Všestranné využití má černý rybíz, který roste ve většině zahrádek. Je to ovoce doslova nabušené vitamíny, které je velmi zdravé a prospěšné i při léčbě závažných chorob. A už příliš nezáleží na tom, o jakou odrůdu jde. Všechny pomohou v boji s rakovinou či zeleným zákalem a mužům pomohou dodat pevnou erekci.

Černý rybíz je pomocníkem i při léčbě vážných chorob. | Foto: Wikimedia Commons, Aconcagua, CC BY-SA 3.0

Černý rybíz je opadavý keř vysoký až 1,5 metru. Větve jsou zpočátku světlé a chlupaté, později červenohnědé. Květy jsou uspořádány v hroznech po šesti až deseti kusech. Plodem rybízu jsou černofialové až černé jedlé bobule o průměru osm až jedenáct milimetrů. Listy i větve uvolňují typické aroma. A to může být některým lidem nepříjemné, zatímco jiným bude vonět, jak uvádí internetová encyklopedie Wikipedia. Tak či tak lze černý rybíz směle označit za poklad zahrádky.

Podívejte se, co černý rybíz obsahuje a jaké má účinky na zdraví:

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Bobule plné vitaminů a antokyanů

* Co všechno černý rybíz umí

* Pevnější erekce díky rybízu

Bobule plné vitaminů a antokyanů

Jak připomíná například dvojice autorů Lynwen Harrison a Rachel Smith ve své odborné knize o výživě Developing Food Products for Consumers with Specific Dietary Needs, černý rybíz je mimo jiné velmi bohatý na mnoho antioxidantů, vitamínů, esenciálních mastných kyselin a minerálů.

Je proslulý i vysokým obsahem vitamínu C a velmi vzácnou kyselinu gama-linolovou. Je to také bohatý zdroj draslíku.

Nevařená marmeláda z černého rybízu:

„Bylo prokázáno, že černý rybíz má dvakrát více draslíku než banány, čtyřikrát více vitamínu C než pomeranče a dvakrát více antioxidantů než borůvky. Černý rybíz obsahuje antokyany, což jsou sloučeniny, které jsou velmi silnými antioxidanty a působí protizánětlivě,“ uvedli Harrison a Smithová.

Co všechno černý rybíz umí

Na co lze všechny obsažené látky využít, vysvětluje například známý web zaměřený na výživu Nourish by Webmd.

Černý rybíz je zdraví velmi prospěšné ovoce.Zdroj: Wikimedia Commons, Jonathan Billinger, CC BY-SA 2.0

Jde mimo jiné o:

Zlepšení imunity – Za tímto účinkem stojí vysoký obsah antioxidantů, včetně vitamínu C. Spolu s antokyany v černém rybízu antioxidanty posilují imunitní systém, což tělu umožní účinněji bojovat s infekcemi a viry.

– Za tímto účinkem stojí vysoký obsah antioxidantů, včetně vitamínu C. Spolu s antokyany v černém rybízu antioxidanty posilují imunitní systém, což tělu umožní účinněji bojovat s infekcemi a viry. Zmírnění zánětu - Jelikož je černý rybíz bohatý na omega-6 mastnou kyselinu zvanou kyselina gama-linolovou, která má silné protizánětlivé účinky, je konzumace černého rybízu velmi prospěšná pro pacienty například s revmatoidní artritidou.

- Jelikož je černý rybíz bohatý na omega-6 mastnou kyselinu zvanou kyselina gama-linolovou, která má silné protizánětlivé účinky, je konzumace černého rybízu velmi prospěšná pro pacienty například s revmatoidní artritidou. Pro zdraví očí - Černý rybíz bohatý na antokyany může pomoci léčit zelený zákal a zpomalit jeho progresi. Rovněž bylo prokázáno, že zmírňuje únavu očí.

- Černý rybíz bohatý na antokyany může pomoci léčit zelený zákal a zpomalit jeho progresi. Rovněž bylo prokázáno, že zmírňuje únavu očí. Pro zdravější srdce – Průzkumu prokazují, že na kardiovaskulární systém velmi příznivě účinkují oleje obsažené v semenech, jelikož mimo jiné snižují celkovou hladinu cholesterolu v krvi.

– Průzkumu prokazují, že na kardiovaskulární systém velmi příznivě účinkují oleje obsažené v semenech, jelikož mimo jiné snižují celkovou hladinu cholesterolu v krvi. Zdravé trávení – Jak připomíná Nourish by Webmd, černý rybíz obsahuje rozpustnou a nerozpustnou vlákninu, přičemž obě jsou životně důležité pro zdravé trávení. V kombinaci jejich účinků tak černý rybíz v konečném důsledku pomáhá předcházet hromadění toxinů v trávicím traktu a snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva.

– Jak připomíná Nourish by Webmd, černý rybíz obsahuje rozpustnou a nerozpustnou vlákninu, přičemž obě jsou životně důležité pro zdravé trávení. V kombinaci jejich účinků tak černý rybíz v konečném důsledku pomáhá předcházet hromadění toxinů v trávicím traktu a snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva. Protinádorové účinky - Antioxidanty v černém rybízu jsou účinné v boji těla proti volným radikálům. Pomáhají také snižovat poškození buněk, které jinak může vést ke vzniku určitých typů rakoviny. Antokyany v černém rybízu mohou podle některých průzkumů dokonce pomoci zpomalit vývoj existujících rakovinných buněk v játrech.

- Antioxidanty v černém rybízu jsou účinné v boji těla proti volným radikálům. Pomáhají také snižovat poškození buněk, které jinak může vést ke vzniku určitých typů rakoviny. Antokyany v černém rybízu mohou podle některých průzkumů dokonce pomoci zpomalit vývoj existujících rakovinných buněk v játrech. Léčba diabetu - Černý rybíz má vysoký obsah manganu, což je důležitá látka, která pomáhá v potřebných mezích udržovat hladinu cukru v krvi.



Pevnější erekce díky rybízu

Univerzita v americkém Connectitutu zase k výhodám tohoto letního ovoce uvedla, že černý rybíz by mohl být součástí dietních změn, které mají zabránit obezitě nebo pomoci lidem s onemocněními spojenými s obezitou.

BBC připomíná i výzkum profesora Aedína Cassidyho na Queen's University v Belfastu, který provedl výzkum, zda by černý rybíz mohl pomoci mužům, kteří bojují s erektilní dysfunkcí.

Naši předkové znali všelék na záněty a další neduhy. Teď je čas na jeho sběr

„Většina případů erektilní dysfunkce je způsobena nedostatečným průtokem krve. A některé flavonoidy, včetně antokyanů odpovědných za tmavě fialovou barvu rybízu, mohou zlepšit průtok krve tím, že zlepší pružnost tepen,“ doplnil Cassidy.

Pro BBC připomenul velkou desetiletou studii uskutečněnou na více než 25 tisících mužích. Prokázala, že pravděpodobnost potíží s erekcí byla o 19 procent nižší u mužů, jejichž strava byly bohatá na antokyany obsažených právě v černém rybízu.

