na cestách po vzdálených krajích sloužící venku začal vařit vodu na pití pro císařův doprovod, když najednou do nádoby spadlo několik suchých listů z blízkého stromu. Vařící voda se zbarvila dohněda. To vzbudilo císařovu zvědavost a trval na tom, že vodu ochutná. A to byl jeho první šálek čaje.

Některé složky čaje mohou pomoci zlepšit trávení a snížit riziko zažívacích potíží, jako jsou zácpy a průjmy. A do oblasti zdraví patří ještě jedna babská rada pro léčbu popálenin. Studený čaj může pomoci zmírnit bolest a otok, když se člověk spálí. Namočte čajový sáček do vody a aplikujte na postižené místo.

Příliš mnoho čaje způsobuje nervozitu

Všechny vyjmenované přínosy pro zdraví určitě neplatí plošně pro každého a pro jakýkoliv čaj. Je třeba si uvědomit, že zdravotní účinky čaje se mohou lišit v závislosti na druhu čaje, způsobu přípravy a množství konzumovaného nápoje. Konzumace příliš velkého množství čaje může mít naopak negativní účinky, jako jsou nespavost, nervozita a podrážděnost.



Nahrává se anketa …

Výborný přírodní čistič

Čaj může být užitečným pomocníkem také v domácnosti a lze jej využít na mnoho způsobů. Čajové lístky mohou pomoci odstranit zbytky jídla a skvrny ze skla a porcelánu. Stačí nechat je po vyluhování vychladnout a použít jako materiál na čištění nádobí.

Uplatní se i při očistě oken: smíchejte vodu s čajovými lístky a použijte roztok jako přírodní alternativu k chemickým čističům oken. A když jde o úklid, najde se recept i pro čištění koberců. Čajový odvar stačí smíchat s vodou, postříkat koberec a pak jej osušit.

Čajový lapač pachů

Díky čaji lze také zabojovat s různými nelibými vůněmi. Čajové sáčky mohou pomoci odstranit zápachy v domácnosti. Stačí je položit do šuplíků, skříní nebo ledničky a nechat je tam působit. Ošetřit lze i nevonící obuv: vložte do bot čajové sáčky a nechte je tam přes noc. Čajové lístky absorbují nepříjemný zápach a zanechávají boty svěží.

Zázračný citron: Léčí nemoci a stres. Nahradí i čisticí prostředky či kosmetiku

Čaj zakryje i šediny

A nezapomeneme ani na příspěvek čaje ke kráse. Zafunguje třeba při odstraňování kruhů pod očima. Namočte dva čajové sáčky do studené vody a ponechte je v ní asi pět minut. Pak je položte na zavřené oční víčko a nechte působit dalších 10 minut.

Namočte dva čajové sáčky do studené vody. Pak je položte na zavřené oční víčko a nechte působit dalších 10 minut. Odstraníte kruhy pod očimaZdroj: Shutterstock

Černý čaj může také pomoci ztmavit vlasy. Připravte si silný čajový odvar. Po vychladnutí ho nalijte na vlasy a nechte působit asi půl hodiny minut, poté opláchněte.

Pro radost zahradníků



Čajové lístky a sáčky se náramně hodí jako přírodní hnojivo pro rostliny. Stačí je smíchat s půdou. Kniha Neobyčejná využití obyčejných věcí, kterou vydal Readers´ Digest Výběr, nabízí pro zahradníky i méně známé čajové tipy.



Připravte květináče na sázení



Pro svěžejší pokojové rostliny dejte před sázením květin na vrstvu drenáže na dno několik použitých sáčků s čajem. Sáčky zadrží přebytečnou vodu a do půdy budou uvolňovat živiny, které v sobě čaj má.



Urychlete tvorbu kompostu



Abyste urychlili rozklad kompostovaného materiálu, a navíc obohatili kompost živinami, nalijte na hromadu kompostu několik šálků silného čaje. Tekutý čaj podpoří rozklad a zvýší množství bakterií zvyšujících kyselost prostředí. Výsledkem bude bohatý kompost s kyselým pH.

Základní fakta o čaji

1. Čaj je aromatický nápoj, který se připravuje louhováním listů čajovníku čínského (Camellia sinensis) v horké vodě. Existuje mnoho druhů čaje, z nichž každý má své vlastní charakteristické aroma a chuť.

2. Camellia sinensis je stálezelený keř nebo malý strom, který pochází z Asie. Tato rostlina patří do čeledi Theaceae a je původem z oblasti subtropického a tropického pásma, včetně Číny, Indie, Japonska a Vietnamu.

3. Čajovník se používá se k výrobě různých druhů čaje, jako jsou černý čaj, zelený čaj, bílý čaj, oolong čaj a další. Pravý čaj se liší od bylinkových čajů nebo ovocných nápojů, které se často nazývají čajem, ale vyrábějí se z jiných rostlin než Camellia sinensis.

Sklizeň čaje v indickém Severním BengálskuZdroj: Wikimedia Commons, Rupeshsarkar, CC BY-SA 4.0

4. Pravý čaj se skládá z lístků, pupenů a mladých výhonků čajovníku. Tyto části jsou sbírány ručně nebo strojově a následně podrobeny procesu zpracování, který závisí na druhu čaje.

5. Pro výrobu černého čaje jsou listy oxidovány na sto procent a sušeny, zelený čaj je naopak zpracován napařováním, nebo je pražený a sušený, bílý čaj se zpracovává šetrným způsobem a oolong čaj je oxidován na 15 až 85 procent a dál ještě různě zpracováván.